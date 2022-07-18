Бюджетно-Амурская магистраль

Вторая очередь расширения БАМа и Транссиба может подорожать на четверть, до 894,3 млрд руб. В качестве источника средств рассматриваются, в частности, деньги из ФНБ, которые ранее были согласованы на финансирование отдельной части развития Восточного полигона — выходов из Якутии. Теперь они могут не пригодиться, поскольку «Эльгауголь» строит под свои объемы собственную дорогу. Эксперты считают, что перенос обоснован, поскольку кроме восточного пути альтернативных маршрутов вывоза грузов практически не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Как сообщается в протоколе заседания президиума правкомиссии по транспорту от 1 июля (есть у “Ъ”), по данным Главгосэкспертизы и ОАО РЖД, предварительная стоимость объектов второго этапа расширения БАМа и Транссиба составляет 894,3 млрд руб. Согласно утвержденному в апреле 2021 года паспорту второго этапа, инвестиции должны были составить 719,8 млрд руб.

При этом ОАО РЖД и профильные министерства обсуждают возможность переноса уже в этом году 188 млрд руб. средств ФНБ, за счет которых ранее предполагалось финансировать строительство выходов из Якутии, на докапитализацию монополии и обеспечение второй очереди расширения БАМа и Транссиба дополнительными средствами, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Федеральный чиновник подтвердил существование такого предложения. В ОАО РЖД и Минэкономики комментариев не дали, в Минфине переадресовали запрос в Минтранс, где на него не ответили.

В 2021 году на фоне бурного роста угледобычи в Якутии, заметно превышающего предусмотренные в планах развития БАМа и Транссиба объемы, Владимир Путин поручил представить предложения о расширении восточного участка магистрали с целью вывоза якутского угля и не исключил возможности выделения на это средств ФНБ (см. “Ъ” от 3 марта 2021 года). Монополия подала заявку на 188 млрд руб., которые с ней согласовало Минэкономики (см. “Ъ” от 13 июля 2021 года).

Однако сразу встал вопрос, что именно расширять. У ОАО РЖД был вариант, предполагающий расширение участка БАМа Тында—Комсомольск—Ванино за 332,6 млрд руб. (с учетом средств ФНБ) для вывоза 16,6 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

У этого варианта были сложности с обеспечением окупаемости, необходимой для ФНБ, для которой требовался инвестиционный тариф либо условия ship-or-pay (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года). Но при этом у владельца Эльгинского месторождения «А-Проперти» Альберта Авдоляна существовал альтернативный проект — строительство дороги необщего пользования от Эльги до Чумикана на Охотском море, и после длительных раздумий компания все же решила этот проект реализовывать (см. “Ъ” от 20 июня).

В результате возник вопрос, куда будут перераспределены средства ФНБ. Сейчас «непонятно, под какую грузовую базу надо модернизировать БАМ, если "Эльгауголь" уже строит свою собственную ветку», говорит один из собеседников “Ъ” в правительстве, отмечая, что «вопрос требует тщательной проработки». Инвестиции из ФНБ предполагают возвратность предоставленных средств. В 2018 году, когда стоимость проекта оценивалась в 460 млрд руб., NPV этого проекта считался как положительный (54,6 млрд руб.), срок окупаемости оценивался в 32,3 года. Как он оценивается при новой стоимости, пока не ясно.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, это не последнее удорожание расширения БАМа и не последнее перераспределение средств. По его мнению, перераспределение средств из ФНБ — правильный шаг, поскольку сейчас альтернативы Восточному полигону не осталось, а с 10 августа, когда для российского угля окончательно закроется европейский рынок из-за введенного эмбарго, возникнет вопрос о сохранении стабильной добычи угля в Кемеровской области.

Несмотря на то что узкие места на Восточном полигоне — давняя проблема, сейчас у ряда отправителей не осталось альтернативных БАМу и Транссибу направлений, так как порты юга России не в состоянии удовлетворить весь спрос, возникший в связи с прекращением отправок через порты северо-запада. По мнению господина Бурмистрова, расширение выходов на БАМ из Якутии не снято с повестки, но сейчас есть другие приоритеты.

Наталья Скорлыгина