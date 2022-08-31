Анатолия Жданова защитила кассация

Как стало известно “Ъ”, кассационная инстанция отменила приговор двум охранникам обменного пункта на Кутузовском проспекте Москвы, напавшим в ноябре 2020 года на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова. Суд признал необоснованным оправдание обвиняемых по статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, благодаря чему те получили лишь по году исправительных работ за нанесение побоев. Кроме того, во время рассмотрения этого дела были выявлены оставленные без внимания апелляционной инстанцией серьезные противоречия между показаниями осужденных и фактически установленными в ходе расследования обстоятельствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ЧОПа Роман Московский (слева) и Сергей Гребенюков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сотрудники ЧОПа Роман Московский (слева) и Сергей Гребенюков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После того как в феврале нынешнего года Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры и жалобу адвоката потерпевшего на приговор, обе стороны обратились в вышестоящую инстанцию.

На то, чтобы разобраться во всех перипетиях этого дела, второму кассационному суду общей юрисдикции понадобилось три часа. В принципе доводы Генпрокуратуры и адвоката Юлии Искриной, представляющей интересы фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова, мало чем отличались от отвергнутых ранее апелляционной инстанцией. Главный из них заключался в том, что и надзорный орган, и защитник полагали, что решения Дорогомиловского райсуда и Мосгорсуда следует отменить и вынести иной приговор, признав охранников обменного пункта Сергея Гребенюкова и Романа Московского виновными не только в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ), но и в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

«Кассационный суд пришел к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций были нарушены нормы материального и уголовно-процессуального права. В частности, в связи с явными противоречиями между фактически установленными в ходе расследования обстоятельствами и показаниями обвиняемых версия последних в свою защиту не нашла подтверждения»,— заявила “Ъ” по окончании судебного заседания адвокат Искрина.

Главным же итогом судебного разбирательства, по ее словам, стало то, что кассационная инстанция установила факт необоснованного прекращения уголовного преследования фигурантов по статье о незаконном воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Отметим, что обвинение в этом неожиданно для всех еще на стадии прений в Дорогомиловском райсуде Москвы с подсудимых снял сам прокурор, запросив для фигурантов самое мягкое из возможных по оставшейся статье о побоях наказание — обязательные работы. Правда, получили Сергей Гребенюков и Роман Московский 11 октября 2021 года чуть более строгое наказание — по одному году исправительных работ.

Теперь это дело вновь предстоит рассматривать все тому же Дорогомиловскому райсуду, но в ином составе.

Как уже рассказывал “Ъ”, события, легшие в фабулу этого уголовного дела, произошли 3 ноября 2020 года. В тот день фотокорреспондент “Ъ” Анатолий Жданов по заданию редакции производил съемку уличных электронных табло с курсами валют для газетного материала. Нападению журналист подвергся на Кутузовском проспекте, 18, после того как сделал пару снимков вывески с курсами валют в окне торца этого дома. Выскочившие из обменника Гребенюков и Московский сначала потребовали показать, а затем и удалить снимки, но получили отказ. После этого они набросились на фотокорреспондента с кулаками, пытаясь вырвать у него из рук дорогостоящую камеру. Объяснения, что перед ними журналист, нападавшие игнорировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф “Ъ” Анатолий Жданов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фотограф “Ъ” Анатолий Жданов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Когда господин Жданов все же согласился стереть фото обменника, охранники потребовали показать им всю съемку. При этом Роман Московский, заявив, что все обменники на Кутузовском находятся «под ним», приказал стереть и остальные кадры. Когда Анатолий Жданов отказался, его повалили на землю и вновь стали избивать. В конце концов фотокорреспонденту удалось вырваться и с риском для жизни перебежать через плотный поток машин на другую сторону Кутузовского проспекта.

В ходе следствия 37-летний чоповец Сергей Гребенюков и 38-летний безработный Роман Московский придерживались версии, что им не понравилось, что Анатолий Жданов снимал якобы именно их, а не обменный пункт.

Однако именно эти показания кассационная инстанция и сочла противоречащими установленным в ходе расследования обстоятельствам. Дело в том, что в момент съемки и Московский, и Гребенюков находились в помещении обменного пункта, и фотокорреспондент “Ъ” их не то что не снимал, но даже и не мог видеть. А вот чоповец и его приятель, судя по всему, за всем происходящим возле здания наблюдали на мониторе, куда передавалось изображение с уличной камеры видеонаблюдения. И истинной причиной их неадекватного поведения стало то, что обменник, вероятнее всего, работал нелегально. Вскоре после этих событий он закрылся.

Олег Рубникович