Низкий рост цен в подарок

Глобальная рецессия сейчас является основным фактором возможного замедления инфляции в мире, считают аналитики, опрошенные Focus Economics. Ключевые риски роста цен связаны с повышением цен на энергоресурсы, однако дальнейшее ужесточение монетарной политики и падение реальных зарплат не позволят инфляции расти далее по спирали, полагают и в Международном валютном фонде (МВФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глобальная инфляция пройдет пик в третьем квартале и начнет снижаться ближе к концу года, ожидают международные аналитики, опрошенные Focus Economics. 48% опрошенных указали на риски повышения инфляции, тогда как 39% ждут ее замедления (оставшиеся 13% оценили риски как сбалансированные). Основным риском повышения инфляции эксперты сочли возможную полную остановку поставок российского газа в Европу (этот риск отметили 60% опрошенных), 9% указали на возможные последствия экстремальных погодных условий (например, холодной зимы в Европе), столько же — на риски повышения зарплат на фоне рекордно низких уровней безработицы в развитых странах.

К снижению глобальной инфляции, по оценке 68% опрошенных, может привести глобальная рецессия, 22% указали на возможное снижение роста цен вследствие достижения мирного урегулирования конфликта на Украине (это привело бы к росту поставок зерна и газа), и всего 3% назвали в качестве такого фактора достижение ядерной сделки с Ираном, что позволило бы нарастить поставки нефти. Заметим, страны ОПЕК+ на прошлой неделе уже объявили о снижении потолка добычи на 2 млн б/с.

Текущие риски, связанные с состоянием рынков труда, вряд ли приведут к появлению эффекта инфляционной спирали, считают аналитики Международного валютного фонда (этот вопрос рассматривается в аналитической части доклада о состоянии мировой экономики). В фонде проанализировали 22 случая повышения инфляции при снижении реальных зарплат в развитых странах за последние 50 лет — как правило, такая динамика не ведет к дальнейшему росту инфляции, напротив, показатель начинает снижаться в последующих кварталах, что положительно сказывается на росте реальных зарплат. В МВФ отмечают, что инфляционные шоки сейчас действуют вне рынков труда, падение реальных располагаемых доходов населения также позволяет снизить давление на цены. Кроме того, в анализе МВФ учитывается, что крупнейшие мировые центробанки сейчас ужесточают монетарную политику стремительно.

При этом в США и Европе может наблюдаться разнонаправленная динамика. В первом случае инфляция продолжит замедляться — показатель ее для США начал снижаться еще в июле, когда рост цен снизился с рекордно высоких 9,1% до 8,5% (в августе годовой рост цен снизился до 8,3%, месяц к месяцу прирост составил 0,1%). Во втором случае, напротив, инфляция может дополнительно ускориться на фоне очередного роста цен на энергию в ЕС (в сентябре показатель составил 10%, к августу рост цен ускорился до 1,2%). Эксперты также ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики — в первую очередь ФРС США. Напомним, последний точечный график членов комитета по открытым рынкам регулятора предусматривает рост ставки в этом году до уровня в 4,25–4,5%, в следующем — до 4,5–4,75%, по итогам сентябрьского заседания ставка была повышена до уровня в 3–3,25%.

Татьяна Едовина