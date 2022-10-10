Тайное вечером

Генеральная ассамблея ООН готовится к исторически значимому голосованию: Украина и ее западные партнеры вынесли на рассмотрение этого органа проект резолюции с резким осуждением решения России о присоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Авторы документа хотели бы заручиться поддержкой как можно большего количества государств, для чего, по данным СМИ, развернули в кулуарах ООН настоящую «охоту за голосами». Российская делегация придумала нетривиальный способ, как помешать этому,— попытаться убедить страны—члены ООН сделать голосование тайным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские дипломаты надеются, что голосование в Генассамблее ООН в этот раз будет анонимным и, следовательно, безопасным для «коллег из развивающихся государств»

Фото: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Vostock Photo Российские дипломаты надеются, что голосование в Генассамблее ООН в этот раз будет анонимным и, следовательно, безопасным для «коллег из развивающихся государств»

Фото: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Vostock Photo

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке возобновилась чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Она была запущена вскоре после начала российской военной операции. Совет безопасности ООН тогда не смог принять резолюцию, осуждающую действия РФ,— Москва заблокировала ее, воспользовавшись своим правом вето. В ответ западные страны предложили вынести этот документ на рассмотрение Генассамблеи ООН, в рамках которой все государства равны и одна не обладает правом вето. Запущенная тогда спецсессия Генеральной ассамблеи уже привела к принятию двух антироссийских резолюций.

Обсуждение третьей, подготовленной Европейским союзом, началось в ООН в понедельник (поздно вечером по московскому времени).

В документе, озаглавленном «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН», референдумы «в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины» названы «незаконными», «противоречащими международному праву» и «несовместимыми с Уставом ООН».

Решение России присоединить эти территории расценивается авторами резолюции как «аннексия». Они призывают власти РФ «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».

Схожий по смыслу документ был 30 сентября внесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Россия его заблокировала. Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались. Теперь, согласно решению о запуске спецсессии, свое слово должна сказать Генассамблея.

По словам собеседников брюссельского издания EUobserver, в Евросоюзе сочли бы 130 голосов за очень хорошим результатом, поскольку среди 193 стран—членов ООН уже чувствуется «определенная усталость от украинской тематики».

Вашингтонское издание Politico, в свою очередь, сообщает со ссылкой на американских и европейских дипломатов, что «золотым стандартом» считается 141 голос за.

Напомним, за первую резолюцию (под названием «Об агрессии против Украины») в рамках спецсессии Генассамблеи 2 марта проголосовала 141 страна. Пять государств выступили «против» (помимо собственно России это Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея). 35 воздержались, 12 отсутствовали. За вторую резолюцию («О гуманитарных последствиях агрессии против Украины») 24 марта проголосовали 140 стран, при пяти против (тех же), 38 воздержавшихся и десяти отсутствовавших. Авторы обоих документов — Украина и ее западные партнеры — сочли такие результаты доказательством международной изоляции России. Москва это оспаривала, упирая на то, что среди воздержавшихся были такие крупные страны, как Индия и Китай.

Голосование по третьей резолюции состоится во вторник или среду (примерно в 22:00 по Москве). Документ будет считаться принятым, если его поддержат не менее двух третей от голосовавших (без учета воздержавшихся и отсутствовавших).

При этом авторам резолюции и тем, кто ее активно продвигает, важно не просто добиться формального прохождения документа, а именно принятия с большим перевесом при минимальном числе неопределившихся и решивших не голосовать вовсе.

Для этого европейские, американские и украинские дипломаты, как пишет Politico, в последние дни устроили в кулуарах ООН настоящую «охоту за голосами».

Работа выстроена системно и масштабно. В Госдепартаменте США, к примеру, составили электронную таблицу, в которую внесены все страны, кроме пяти государств, прошлые два раза проголосовавших против. В документе указано, как та или иная страна может проголосовать на сей раз, какие у кого с ней есть контакты и как они были задействованы. В ход идут личные встречи, телефонные звонки, переписка по WhatsApp, общая рассылка. К убеждению сомневающихся подключены не только дипломаты — от постпредов западных стран при ООН до послов на местах, но и члены Конгресса США, имеющие связи в нужных государствах. Ставка при этом делается, по данным Politico, не только на личные контакты, но и на схему «услуга за услугу».

Руководство ЕС, в свою очередь, предложило убедить сомневающихся посредством их непосредственного вовлечения в работу над текстом резолюции, для чего он был направлен десяткам стран—членов ООН с просьбой прислать комментарии. Многие действительно откликнулись, из-за чего, как пишет EUobserver, итоговая версия документа стала значительно мягче исходной.

Среди прочего в ней появился пассаж о необходимости диалога сторон. Дословно он звучит так: «Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер, уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах, в соответствии с принципами Устава ООН».

Призыв к диалогу EUobserver называет «спорным», напоминая о том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно исключил возможность мирных переговоров с нынешним руководством РФ. Кроме того, по данным издания, из итоговой версии текста было вычеркнуто упоминание об «аннексии Крыма». Не вошел в него и предложенный Украиной абзац о «военных преступлениях России».

Все эти правки призваны сделать резолюцию не столько антироссийской, сколько направленной в целом на защиту принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

По замыслу ЕС, это делает ее более приемлемой для тех, кто скорее предпочел бы не занимать ничью сторону. Авторы документа опасаются, что таких может быть больше, чем весной: особенно среди небольших государств Африки, Азии и Латинской Америки. По подсчетам International Crisis Group, в ходе выступлений на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября представители 92 стран вообще не упоминали украинский конфликт или не называли Россию его стороной.

Сама Россия при этом только лишь на усталость от украинской тематики в ООН не рассчитывает. Как следует из поста в Telegram-канале первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, российская делегация решила сделать тонкий ход — предложить провести тайное, а не открытое голосование.

По словам российского дипломата, это должно «обезопасить коллег из развивающихся государств от беззастенчивого и неприкрытого давления и шантажа, которым они подвергаются со стороны западных стран каждый раз, когда тем требуются "цифры" по Украине». Правила процедуры Генассамблеи такую форму голосования допускают, если ее предпочтут сами страны-члены своим решением.

Таким образом, им будет предложено проголосовать дважды: сначала за то, голосовать открыто или тайно, а затем уже непосредственно за или против резолюции.

По словам Дмитрия Полянского, представителям многих стран идея с тайным голосованием уже «явно приглянулась». Авторам резолюции она, наоборот, не нравится: они уже обвинили Россию в том, что она пытается изменить традиционные методы работы Генассамблеи.

«Ситуация развивается крайне нелицеприятным образом для западников. Ведь, агитируя против нашего предложения о тайном голосовании, они так или иначе должны объяснять остальным свою позицию,— пишет Дмитрий Полянский.— А она, по сути, сводится к тому, что им страшновато терять визуальный контроль за тем, кто как может проголосовать, если у него к виску не будет приставлен западный пистолет!»

Отметим, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее уже осудил референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также присоединение этих территорий к РФ. По его словам, Россия как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН несет особую ответственность за соблюдение устава организации, но при этом она «нарушает все, за что выступает международное сообщество». Власти РФ в ответ обвинили Антониу Гутерриша в нарушении мандата, предвзятости и проявлении двойных стандартов (см. “Ъ” от 1 октября). В понедельник же в секретариате ООН заявили, что Антониу Гутерриш «глубоко шокирован… масштабными ракетными ударами вооруженных сил РФ по городам Украины» и считает это «очередной неприемлемой эскалацией».

Елена Черненко