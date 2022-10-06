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Коммерсантъ FM
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Партийцев потянуло на новое

Российские партии включились в работу на присоединенных территориях

Генсовет «Единой России» в четверг утвердил секретарей своих региональных отделений на новых российских территориях. Из действующих глав регионов партийную должность получил только врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, а в трех других случаях партия выбрала не руководителей субъектов. В ЕР уверяют, что «никакой конспирологии в этом нет» и решение принималось с учетом мнения самих губернаторов. Представители парламентской оппозиции, по сведениям “Ъ”, тоже получили добро на политическую работу в новых субъектах. О своих планах они рассказали в четверг на специальном круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Единая Россия» и ее председатель Дмитрий Медведев уверенно смотрят в политическое будущее новых территорий

«Единая Россия» и ее председатель Дмитрий Медведев уверенно смотрят в политическое будущее новых территорий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Единая Россия» и ее председатель Дмитрий Медведев уверенно смотрят в политическое будущее новых территорий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Генсовет «Единой России» (ЕР) на своем заседании 6 октября под председательством лидера партии Дмитрия Медведева одобрил создание четырех новых отделений ЕР — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Руководителей отделений представил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак: в ДНР им стал глава республики Денис Пушилин, в ЛНР — председатель Народного совета (парламента) республики Денис Мирошниченко, в Запорожской области — мэр Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской — депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Также партия выбрала депутатов Госдумы, которые будут отвечать за новые регионы, пока у них нет собственных избранных представителей: к ДНР приписали Зураба Макиева, к ЛНР — Виктора Водолацкого, к Запорожской области — Артема Бичаева, к Херсонской — Игоря Кастюкевича.

«С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас»,— заявил в ходе заседания Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единой России» как «ведущей политической силе страны» предстоит принять в этой работе самое активное участие как на законодательном уровне, так и через своих представителей в исполнительной власти.

Напомним, что в последние годы ЕР весьма охотно ставила во главе своих региональных отделений представителей губернаторского корпуса: сейчас таких секретарей у нее более 20. Тем самым партия усиливала ответственность главы региона за ее результаты на выборах. А для некоторых руководителей позиция лидера единороссов становилась гарантией пролонгирования их губернаторских полномочий. Однако с главами новых субъектов Леонидом Пасечником (ЛНР), Владимиром Сальдо (Херсонская область) и Евгением Балицким (Запорожская область) ЕР не стала следовать этой логике. По словам источника “Ъ”, близкого к руководству партии, во всех трех случаях ЕР вместе с внутриполитическим блоком администрации президента сразу подобрала другие кандидатуры. Денис Пушилин сам попросил Андрея Турчака назначить его главой регионального отделения, добавляет осведомленный источник, близкий к администрации президента. За счет партийной должности он, скорее всего, захотел упрочить свои политические позиции, считает собеседник “Ъ”.

Кому адресовал свою речь в Георгиевском зале Владимир Путин

Никакой конспирологии в этом решении нет, заверил Артем Бичаев участников круглого стола ЭИСИ, посвященного «политической интеграции новых территорий». «У нас прошли совещания, в том числе и с участием врио губернаторов новых регионов. Если по-простому, люди разные: кому-то более нативна функция политического лидера, кому-то — менее. Мы разговаривали со всеми, обсуждали конструкцию и пришли к такому варианту»,— пояснил депутат.

«Мы живем в российской политической традиции, когда есть понятие партийных локомотивов,— развил тему политолог Александр Асафов.— Это связано прежде всего с электоральными процессами. Но сейчас стоят задачи разного характера. И в данном случае есть вопросы по поводу того, стоит ли объединять все функции акторов в одной фигуре… Решения принимаются из политической целесообразности».

В ходе круглого стола представители парламентской оппозиции также коротко рассказали о планах работы на новых территориях.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что партийные проекты эсеров «догоняют» те проекты, которая партия и так делает для людей. По его словам, в Донбассе уже работают «Центры справедливости», которые оказывают гражданам юридические услуги. Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов посетовал на отсутствие у новых властей баз данных о гражданах, что затрудняет такие процессы, как получение пенсий и социальных пособий. «Может, стоит выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть базы данных, которые они, уходя, забрали с собой? Ведь речь идет о гуманитарной катастрофе»,— предложил господин Наумов, добавив, что, если это не удастся, то переходный период надо использовать для сбора всех нужных данных. А глава исполкома «Новых людей» Олег Захаров сообщил, что его партия сконцентрируется на трех направлениях: взаимодействие с местными активистами для обеспечения населения гуманитарной помощью, поддержка бизнеса в его взаимодействии с властью, запуск образовательного проекта «Я в деле» для начинающих предпринимателей.

По словам двух источников “Ъ”, близких к администрации президента, до недавнего времени думской оппозиции не рекомендовалось вести общественно-политическую деятельность на территориях нынешних новых субъектов.

Фактически все ограничивалось гуманитарной помощью, а другие инициативы вызывали противодействие, говорит один из собеседников. «Сейчас же, наоборот, говорят начинать работу, если есть какие-то связи и активисты»,— отмечает другой источник.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский считает, что подбор «Единой Россией» секретарей своих региональных отделений свидетельствует о продуманном и спокойном подходе партийного руководства. «Позиции трех глав, не занявших эти позиции, это автоматически не ослабляет. В любом случае там нет политической борьбы за пост партийного секретаря. Скорее речь об отложенных решениях»,— заключает эксперт.

Андрей Винокуров

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