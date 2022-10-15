Маугли идет в кафе

«Союзмультфильм» запускает новую франшизу в сегменте общепита — «Союзмульткафе». Франчайзи смогут использовать образы персонажей из мультфильмов студии в оформлении интерьеров и промоакциях, а также показывать сами мультфильмы. Эксперты называют нишу низкоконкурентной, а формат детского кафе — востребованным. Другие российские анимационные студии также стремятся выводить свои франшизы со своими персонажами в новые сегменты.

«Союзмультфильм» запускает франшизу «Союзмульткафе», рассказали “Ъ” в анимационной студии. Она предполагает форматы семейного кафе, ресторана, корнер-киоска и фуд-трака. К 2024 году студия рассчитывает на запуск до 30 кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а в весенне-летний период — до 20 фуд-траков и киосков. Партнером «Союзмультфильма» выступила компания «СМ-Франшиза».

Франчайзи получат право на показ мультфильмов из коллекции киностудии, а также смогут использовать отдельные анимационные образы «строго в рамках приобретенной тематической франшизы» в интерьере, меню и в рамках промоакций. Среди вариантов — «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Крутиксы», «Маугли», «38 попугаев», «Зебра в клеточку». Киоски и фуд-траки будут предполагать оформление в стилистике мультфильмов «Умка», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Чиполлино». «В нише детско-семейных кафе практически отсутствуют массовые бренды, из популярных известен только "Андерсон"»,— добавили в студии.

Приобретение франшизы на открытие кафе будет стоить от 1,5 млн руб. с последующей выплатой роялти 7%, взнос за организацию корнера-киоска составит 350 тыс., руб. с роялти 6%, рассказали в «Союзмультфильме». В целом инвестиции в запуск кафе со стороны франчайзи оцениваются в размере от 25 млн руб.

У «Союзмультфильма» уже есть две франшизы — «Союзмультпарк» (павильон с мультимедийными аттракционами) и «Союзмультклуб» (центр с развивающими программами для детей). Сейчас открыто два «Союзмультпарка» — в Москве и в Татарстане. «Союзмультклубов» три: в Москве, Королеве и Тарусе. «Прошлые франшизы "Союзмультфильма" были в высококонкурентных нишах. "Союзмультклуб" — это дополнительное детское образование, конкурировать только с помощью бренда сложно: люди делают выбор исходя из набора программ»,— говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В сегменте детских кафе у студии больше шансов получить высокий спрос, считает эксперт. Впрочем, продолжает она, у формата детского ресторана есть недостатки по сравнению, например, с итальянским семейным рестораном: небольшая загрузка в будни и в вечернее время, что может сказаться на конечных сроках окупаемости.

Гендиректор агентства Megalicense Захар Назаренко напоминает, что идея использовать анимационных персонажей в общепите не нова: за рубежом открывались кафе с брендом студии «Анимаккорд» «Маша и Медведь», а в России в парке развлечений «Остров мечты» работает кафе Hello Kitty. «Мне кажется, что сам по себе бренд "Союзмультфильма" больше пока привлекает родителей, чем детей. Сам по себе формат интересный, но коммерческий потенциал будет зависеть от людей, которые реализуют проект, локаций, меню, интерьера, попадания в целевую аудиторию, среднего чека и др.»,— добавил он.

Конкуренты «Союзмультфильма» уже экспериментировали с общепитом. «В прошлом году в павильоне России на выставке "Экспо-2020" в Дубае состоялось открытие "Фикси-кафе", в котором оформление и меню стилизовано под сериал. Так что эта тема нами была уже рассмотрена ранее»,— говорит управляющий директор ГК «Рики» (бренды «Смешарики», «Фиксики» и др.) Юлия Немчина. «В перспективе мы планируем продолжать развивать линейку франшиз»,— добавила она, не уточнив, будет ли это кафе. В «Андерсоне» не ответили на запрос “Ъ”.

Валерия Лебедева