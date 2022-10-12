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Коммерсантъ FM
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Анатолий Жданов взят под надзор

Суд вернул дело о нападении на фотокорреспондента “Ъ” в прокуратуру

Как стало известно “Ъ”, поступившее на повторное рассмотрение в Дорогомиловский райсуд Москвы уголовное дело о нападении в ноябре 2020 года на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова возвращено в прокуратуру. Невозможность «постановить приговор или вынести иное решение» объясняется тем, что следствие, по мнению судьи, так и не определилось, что являлось истинным мотивом нападения на журналиста — воспрепятствование его законной профессиональной деятельности или хулиганство. Кассационная инстанция, отменив вынесенный ранее секьюрити весьма мягкий приговор — год исправительных работ за нанесение побоев,— снятое с них обвинение по более тяжкой статье признала необоснованным.

Анатолий Жданов

Анатолий Жданов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Анатолий Жданов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Повторное рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в нанесении побоев и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 116 и 144 УК РФ) охранников обменного пункта Сергея Гребенюкова и Романа Московского завершилось в Дорогомиловском райсуде на стадии предварительных слушаний. Во время них защита фигурантов заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. По мнению их адвокатов, в обвинительном заключении указаны два взаимоисключающих обстоятельства. В частности, в качестве мотива совершения преступления упоминаются как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, так и хулиганские побуждения. Судья Евгения Горохова, несмотря на возражения представителей Генпрокуратуры и адвоката потерпевшего, сочла предъявленное подсудимым обвинение неконкретным и вернула дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК.

«Никакой правовой рациональности и процессуальной целесообразности в вынесении такого решения не было, и мы его однозначно обжалуем»,— заявила “Ъ” адвокат Юлия Искрина, представляющая интересы Анатолия Жданова. По ее мнению, никаких взаимоисключающих обстоятельств в деле нет. «Более того, если воспрепятствование законной деятельности журналиста в этом деле очевидно, на что указала и кассационная инстанция, отменив приговор Дорогомиловского райсуда, то с точки зрения психологического профиля нападавших их поведение можно расценивать дополнительно и как хулиганское. Ведь преступление они совершили цинично средь бела дня в центре Москвы на глазах у многочисленных прохожих»,— заявила адвокат Искрина.

Отметим, что тот же Роман Московский ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 167 и 119 УК РФ).

На отсутствии тавтологии в трактовании инкриминируемых охранникам деяний еще в кассации настаивал и представитель прокуратуры. «Действия подсудимых квалифицированы органами следствия как идеальная совокупность преступлений»,— отмечал в своем выступлении представитель надзорного ведомства. Вместе с тем он полагал, что поскольку истинным мотивом преступления являлось желание нападавших помешать журналисту выполнять свою работу, то дополнительной квалификации их деяния по ст. 116 УК РФ в принципе и не требовалось. Тем не менее в поступившей в суд редакции обвинительного заключения эта статья все-таки осталась.

Напомним, что 11 октября 2021 года Дорогомиловский райсуд приговорил Сергея Гребенюкова и Романа Московского за нанесение фотокорреспонденту “Ъ” Анатолию Жданову побоев к одному году исправительных работ. При этом от обвинения по более тяжкой ст. 144 УК РФ гособвинитель неожиданно для всех отказался уже на стадии прений.

Как рассказывал “Ъ”, 3 ноября 2020 года фотокорреспондент “Ъ” Анатолий Жданов по заданию редакции производил съемку уличных электронных табло с курсами валют для газетного материала. Нападению журналист подвергся на Кутузовском проспекте, 18, после того как сделал пару снимков вывески с курсами валют в окне торца этого дома. Выскочившие из обменника Гребенюков и Московский сначала потребовали показать, а затем и удалить снимки сначала их обменника, а затем и все кадры, которые фотокорреспондент сделал на Кутузовском проспекте. По их словам, все обменники в этом месте находятся «под ними». Получив отказ, секьюрити набросились на господина Жданова с кулаками, пытаясь вырвать у него из рук дорогостоящую камеру. Объяснения, что перед ними журналист, нападавшие игнорировали.

Во время следствия 37-летний чоповец Сергей Гребенюков и 38-летний безработный Роман Московский выдвинули версию, что им не понравилось, что Анатолий Жданов снимал якобы именно их, а не обменный пункт. Однако, как было установлено в суде, в момент съемки и Московский, и Гребенюков находились в помещении обменного пункта, и фотокорреспондент “Ъ” их не то что не снимал, но даже и не мог видеть. А вот чоповец и его приятель, судя по всему, за всем происходящим возле здания наблюдали на мониторе, куда передавалось изображение с уличной камеры видеонаблюдения. И истинной причиной их неадекватного поведения стало то, что обменник, вероятнее всего, работал нелегально. Вскоре после этих событий он закрылся.

Олег Рубникович

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