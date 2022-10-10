Сербия дотянется до «Дружбы»

Сербия и Венгрия договорились о строительстве нефтепровода, который позволит поставлять российскую нефть на сербские НПЗ в условиях эмбарго ЕС на поставку морских партий из РФ. Сейчас Сербия получает нефть из Хорватии, а планирует подключиться к венгерскому участку нефтепровода «Дружба». Речь идет о строительстве трубы длиной около 130 км, которую технически можно построить менее чем за год. До этого Сербии, видимо, придется закупать нефть нероссийского происхождения по более высокой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: John Thys / Pool / Reuters Премьер Венгии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода для поставок в Сербию российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом 10 октября сообщил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Прокладка нефтепровода между странами потребовалась из-за введения эмбарго ЕС на покупку морских партий российской нефти с 5 декабря. Сейчас Сербия получает нефть для двух своих НПЗ общей мощностью более 7 млн тонн, подконтрольных NIS (56,15% принадлежит структурам «Газпрома»), по нефтепроводу от хорватского порта Омишаль. Изначально санкции ЕС предусматривали исключение для поставки нефти в Сербию, однако принятый 7 октября восьмой пакет санкций ЕС его снял. По мнению властей Сербии, это произошло из-за позиции Хорватии. По оценке премьера Сербии Аны Брнабич, запрет на поставки нефти из России через Хорватию увеличит затраты Сербии на закупки нефти на 20%.

«Дружба» идет в южном направлении из России через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. Поставки по «Дружбе» по настоянию Венгрии исключены из санкций ЕС до конца 2024 года. Как сообщали сербские власти, планируется построить нефтепровод длиной 128 км от Нови-Сада до населенного пункта Альдье, который может стоить около €83 млн. Помимо этого, рассматривался вариант подключения к «Дружбе» около Будапешта с помощью строительства ответвления от Нови-Сада до Сазхаломбатты протяженностью 400 км стоимостью €240 млн.

В «Транснефти», операторе «Дружбы», и «Газпром нефти» ситуацию комментировать не стали.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, отмечает, что проблем с отгрузкой нефти по «Дружбе» не будет, так как сейчас в нефтепроводе много свободных мощностей.

По его словам, само строительство нефтепровода может занять буквально два-три месяца, но до этого предстоит провести исследовательские работы и получить все согласования регуляторов, что существенно удлинит процесс.

Как отмечает руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ имени Губкина Вячеслав Мищенко, нефтепровод можно запустить к середине—концу следующего года, если не затянутся согласования и лицензирование в Венгрии. С учетом разрешений для Венгрии по получению российской нефти по трубе Сербия будет обеспечена сырьем по крайней мере на два года. Основным риском аналитик считает прохождение южной ветки «Дружбы» по территории Украины.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что поставки нефти из России принципиальны для Сербии, поскольку эффективность NIS обеспечивалась во многом за счет синергетического эффекта от поставок российского сырья. Пока труба не будет построена, отмечает он, можно будет использовать существующую транспортную инфраструктуру: то есть поставлять российскую нефть из «Дружбы» по трубе через Венгрию в Хорватию, а далее по имеющемуся отводу в Сербию. Это будет дороже, но зато такую схему можно запустить очень быстро. Но тут вопрос в согласии Загреба, который, с одной стороны, помогает в этом случае Сербии получать нефть из РФ, но с другой — способствует увеличению прокачки по «Дружбе», а значит, и прибыли Украины, говорит господин Юшков.

Ольга Мордюшенко