В кинотеатрах покажут телевизор

После сериальных марафонов в российских кинотеатрах начали появляться и телевизионные шоу, например, «Беременна в 16»: киносети пытаются заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия голливудских премьер. Телеканалы говорят, что в целом готовы к подобным экспериментам, но не будут отдавать топовый контент до эфирной премьеры из-за риска потерять в рейтинге. Кинотеатры же, по прогнозу экспертов, не смогут компенсировать потерю западных блокбастеров такими показами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Кинотеатры ищут новый контент, который смогут показывать на фоне отсутствия новинок от голливудских студий-мейджоров. Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» заключила соглашение с телеканалом «Ю», входящим в группу компаний «Медиа-1», о предпремьерных показах нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16», сообщили в компаниях. Соглашение включает показы четырех серий в 60 кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах, финансовые условия не раскрываются. Показы начались 10 октября, предполагается, что на канале они появятся через неделю.

Представитель «Ю» пояснил “Ъ”, что проект прежде всего имиджевый: «Но мы не исключаем и коммерческий успех». Как уточнили “Ъ” в «Формуле кино» и «Синема парке», сеть впервые работает с подобным контентом, за два дня показов продано порядка 2 тыс. билетов и еще 500 — по предпродаже: «Мы в целом довольны. Заполняемость вдвое больше, чем в среднем в эти дни. У нас договоренность на показ четырех серий, по итогам которых будем обсуждать дальнейшие планы». Сеть ведет переговоры с другими партнерами для расширения репертуара и уже несколько месяцев сотрудничает с телеканалом «Матч ТВ» по трансляциям футбольных матчей.

В «Каро» пока не показывают телевизионные шоу, но проводят сериальные марафоны, говорит представитель сети: «Удачные кейсы были с "Игрой престолов" и "Чиками", например. Был прецедент киноадаптации сериала "Манюня", который тоже аккумулировал семейную аудиторию (снятый Okko сериал "Манюня" в формате полнометражного фильма, по данным Единой автоматизированной системы Фонда кино, собрал в России только 12,2 млн руб.— “Ъ”)». Большой популярностью пользуются показы YouTube-формата «Подземелья Чикен Карри», уточняют в «Каро»: «Первый зал "Октября" под этот проект всегда забит под завязку. У нас есть опыт прямой трансляции компьютерных игр Dota, чемпионатов UFC, "Формулы-1" — эти мероприятия тоже пользуются спросом». Точечно они не сопоставимы со сборами блокбастеров, признают в сети, но «в синергии приносят хороший доход».

Собеседник “Ъ” на одном из телеканалов не верит, что телевизионный контент в кинотеатрах может стать массовым явлением: «Хороший контент именно для премьеры, конечно, невыгодно отдавать (в кинотеатры.— “Ъ”). Он обеспечивает рейтинги, а это доход. Но если контент не самый ожидаемый, можно экспериментировать».

Для телеканалов точечные показы на большом экране до выхода в эфир почти не могут повлиять на рейтинги, возражает редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев, зато обеспечивают дополнительное продвижение за счет появления на афишах. Кинотеатры же, по его мнению, могут так «затыкать дыры» в репертуарной сетке: «Продюсеры рассуждают так — зритель приходит на бренды, голливудских брендов не осталось, но есть сериальные, поэтому стоит попытаться привести на них хоть какого-то зрителя».

Но пока, утверждает господин Нечаев, такие показы не вызывают массового ажиотажа. «Судя по озвученным результатам "Беременна в 16", в среднем на один сеанс приходит около 20 человек — при нынешних показателях это хоть какая-то посещаемость, но у истории нет перспектив масштабирования — это только событийный точечный показ»,— говорит эксперт. В то же время, полагает он, на фоне отсутствия голливудских блокбастеров от производителей сериалов, фильмов для ТВ и онлайн-кинотеатров можно ожидать больше полнометражных версий, подобно тому, как это было с «Манюней» или с сериалом «Кухня», на основе которого выходили полнометражные фильмы телекомпании СТС и Yellow, Black and White.

Валерия Лебедева