Правительство Франции ожидает холодный прием

Во Франции в пятницу прошло заседание Совета энергетической безопасности, посвященное нарастающему энергокризису. Правительство признает опасность ситуации, которая может вылиться в полное прекращение поставок российских нефти и газа. И призывает всех потребителей готовиться к режиму жесточайшей экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Aurelien Morissard / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Aurelien Morissard / AP

К десяти часам утра у президента Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце собрались министры, непосредственно отвечающие за энергоресурсы и безопасность. Помимо главы правительства Элизабет Борн присутствовали министр экономики Брюно Ле Мер, министр по вопросам бюджета Габриэль Атталь, министр экологии Кристоф Бешю и министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше, а также эксперты из их ведомств.

Элизабет Борн, открывшая заседание, не скрывала обеспокоенности ситуацией. Потоки газа из России иссякают, Европа ждет полной их остановки в отместку за санкции, введенные против Москвы после 24 февраля. В частности, «Газпром» объявил на этой неделе об окончании своих поставок французской Engie. Кроме того, страны Запада сейчас активно согласовывают установку потолка цен на нефть и газ из РФ, а в Москве грозят в ответ остановить поставки энергоносителей в страны, которые присоединятся к этой инициативе.

Свое выступление госпожа Борн начала с того, что возложила ответственность за создавшуюся ситуацию на Россию и ее политику в Европе, не преминув заверить украинцев и президента Владимира Зеленского в полной поддержке со стороны Франции. Однако, напомнив слова Эмманюэля Макрона о том, что «свобода имеет цену», она предупредила: всех без исключения французских потребителей энергии ждут испытания.

Ситуация в глазах госпожи Борн, однако, далека от катастрофы. Газовые хранилища Франции в ожидании зимы заполнены на 92–93%, а доля российского газа в снабжении республики (согласно сведениям председателя Комиссии по регулированию энергии Эмманюэль Варгон) сейчас не превышает 9%. Если в ближайшие месяцы удастся на 10% снизить потребление газа, то до лета 2023 года удастся дотянуть без особых страданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters

Но для того, чтобы это сделать и не столкнуться с протестами населения, придется изменить структуру потребления в промышленности. Приоритет у предприятий, жизненно важных для страны. В частности, фармацевтических, авиационных и особенно военно-промышленных. Экономить придется остальным, что заранее вызывает огромные опасения у владельцев небольших предприятий, особенно тех, где потребление энергии традиционно высоко,— это транспорт, производство стекла, продовольственная промышленность и сельское хозяйство.

Главным мотивом пятничного заседания Совета энергетической безопасности стали бесконечные призывы к солидарности. Каждую семью, каждое предприятие уговаривают в ближайшие месяцы добровольно снизить потребление энергии.

Ни для кого не секрет, что дефицит энергии отразится на всех сторонах жизни. Стоимость электричества, нефти, газа войдет в любую розничную и оптовую цену во Франции в ближайшее время. Их рост ожидаем: уже 26 августа оптовая цена электроэнергии во Франции достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку в €1 тыс. за МВт•ч. Это на 1000% больше, чем годом ранее. Стоимость бензина в рознице повышается уже сейчас, а к зиме счета за электричество и газ могут увеличиться более чем на 20%. Это болезненно, но подобный пожар правительство все-таки может погасить деньгами, наподобие того, как оно поступало с издержками пандемии COVID-19.

Сложнее то, что энергию физически невозможно будет производить в больших, чем предполагается, объемах. Всплеск потребления, если он последует, не удастся удовлетворить. Кризис застал французских энергетиков врасплох, несколько важных атомных электростанций были этим летом остановлены для профилактики, и теперь премьер-министр давит на государственную энергокомпанию EDF, чтобы добиться максимального сокращения сроков ремонта. Готовится расконсервация тепловых электростанций, закрытых на волне борьбы за экологию. Так или иначе, правительство уверяет, что «блэкаутов», системных аварий энергоснабжения, удастся избежать.

Оппозиция предсказуемо недовольна риторикой премьер-министра и президента. И правые, и левые противники властей настаивают: обсуждение должно вестись не на чрезвычайных совещаниях в Елисейском дворце, а в парламенте. Накануне совещания лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направила открытое письмо Элизабет Борн, выражая недовольство тем, что «президент республики в обход парламента решает вопросы кризиса с помощью Совета энергетической безопасности». Однако Эмманюэль Макрон явно не хочет погружаться в долгие дебаты в парламенте, где у него нет абсолютного большинства.

Уже одно это показывает, что проблемы энергетики на ближайшие полгода становятся вопросом безопасности страны, требующим оперативного, почти ручного управления. Кризис, несомненно, на пороге. Вне зависимости от того, подействуют ли предложенные советом меры и поверят ли рядовые французы в его обещания, холодная зима в республике обещает стать политически довольно жаркой.

Алексей Тарханов, Париж