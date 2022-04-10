ФНБ поработает только на выход

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Белый дом воспользовался своим антикризисным правом приостановить на 2022 год действие одного их бюджетных правил: дополнительные нефтегазовые доходы не будут накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а пойдут на текущие нужды бюджета. Принятое правительством постановление также закрепляет действующую уже второй месяц практику отказа от покупки валюты на рынке за счет допдоходов для пополнения фонда. В результате в распоряжении правительства в этом году окажется несколько триллионов рублей допдоходов, которые оно сможет использовать на замещение займов, погашение госдолга, закрытие дефицита и исполнение обязательств перед населением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Правительство своим постановлением закрепило приостановку на 2022 год действия бюджетного правила о пополнении ФНБ. Как следует из документа, дополнительные нефтегазовые доходы 2022 года попадут на счета ФНБ до 1 октября 2023 года лишь после того, как из них вычтут суммы, которые понадобятся властям на замещение госзаимствований, погашение госдолга, исполнение публичных обязательств РФ в случае нехватки ассигнований, а также «на иные цели, определенные правительством».

В такой широкой формулировке, учитывая ухудшение макропоказателей и обширность антикризисных программ, вероятность существенного пополнения ФНБ по итогам года невелика.

Белый дом сообщил в пятницу, что допдоходы могут быть использованы для финансирования дефицита бюджета и на приоритетные расходы, включая индексацию пособий и социальных выплат. Напомним, что действие бюджетного правила схожим образом уже приостанавливалось в «ковидные» 2020–2021 годы. В начале марта этого года правкой Бюджетного кодекса правительству было разрешено тратить средства ФНБ на выкуп гособлигаций и акций российских компаний.

На это предусмотрен 1 трлн руб., но, как сообщал Минфин, этим правом власти пока не воспользовались, решив в первую очередь тратить запасы на докапитализацию компаний, оказавшихся в сложном положении. Как раз в пятницу правительство сообщило об одобрении докапитализации РЖД на 250 млрд руб. за счет средств фонда.

По данным Минфина, на 1 марта объем ФНБ составлял 12,9 трлн руб. Фонд является частью золотовалютных резервов, и его валютная составляющая, кроме юаня, также попала под санкционную заморозку. Хотя эти деньги находятся на счетах ФНБ в ЦБ, безналичная валюта всегда отражается на корсчетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена. На 1 марта на этих счетах находилось €38,6 млрд, 4,2 млрд, 600,3 млрд, 226,8 млрд юаней (от накопления долларов Минфин из-за угрозы санкций ушел еще в середине прошлого года). Прочие средства фонда размещены на депозитах в ВЭБ.РФ, ВТБ и Газпромбанке, вложены в инфраструктурные проекты, в привилегированные акции госбанков, в акции Сбербанка и «Аэрофлота», а также в проблемные евробонды Украины.

В итоге ликвидная часть ФНБ, которую потенциально можно использовать на текущие нужды, равна в эквиваленте 9,7 трлн руб.

Как пояснял Минфин, замороженная из-за санкций часть фонда на деле не обездвижена. Валюта находится на счетах в ЦБ, и в случае необходимости ее можно конвертировать в рубли и направить на бюджетные нужды. Пока, впрочем, речь шла лишь об упомянутом 1 трлн руб., а до военной операции — еще и 2,5 трлн руб. на крупные инфраструктурные проекты (судьба этой инициативы в нынешних условиях до конца неясна).

Одобренные к использованию текущие нефтегазовые допдоходы этого года должны дополнить эти источники для новых расходов. Этим же постановлением Минфину разрешено самостоятельно определять ежемесячные объемы и сроки покупки или продажи валюты и золота в пределах нефтегазовых допдоходов — пока это означает, что таких операций не будет. Речь, напомним, идет о начатой в 2017 году практике ежедневной покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен и для пополнения резервов. С падением цен на нефть с апреля по декабрь 2020 года Минфин не покупал, а продавал валюту. В начале этого года ЦБ, который проводит для Минфина эти операции, на время приостанавливал покупку валюты, для того чтобы ослабить давление на рубль. После начала военной операции покупки были вновь (теперь уже, видимо, надолго) приостановлены. При этом Минфин продолжает сообщать о суммах нефтегазовых доходов, в отношении которых они должны были проводиться. В апреле бюджет рассчитывает получить 798 млрд руб., в марте сумма составила 488 млрд руб. Какой будет дальнейшая динамика в условиях нарастания сложностей при продаже российской нефти и неопределенности уровня цен, сказать сложно, но в любом случае речь идет о триллионах рублей несостоявшихся накоплений ФНБ, которые окажутся в распоряжении правительства.

По словам ведущего научного сотрудника «Центра развития» ВШЭ Андрея Чернявского, власти «вновь вынужденно отказываются от бюджетного правила — для финансирования расходов потребуются нефтегазовые допдоходы,— частично или даже полностью». Он напомнил, что Минфин анонсировал перераспределение около 500 млрд руб. запланированных на 2022 год бюджетных расходов и сообщал о наличии значительных остатков на счетах. «Однако в ситуации высокой неопределенности, в том числе по части планов Евросоюза по отказу или продолжению импорта российской нефти, неясно, хватит ли этих допдоходов»,— говорит он.

Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова