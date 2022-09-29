Замглавврача судят за перебои с кислородом

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели более десяти пациентов ковидного госпиталя осенью 2020 года. Экс-заместителя главного врача городской больницы №20 Анну Коленову обвиняют в халатности. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения ею обязанностей в больнице произошел сбой при подаче медицинского кислорода. Госпожа Коленова вину не признает, утверждая, что неоднократно предупреждала руководство о возможных проблемах с кислородом из-за недостаточных поставок и большого количества госпитализированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Советский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя главного врача городской больницы №20 по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. Она обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В обязанности госпожи Коленовой входило бесперебойное снабжение моногоспиталя медицинским кислородом. 10 и 11 октября 2020 года, однако, считают следователи, она не проверила, верно ли ее подчиненные составили и вовремя ли предоставили поставщикам заявки на его поставку.

11 ноября 2020 года в оборудовании госпиталя, необходимом для обеспечения пациентов медицинским кислородом, понизилось давление. Около 40 минут его централизованная подача в систему была полностью остановлена. По версии следствия, это «создало условия для прогрессирования у пациентов дыхательной недостаточности, то есть реальной угрозы жизни и здоровью».

Пострадали около 80 человек. Сколько из них погибло, в обвинительном заключении не уточняется. Потерпевшими по делу признано 83 человека. Десять из них были допрошены на первом заседании. Трое мужчин и одна женщина рассказали, что вскоре после прекращения подачи кислорода в больнице скончались их отцы. Три женщины заявили о гибели мужей. Еще у двоих потерпевших умерли матери. Один мужчина сообщил о смерти сына.

ЧП в ростовском ковидном госпитале вызвало большой общественный резонанс. Осенью 2020 года СМИ сообщали о смерти 13 пациентов с COVID-19 из-за нехватки медицинского кислорода. О происшествии рассказали сотрудники госпиталя, которые впоследствии были уволены. Росздравнадзор начал проверку больницы. На фоне скандала покинули должности министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Отметим, что после происшествия следователи возбудили уголовное дело по более тяжкой ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тогда в рамках дела правоохранители провели обыски в администрации Ростова и областном министерстве здравоохранения, а также дома у Надежды Левицкой. Однако впоследствии дело было переквалифицировано, а обвинение предъявили Анне Коленовой.

Защита госпожи Коленовой выразила соболезнования потерпевшим, но заявила о невиновности экс-замглавврача. «Она исполняла свои обязанности качественно и добросовестно. С момента начала пандемии Анна Коленова круглосуточно находилась на своем рабочем месте. Кроме того, при возникновении любых внештатных ситуаций она информировала об этом как свое руководство, так и руководство регионального министерства здравоохранения»,— отметила адвокат Ирина Серегина.

Сама госпожа Коленова заявила, что не признает вину. По ее словам, согласно технической документации госпиталя, суточная потребность составляла 179 баллонов кислорода. Фактически к октябрю 2020 года больница использовала в разы больше из-за возросшего количества госпитализированных. Так, в день происшествия в больнице было более 600 баллонов. Анна Коленова подчеркнула, что не раз докладывала руководству госпиталя, городским и региональным властям о том, что кислорода может не хватать, однако проблема не решалась. В частности, больнице было сложно найти поставщиков, которые могли бы поставлять больше кислорода, поскольку спрос на него к октябрю 2020 года резко вырос.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону