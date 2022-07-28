Алексис Пока-Пока

Московский «Локомотив» совершил очень интересную сделку. Он продает «Ницце» молодого французского полузащитника Алексиса Бека-Бека. За Бека-Бека, которого железнодорожники приобрели прошлым летом у «Кана» за €6 млн, они получат, возможно, больше €12 млн. Таким образом, за год цена на игрока выросла вдвое. Для российского футбола это чрезвычайно редкий случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Локомотив» приобрел Алексиса Бека-Бека (в центре) год назад за €6 млн, а продает его как минимум в два раза дороже

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Локомотив» приобрел Алексиса Бека-Бека (в центре) год назад за €6 млн, а продает его как минимум в два раза дороже

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр сообщил, что перед субботним матчем железнодорожников в рамках третьего тура чемпионата России с победителем четырех предыдущих первенств «Зенитом» из заявки московского клуба исчезнет имя Алексиса Бека-Бека. По словам Циннбауэра, французский полузащитник уже попрощался с партнерами. Тренер уточнил, что прощание было «запоминающимся»: «Вся команда собралась. Он продолжительное время обращался к ней с речью». В этой речи Бека-Бека поблагодарил руководство «Локомотива» и всех его сотрудников за то, что они «помогли ему раскрыться».

«Я приехал в Россию зеленым юнцом, а уезжаю настоящим мужчиной» — так в интерпретации Циннбауэра звучали слова француза.

Таким образом, Йозеф Циннбауэр подтвердил информацию, которую в последние дни опубликовали L’Equipe и еще целый ряд медиаресурсов. Они рассказали о том, что Алексис Бека-Бека переходит из «Локомотива» в «Ниццу», которая входит в число лидеров французского чемпионата. В прошлом сезоне этот клуб занял в нем пятое место и заработал путевку в Лигу конференций.

Французские издания утверждали, что на переходе Бека-Бека настаивал наставник «Ниццы», известный тренер Люсьен Фавр, который видит в нем основного опорного хавбека своей команды. L’Equipe утверждает, что по условиям сделки «Локомотив» получит за Алексиса Бека-Бека, планирующего подписать с «Ниццей» договор сроком на пять лет, фиксированную выплату в размере €12 млн. Еще €2 млн записаны в контракт в виде бонусов: они могут достаться железнодорожникам в случае достижения футболистом и его новым клубом определенных показателей. Источник “Ъ”, знакомый с деталями переговоров с «Ниццей», сказал, что «в целом параметры указаны правильно».

Речь идет о чрезвычайно заметной и интересной по меркам Российской премьер-лиги (РПЛ) сделке. Она пока самая крупная в рамках нынешней летней трансферной кампании, считая как продажи, так и покупки игроков. При этом надо принимать во внимание важное обстоятельство. На российский рынок негативно повлияли жесткие международные санкции, введенные на фоне специальной военной операции на Украине, например, решение Международной федерации футбола (FIFA) разрешить легионерам из отечественных клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты с ними. Поправкой к регламенту, затрудняющей продажу игроков на рыночных условиях, уже воспользовались несколько футболистов, покинувших Россию. В этом смысле тот факт, что «Локомотиву» удалось договориться с «Ниццей» о достаточно высокой даже для чемпионата «большой пятерки» цене на Бека-Бека, уже можно считать его успехом.

Но совсем любопытным этот трансфер делает другой нюанс. Алексис Бека-Бека появился в «Локомотиве» в августе 2021 года. Как указывает Transfermarkt, железнодорожники заплатили за 20-летнего и не слишком хорошо известного публике полузащитника, выступавшего на родине за «Кан» и привлекавшегося время от времени в юношескую сборную Франции, €6 млн — в несколько раз больше, чем сумма, в которую в тот момент его оценивал ресурс. Такой шаг смотрелся довольно рискованным.

Между тем ровно за год, в течение которого Алексис Бека-Бека провел за «Локомотив» 28 матчей в различных турнирах, его фактическая стоимость выросла вдвое.

И это притом что отличающийся высокой скоростью и работоспособностью опорник не забил ни одного гола в России.

Такой резкий рост — в принципе редкость в футболе, а в футболе российском тем более. В нем были примеры чрезвычайно выгодных перепродаж игроков. По версии Championat.com, наиболее выгодной была перепродажа «Динамо» «Зениту» в 2008 году португальца Мигела Данни за €30 млн — притом что португальца купили всего за €3 млн. А среди сделок, в которых контрагентами представителей РПЛ были иностранные клубы, выделяется та, что в том же 2008-м осуществил ЦСКА. Приобретенного за €5 млн бразильца Жо он продал «Манчестер Сити» за €24 млн. Но все эти трансферы, позволявшие российским клубам извлекать из дозревших у них до элитного уровня активов сверхприбыль, состоялись в то время, когда по своим финансовым возможностям, теперь серьезно просевшим, РПЛ пыталась конкурировать с «большой пятеркой». Для премьер-лиги в ее сегодняшнем состоянии пример с Бека-Бека и «Локомотивом» — большая редкость. Для менеджмента московского клуба он наверняка послужит доказательством правильности обнародованной им в минувшем сезоне стратегии.

Она предполагает повышение капитализации, в том числе как раз за счет «доводки» молодых талантов, на которых «Локомотив» уже явно ориентируется в своей селекции. Правда, чисто спортивные результаты такого подхода еще не тянут на однозначно позитивные. В завершившемся в мае чемпионате страны железнодорожники финишировали шестыми, а в текущем стартовали с двух домашних ничьих против не относящихся к очевидным претендентам на награды оппонентов — «Пари Нижнего Новгорода» и «Ростова».

Алексей Доспехов