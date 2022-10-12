«Дружба» дала трещину

Германия, которая с нового года намерена отказаться от закупки российской нефти, стала уже сейчас получать меньше сырья из-за аварии на нефтепроводе «Дружба». Там по неизвестным пока причинам произошла крупная утечка. Местные власти утверждают, что за аварией может стоять Россия, но источники “Ъ” отмечают, что ЧП может быть связано с использованием при строительстве некачественной трубы, которая лопнула по шву. Эксперты не видят серьезных проблем для снабжения Германии сейчас, но прогнозируют, что в будущем страна не сможет обеспечить сырьем свои НПЗ без поставок из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

На одной из ниток польского участка нефтепровода «Дружба» в 70 километрах западнее Плоцка произошла утечка, сообщил его оператор Pern. По этому маршруту сырье из России через Белоруссию и Польшу поставляется на два германских НПЗ — в Шведт и Шпергау. По второй ветке нефть поступает в обычном режиме. Официально о причинах ЧП ни компания, ни власти Польши не сообщают. Но премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в эфире «Польского радио», что за аварией может стоять Россия. Он отметил, что точно неизвестно, на чьей совести эта авария, случайность это или акт диверсии, но «много следов сразу указывают на Кремль». В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что, прежде чем говорить о возможной диверсии, нужно заключение специалистов.

Устранение утечки, по прогнозу министра экономики германского Бранденбурга Йорга Штайнбаха, займет до десяти дней (в России норматив подобных работ — 72 часа). В «Транснефти» ситуацию не комментируют. Как снизился объем поставок в Германию из-за аварии, не сообщается. Как пояснял польский трубопроводный оператор, германские НПЗ Leuna и Shwedt получают нефть в пределах технических возможностей одной нитки. Но, отмечают источники “Ъ”, поставка снизилась незначительно и недополученные объемы могут быть компенсированы в течение ближайших недель.

При этом, по данным “Ъ”, последние два дня прокачка по обеим ниткам нефтепровода не осуществлялась после соответствующего уведомления от германских НПЗ и должна была возобновиться 12 октября в полдень.

Представитель оператора завода в Шведте Rosneft Deutschland Буркхард Вёльки подтвердил, что там ожидают сокращения поставок нефти на фоне повреждения «Дружбы» и речь может идти о снижении выпуска нефтепродуктов. Но, пояснил он, о масштабах пока ничего сказать невозможно, поскольку неясно, насколько серьезна утечка и сколько времени займет ремонт. По словам господина Вёльки, компания принимает меры для обеспечения поставок. Оба германских НПЗ могут получать нефть через немецкий порт Росток и польский Гданьск, используя тот же трубопроводный маршрут.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что, судя по объемам утечки в 400 кубометров только в первые часы аварии, о которой заявляли в Государственной пожарной охране Польши, причиной аварии могла стать трещина трубы по шву. Собеседник “Ъ” поясняет, что при строительстве «Дружбы» использовались в том числе трубы украинского Харцызского трубного завода, штрипсы которых (стальная полоса — заготовка для сварных труб) оказались некачественными и впоследствии стали причиной нескольких аварий. В России, отмечает источник, участки, где использовались эти трубы, были полностью заменены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что вряд ли авария на «Дружбе» станет катастрофой для Германии. Куда более серьезным риском он считает добровольный отказ страны от закупок российской нефти к 2023 году. Он напоминает, что германские НПЗ строились с ориентацией именно на трубопроводные поставки по «Дружбе», так что другие варианты закупки сырья будут менее эффективными. К тому же, по мнению господина Юшкова, полноценно загрузить заводы с помощью собственных портов, от которых есть нефтепроводы до НПЗ, страна не сможет из-за недостатка их пропускной способности.

Заменить российскую нефть Германия планирует за счет закупок на мировом рынке с последующими поставками сырья в Гданьск, далее трубопроводом до «Дружбы» и по существующему маршруту до НПЗ. То есть, говорит эксперт, в перспективе сохранится зависимость страны от Польши. И эту аварию, считает Игорь Юшков, можно рассматривать как вариант «поторопить» немецкую сторону с контрактованием мощностей по разгрузке нефти в польском порту и резервированием трубы.

Ольга Мордюшенко