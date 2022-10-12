Недостаток кислорода растворился в воздухе

Суд в Ростове-на-Дону прекратил резонансное дело о гибели пациентов в городском ковидном госпитале в октябре 2020 года. На фоне вспыхнувшего два года назад скандала должности покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Вчера дело о халатности в отношении бывшего замглавврача больницы №20 Анны Коленовой закрыто из-за истечения срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Во вторник Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача городской больницы №20 по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. Экс-сотрудница больницы обвинялась в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как пояснили в пресс-службе, производство прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По данным Telegram-канала Don Mash, в ходе очередного заседания по делу адвокаты Анны Коленовой подали соответствующее ходатайство.

Рассмотрение дела о гибели более десяти пациентов в ковидном госпитале при городской больнице №20 началось в конце сентября. По версии следствия, в октябре 2020 года госпожа Коленова, в обязанности которой входило бесперебойное снабжение лечебного учреждения медицинским кислородом, не проконтролировала верность составления заявки на его поставку. Следователи полагают, что из-за ее халатного отношения в ночь на 12 октября в госпитале на 40 минут была полностью остановлена централизованная подача кислорода. Пациенты с коронавирусом были вынуждены дышать атмосферным воздухом.

Как сообщалось ранее, потерпевшими в деле были признаны 83 человека. При этом в обвинительном заключении не указано, сколько из них погибли. В ходе первого судебного заседания трое потерпевших мужчин и одна женщина рассказали, что вскоре после прекращения подачи кислорода в больнице умерли их отцы; три женщины заявили о гибели мужей. Также еще у двоих потерпевших умерли матери, а один мужчина сообщил о смерти сына.

В суде Анна Коленова не признавала вину, отмечая, что не раз докладывала руководству госпиталя, а также властям региона и города о том, что кислорода может не хватить. Так, замглавврача сообщила, что, согласно технической документации госпиталя, суточная потребность составляла 179 баллонов кислорода. Однако фактически к октябрю 2020 года больница использовала его в несколько раз больше из-за возросшего количества госпитализированных. Из-за того, что спрос на кислород вырос, больнице было сложнее найти поставщиков.

Происшествие в ковидном моногоспитале при больнице №20 в октябре 2020 года вызвало большой общественный резонанс. Тогда местные СМИ сообщали, что из-за перебоев с кислородом в госпитале умерли 13 человек. Спустя две недели после происшествия было возбуждено дело по более тяжкой статье — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На фоне скандала должности покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Уже спустя два месяца после происшествия городские власти сообщили, что версия о том, что пациенты погибли из-за перебоев с кислородом, не подтвердилась. По данным чиновников, проверка показала, что к причинам смерти относятся возраст пациентов, обширное поражение легких и хронические заболевания.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону