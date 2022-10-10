Высокообесточный удар

Россия нанесла первый за несколько месяцев массированный удар по Украине. Как утверждается, целью стали объекты энергетики, военного управления и связи. В Кремле заявили, что это ответ на «диверсию, совершенную на Крымском мосту», а также «другие теракты и попытки подобных преступлений» в отношении инфраструктуры РФ, осуществленные украинскими спецслужбами. На Западе единодушно осудили действия Москвы, пообещав Киеву дополнительную военную и финансовую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной ущерб в результате массированного удара вооруженных сил РФ был, по всей видимости, нанесен энергетической инфраструктуре Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters Основной ущерб в результате массированного удара вооруженных сил РФ был, по всей видимости, нанесен энергетической инфраструктуре Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Удар по энергетике

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины»,— заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами российского Совета безопасности. Выступление он начал с упоминания «диверсии, совершенной на Крымском мосту» в субботу, охарактеризовав произошедшее как «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России».

Заказчиками, организаторами и исполнителями этого теракта, по словам Владимира Путина, выступили украинские спецслужбы. Они же, как сообщил президент, осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС, а также «целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры» России (включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток»). «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно»,— подчеркнул Владимир Путин.

По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, по состоянию на 14:00 местного времени (совпадает с московским) понедельника Россия применила 84 крылатые ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Утверждается, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 56 воздушных целей.

Вечером в Генштабе добавили, что за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане в более чем 20 населенных пунктах. Среди них Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. «Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда»,— заявил в своем обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский. Национальная полиция страны сообщила о десяти погибших и нескольких десятках пострадавших по всей стране.

В то же время в Минобороны РФ решили обойтись без подробностей, отметив лишь: «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

Военные эксперты указывают на то, что такого масштаба ракетных ударов по Украине со стороны РФ не было с первых дней «специальной военной операции».

Главный ущерб, по всей видимости, был нанесен энергетической инфраструктуре Украины. Президент Зеленский призвал граждан уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов понедельника. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что электроснабжение было частично нарушено в 15 областях. В частности, о поражении объектов энергетики сообщила администрация Кривого Рога. Власти города Галича в Ивано-Франковской области рассказали об обстрелах Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Источник украинского издания «Страна.ua», близкий к Минэнерго, считает, что в результате повреждения распределительного устройства ТЭС «может возникнуть дефицит мощности 1 ГВт». Кроме того, он упомянул о повреждении двух теплоэлектроцентралей в Киеве, а также множества подстанций по всей стране. Вечером в понедельник Министерство энергетики Украины заявило о прекращении экспорта электроэнергии начиная со вторника.

Больше помощи

Среди пострадавших в понедельник объектов оказались, в частности, здания, где располагаются иностранные дипломаты — визовый отдел консульства ФРГ в Киеве и Консультативная миссия Евросоюза. В МИД Румынии сообщили, что «российская ракета взорвалась в 850 метрах» от посольства страны. Внешнеполитические ведомства ряда стран в очередной раз призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

Реакция международного сообщества на российские удары начала поступать с самого утра. На Западе единодушно осудили действия Москвы.

«Я глубоко потрясен атаками России против мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом»,— заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. «Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути»,— добавил он. В том же духе высказались и другие западные лидеры. И Владимир Зеленский, и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба провели целый ряд переговоров со своими коллегами из Франции, Польши, ФРГ, Великобритании, США, Нидерландов и других стран. Среди поднятых тем — укрепление украинской ПВО и усиление санкционного давления на Москву.

«НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется»,— написал в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг после разговора с Дмитрием Кулебой.

В то же время в Киеве считают, что моральной поддержки недостаточно.

«Вместо разговоров нужны ПВО, реактивные системы залпового огня, снаряды большей дальности»,— написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Аналогично высказался и министр обороны Алексей Резников: «Лучший ответ на российский ракетный террор — это поставка Украине зенитных и противоракетных комплексов, защитите небо над Украиной!»

Первыми на эти слова отреагировали в Берлине. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и других украинских городов ясно показывают, насколько важно «быстро доставить системы противовоздушной обороны на Украину». «Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины»,— сказала она.

Кроме того, в среду, 12 октября, в Брюсселе ожидается очередная встреча министров обороны из разных стран во главе с США (так называемый формат «Рамштайн»), где будет поднят вопрос об усилении военной помощи Украине. В заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник Белым домом, отмечалось, что российские атаки «только укрепляют» готовность Вашингтона поддерживать «народ Украины столько, сколько потребуется».

А во вторник обсуждение того, как еще Запад может помочь Киеву, состоится в ходе онлайн-встречи лидеров стран G7, участие в которой примет и Владимир Зеленский. «Мероприятие предоставляет важную возможность еще раз подтвердить единый подход в отношении осуждения недостойной кампании Путина»,— говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора с президентом Украины. Впрочем, еще до встречи премьер-министр Великобритании Лиз Трасс нашла способ морально поддержать господина Зеленского. По ее словам, последние российские удары — «это признак украинского успеха и увеличивающегося отчаяния Путина».

Марианна Беленькая