Профицит прощается, но не уходит

Федеральный бюджет в сентябре закрыт с дефицитом четвертый месяц подряд — на этот раз в размере 83 млрд руб. Доходы в минувшем месяце в сравнении с прошлым сентябрем немного сократились, расходы при этом заметно увеличились. Тем не менее из-за весьма успешной в плане доходов первой трети года по итогам всех девяти месяцев бюджет все еще остается в небольшом профиците. Согласно внесенному в Госдуму бюджетному пакету, по итогам всего 2022 года ожидается дефицит в размере 1,3 трлн руб.— Минфин, впрочем, допускает, что из-за возникших в последнее время новых расходов он может стать более значительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сентябре федеральный бюджет исполнен с дефицитом — примерно в 83 млрд руб. (помесячных цифр Минфин, напомним, с мая больше не приводит). Это заметно меньше, чем было в августе (345 млрд руб.) и в июле (893 млрд руб.) — поэтому перехода бюджета к дефициту, вытекавшего из прежних темпов ухудшения баланса (см. “Ъ” за 13 сентября), в сентябре не произошло. По итогам всех девяти месяцев бюджет остался в профиците, но его размер уменьшился до всего 55 млрд руб.— на пике по итогам января—мая он был равен 1,495 трлн руб.

Факт отставания общих доходов от расходов в остающиеся три месяца года у Минфина, впрочем, сомнений не вызывает — в материалах к проекту бюджета на следующую трехлетку речь идет о дефиците-2022 в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Но уже после внесения бюджетного пакета в Госдуму, в конце сентября глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что «скорее всего» этот показатель будет более значительным, отметив возникшие в этом году «новые задачи».

Закрывать будущую дыру в бюджете планируется за счет накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ), который пока формально не используется.

Формально — потому что с остановкой бюджетных правил ранее предназначенные фонду дополнительные нефтегазовые доходы сейчас скапливаются в виде остатков и расходуются правительством на текущие задачи. В декабре же, по словам Антона Силуанова, деньги непосредственно из ФНБ на закрытие дефицита все же понадобятся. Это объясняется тем, что значительная часть бюджетных трат приходится на последний месяц года (обычно это связано с ударной оплатой контрактов бюджетополучателями, с опережающими соцвыплатами, межбюджетными трансфертами и обслуживанием долга) — в декабре расходы, как правило, в два-три раза выше среднемесячных, а дефицит по отношению к ВВП может достигать двузначных цифр.

Отметим, что бюджет движется к дефициту при весьма неплохих показателях его доходной части — за девять месяцев поступления составили 19,74 трлн руб., и это на 10% больше, чем было за такой же период 2021 года (рост в пределах инфляции). Все это номинальное увеличение дали нефтегазовые доходы, увеличившиеся на дорогих нефти и газе на 37%, до 8,51 трлн руб. против 6,19 трлн руб. годом ранее. В сентябре, впрочем, как и в августе, роста «год к году» уже не было — от продажи и добычи нефти и газа в бюджет собрано 688 млрд руб., и это на 4,3% меньше, чем было в сентябре прошлого года (719 млрд руб.). Продаваемая с «геополитическим» дисконтом российская нефть дешевеет третий месяц подряд. В сентябре, по данным Минфина, она стоила $68,25 за баррель. С учетом этого фактическая цена Urals за девять месяцев уже опустилась до уровня, ожидаемого правительством по итогам всего года — $80 за баррель. С ненефтегазовыми, то есть с прочими поступлениями бюджета ситуация выглядит похуже: минус 4,3% по итогам девяти месяцев и минус 4,1% отдельно за сентябрь.

Движение к дефициту при таких относительно неплохих доходах объясняется существенным наращиванием расходной части бюджета.

За девять месяцев траты составили 19,68 трлн руб.— это сразу плюс 3,39 трлн руб. (20,8%) к такому же периоду прошлого года. В сентябре темпы прироста расходов ускорились (с 8,4% в августе), подскочив до 32%. В обновленной бюджетной росписи расходов Минфина на 2022 год траты увеличены уже до 28,454 трлн руб.— на 3,7 трлн руб. от итога прошлого года. Исходя из этих цифр в последнем квартале бюджетные расходы должны осуществляться лишь с небольшим превышением прошлогоднего графика.

Вадим Вислогузов