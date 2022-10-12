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Коммерсантъ FM
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От единороссов ждут участия

Депутатам рекомендовано помогать мобилизованным и их семьям словом и делом

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили от партии рекомендации по работе с избирателями в рамках традиционной «региональной недели». Им, в частности, предписано содействовать закупке необходимого для бойцов инвентаря и амуниции, разбираться со случаями неправомерной мобилизации граждан и рассказывать о «важнейшем значении» присоединения к России новых территорий. Другие думские партии подобных инструкций своим депутатам не раздают, но ждут от них в регионах примерно такой же активности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рекомендации по поводу того, о чем говорить и что делать, раздаются думским единороссам перед каждой неделей, отведенной на работу с избирателями. Нынешняя «региональная неделя» депутатов продлится до 16 октября.

В материалах, полученных единороссами на этой неделе (“Ъ” с ними ознакомился), есть несколько «смысловых линий», которых депутаты должны придерживаться в общении с гражданами на местах. В частности, это поддержка семей российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, участие в мероприятиях по обеспечению мобилизованных земляков всем необходимым и «протяжка темы» присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Депутатам предлагается встречаться с семьями мобилизованных, выяснять проблемные вопросы и оказывать им необходимую помощь (с последующим отчетом об этом в социальных сетях), участвовать в разрешении ситуаций, связанных со случаями неправомерной мобилизации граждан, с помощью органов исполнительной власти и представителей военных комиссариатов. От партийцев ждут также публикаций в соцсетях и региональных СМИ с рассказами о поддержке военнослужащих, выполнении решений президента и о представителях «Единой России», решивших принять участие в спецоперации в качестве добровольцев.

Единороссам рекомендуют, чтобы они лично принимали участие в мероприятиях по сбору и отправке мобилизованных бойцов к местам несения службы и при этом уделяли особое внимание случаям «ненадлежащего обеспечения мобилизованных экипировкой и в сотрудничестве с региональными отделениями партии и исполнительной властью регионов содействовали закупке всего нужного бойцам инвентаря и амуниции». «Базовый тезис» этой работы сформулирован так: «Как и в годы Великой Отечественной, актуальным становится лозунг "Все для фронта, все для победы"».

Депутаты также должны рассказывать в СМИ и соцсетях о «важнейшем значении присоединения к России новых территорий». Предлагаемые им базовые тезисы таковы: «Площадь новых регионов — это практически площадь Болгарии; это мощная промышленная база, развитые сельскохозяйственные земли; новые регионы выйдут из разрухи, в которую их загнало за 30 лет украинское руководство; Россия станет доминирующей державой на Черном море, обеспечив сухопутный коридор в Крым, а Азовское море вновь станет внутренним российским морем».

Единороссы уже начали активно выполнять эти рекомендации. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты Госдумы Олег Голиков и Сергей Сокол находятся в воинской части в Ростовской области, где проходят подготовку и «совсем скоро» отправятся в зону проведения спецоперации. Первый замруководителя думской фракции единороссов Вячеслав Макаров отчитался перед журналистами о встрече с мобилизованными гражданами, которые проходят подготовку на одном из полигонов в Ленинградской области. Сообщается, что депутат «побывал на тактических занятиях, осмотрел военную технику и побеседовал с экипажами боевых машин». Пресс-служба «Единой России» разместила комментарий председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, который сказал, что «за семьями мобилизованных закрепят конкретных волонтеров, чтобы закрывать возникающие потребности». А депутат-одномандатник из Иркутской области Александр Якубовский рассказал в своем Telegram-канале о жительницах Братска и поселка Усть-Ордынский, которые после объявления частичной мобилизации «создали народный цех по пошиву вещей» для мобилизованных и «без выходных шьют балаклавы, плащи-палатки, толстовки, вяжут носки». Чтобы поддержать почин, депутат «с большим удовольствием передал в Братск и Усть-Ордынский промышленные швейные машины».

Помимо этого, согласно рекомендациям, единороссам следует отчитываться о реализации своей «народной программы» в регионах. Так, 10 октября сайт партии сообщил, что депутат Думы Виктор Дзюба вместе с двумя депутатами из Тульской области в рамках этой программы приобрели микроавтобус для детских коллективов одного из районов.

В других парламентских партиях “Ъ” сказали, что своим депутатам вспомогательные рекомендации для «региональной недели» не раздают. При этом, как пояснили, например, в пресс-службе ЛДПР, «депутатам поручили по мере возможности пересылать в Москву жалобы от граждан на незаконную мобилизацию и, конечно, собирать на местах экипировку, гуманитарную помощь». А лидер КПРФ Геннадий Зюганов выпустил 10 октября заявление под заголовком «Все для фронта, все для победы!». В нем он отметил, что «сражение нужно вести не только с внешними врагами, но и с главными внутренними противниками России — с управленческим кризисом, экономическим отставанием, массовым обнищанием, вопиющим социальным расколом».

Мария Макутина

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