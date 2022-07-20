Хождение по Умкам

После возражений «Союзмультфильма» Роспатент отменил охрану товарных знаков, под которыми производились товары с упоминанием «Умки» — например, конфеты, косметика и бытовая химия для детей, жидкости для автомобилей и теплоизоляционные смеси. В «Союзмультфильме» называют упоминания персонажа в названиях товаров без согласования со студией незаконными и намерены продолжить бороться с ними. Однако в одной из компаний, потерявших товарный знак, подчеркивают, что «умка» — словарное слово, и намерены отстаивать свое название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Коллегия Роспатента признала недействительным предоставление правовой охраны целому ряду товарных знаков, в которых упоминается персонаж Умка из одноименного мультфильма, следует из базы ее решений. Решения приняты в процессе рассмотрения возражений «Союзмультфильма», который обладает правами на названного персонажа.

Мультфильм «Умка» был выпущен «Союзмультфильмом» в 1969 году, в декабре 2019 года студия выпустила продолжение мультфильма под названием «Умка на елке», а в конце 2021 года студия сообщала, что готовит к выпуску новый анимационный сериал по мотивам «Умки».

Среди оспоренных — товарные знаки «Умка», принадлежащие нижегородскому производителю «Белая мануфактура». Согласно ее сайту, компания производила бытовую химию, косметику и аксессуары для детей под брендом «Умка». Оспорен товарный знак «Умка-Конти» курской кондитерской фабрики, которая выпускает одноименные шоколадные конфеты, и «Русхимтэка», производившего жидкости для омывателя автомобилей. В такой же ситуации оказались киевский производитель теплоизоляционных смесей Umka, интернет-магазин «Умкина Берлога» из Иваново, новосибирский центр родительской поддержки «Умка XXI век», летний лагерь в Красноярске UMKA Camp и другие компании.

Некоторые из пострадавших уже пытаются оспорить это решение: так, «Белая мануфактура» подала соответствующее заявление в суд по интеллектуальным правам.

В «Союзмультфильме» “Ъ” заявили, что студия уже выявила 56 товарных знаков «с незаконным применением образа персонажа Умка» и в каждом случае будет «проводить процедуру прекращения правовой охраны». «Союзмультфильм» готов к досудебному урегулированию путем заключения лицензионных договоров, подчеркнули там. В студии добавили, что намерены развивать лицензионные продукты с персонажем: бренд «Умка» там планируют применить при разработке образовательных программ, в сегментах канцелярских товаров, продуктов питания и напитков, одежды, игрушек и в других категориях.

«Но мы будем отстаивать свой товарный знак до конца. Умка — это словарное слово, которое было заимствовано из языка северных народов — так называют самца белого медведя. Мы не согласны с тем, что один участник рынка может присваивать себе словарное слово»,— заявили “Ъ” в одной из компаний, которая потеряла товарный знак. Действительно, слово «умка» в этом значении приводится, например, в словаре Ожегова.

В рамках похожего спора с компанией «Эксэл» суд подтвердил наличие у «Союзмультфильма» прав на товарный знак «Умка», отметил управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Владельцам оспоренных товарных знаков защититься в этой ситуации чрезвычайно сложно, полагает патентный поверенный «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко, однако они могут попробовать вернуть товарные знаки с помощью использования опросов и лингвистических исследований. «Так, известен персонаж Коржик из "Улицы Сезам", но готов ли Роспатент аннулировать все товарные знаки для мучных кондитерских изделий с включением неохраняемого элемента "коржик"?» — подчеркивает госпожа Бутенко.

В то же время «зачистка» товарных категорий от упоминаний персонажа — единственный путь для построения полноценной лицензионной программы, отмечает гендиректор агентства Megalicense Захар Назаренко. По его словам, потенциальные доходы «Союзмультфильма» от продажи лицензий на «Умку» будут зависеть от успеха нового контента, то есть продолжений мультфильма. Это не ключевой бренд «золотой коллекции», добавляет эксперт, но «в целом Умка наверняка входит в топ-10 самых популярных персонажей "Союзмультфильма"».

Валерия Лебедева