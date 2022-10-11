Тайсон Фьюри выбрал разминочный вариант

Британец Тайсон Фьюри определился с соперником по «разминочному» бою перед матчем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против украинца Александра Усика. Им станет его соотечественник Дерек Чисора — ветеран, который много лет выступал в топовых боях, но никогда не побеждал сильнейших, успев в том числе дважды проиграть тому же Фьюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри (справа) уже дважды — в 2011 и 2014 гг — одерживал убедительные победы над Дереком Чисорой

Фото: Julian Finney / Getty Images Тайсон Фьюри (справа) уже дважды — в 2011 и 2014 гг — одерживал убедительные победы над Дереком Чисорой

Фото: Julian Finney / Getty Images

О том, что чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри находится «в процессе завершения переговоров» о бое с Дереком Чисорой, сообщил ESPN. Поединок, по его данным, состоится 3 декабря.

Еще недавно с этой датой ассоциировалось другое возможное противостояние с участием Тайсона Фьюри. В сентябре казалось, что вот-вот будет официально объявлено, что он встретится с другим британским боксером — Энтони Джошуа. Это был очередной поворот в громкой и сложной истории, связанной с битвой за статус бесспорного короля супертяжелого веса.

Она началась после того, как в конце августа Энтони Джошуа, одно время владевший сразу тремя чемпионскими поясами — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO),— во второй раз подряд потерпел поражение от скакнувшего в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) украинца Александра Усика.

Мало кто из экспертов сомневался, что сразу после этого в основной пункт повестки дня превратится бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя чемпионами — Фьюри и Усиком, гарантирующий огромный интерес публики и соответствующие ему доходы и призовые. Таких боев в супертяжелом весе не было два десятилетия.

Однако вопреки предположениям Тайсон Фьюри, узнав о том, что Александр Усик не собирается возвращаться на ринг до следующего года, инициировал переговоры с поверженным им соперником. При этом казалось, что они идут к успешному завершению. Команда Энтони Джошуа уже согласилась и с датой поединка, который назвали «Битвой за Британию», и с не слишком лестным для экс-чемпиона распределением призового фонда: 60 на 40 процентов в пользу Фьюри.

Однако в конце сентября Тайсон Фьюри объявил, что проект с поединком против Джошуа сорвался. И это его решение в боксерском мире было воспринято скорее как логичный шаг. Чтобы не потерять тонус перед встречей с Александром Усиком, остающейся все-таки главной целью Фьюри, не выходившего на ринг с апреля, после выигрыша у соотечественника Диллиана Уайта, ему требовалось провести в ближайшее время бой. Но все же вариант с поединком именно против Джошуа, оппонента чрезвычайно опасного, казался чересчур рискованным. В таких ситуациях, в какой сейчас оказался Фьюри, обычно выбирают соперника, который вряд ли способен доставить совсем уж серьезные трудности. И в этом смысле Дерек Чисора — выбор идеальный.

Тайсон Фьюри, объясняя, почему хочет пересечься именно с Чисорой, правда, даже нашел красивую причину. Он вспомнил, что до сих пор ни у кого из чемпионов-супертяжеловесов в биографии не было «трилогий» — трех боев с одним и тем же противником.

В биографии Фьюри первая законченная «трилогия» — это его противостояние с американцем Деонтеем Уайлдером. Она действительно смотрится особенным событием.

Впервые эти два боксера столкнулись в декабре 2018 года. В том поединке владевший поясом WBC Уайлдер был стопроцентным фаворитом, поскольку Фьюри незадолго до боя пережил полный проблем период, во время которого ему было не до бокса. Он отбыл допинговую дисквалификацию, посещал психиатра, набрал огромный лишний вес. Однако британец, побывав в концовке в глубоком нокдауне, невероятным образом дотянул до финального гонга и добился ничьей.

В повторном поединке в феврале 2020 года Тайсон Фьюри отобрал у Деонтея Уайлдера титул, нокаутировав его в седьмом раунде. Третий бой состоялся год назад. Он получился непростым для Фьюри, но все равно обернулся его досрочной победой в 11-м раунде.

В случае с Дереком Чисорой, которому уже 38 лет, градус интриги куда ниже. Чисора — это ветеран, который с начала прошлого десятилетия постоянно выступает в топовых боях. Но ни с кем из встававших на пути элитных оппонентов ему справиться не удалось.

В разное время он проигрывал Виталию Кличко, Дэвиду Хею, Диллиану Уайту, Джозефу Паркеру, тому же Александру Усику. Дважды, в 2011 и 2014 годах, уступил Чисора и Фьюри, который с помощью этих убедительных выигрышей (первый был добыт по очкам, второй — нокаутом в десятом раунде) укрепил репутацию боксера, достойного титульного боя.

Об уровне сегодняшних амбиций Дерека Чисоры говорит и такой факт. Несмотря на июльский успех в поединке против классного болгарского супертяжа Кубрата Пулева, Чисора примерно в те же дни, когда стало известно о срыве переговоров Фьюри и Джошуа, сообщил, что решил закончить спортивную карьеру.

Алексей Доспехов