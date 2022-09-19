Малый бизнес вернулся в январь

Индекс настроений малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI свидетельствует о рекордных показателях инвестиционной активности в этом секторе в августе: предприниматели видят возможности для расширения бизнеса в условиях санкционных ограничений. Наращивание инвестиций обеспечило возврат деловой активности МСП к январским показателям, об оживлении в секторе свидетельствуют и данные ЦБ о расширении его валютного кредитного портфеля в условиях относительно низких процентных ставок. Между тем оптимизм малого бизнеса может быть избыточен на фоне данных о снижающейся потребительской активности — хотя субъекты МСП сообщают об улучшении продаж, накопленный отложенный спрос уже реализован, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Августовское измерение настроений малого и среднего предпринимательства в рамках определения индекса RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research) свидетельствует о восстановлении деловой активности в этом секторе: показатель вырос за месяц с 51,1 пункта до 53 пунктов. В результате активность МСП сравнялась с показателями января (53,1 пункта) — с тех пор, напомним, деловые настроения предпринимателей ухудшались из-за начала военной операции и введения новых санкций.

Рост индекса сопровождался улучшением по всем замеряемым показателям — выручке, инвестиционной и кадровой активности, доступности кредитования. Так, компонента продаж продолжила восстановление, превысив январский уровень: предприниматели стали реже жаловаться на сокращение выручки (42% респондентов против 48% в июле) и чаще сообщали о ее росте (18% против 14%). Впрочем, оценки будущих перспектив в секторе пока сдержанные — роста продаж, как и падения, ждут по 26% опрошенных. Кредитная компонента выросла за счет роста числа МСП с одобренным займом — с 12% до 14%, в том числе на фоне запуска правительством и ЦБ льготной программы стимулирования инвестактивности малого бизнеса в расчете на ускоренное импортозамещение.

Рост продаж и повышение доступности кредитования обеспечили желаемый властями эффект: инвестиционная активность МСП обновила исторический максимум (показатель вырос с 57,7 пункта до 60,6 пункта).

Доля наращивающих инвестиции предпринимателей составила 23%, сокращавших — 7% (20% и 10% в июле). Сектор МСП намерен и дальше увеличивать инвестиции — 30% против 27% месяцем ранее. Данные о кадровой политике свидетельствуют о разных стратегиях МСП: в августе предприниматели стали чаще как нанимать новых сотрудников (13% против 10%), так и сокращать персонал (18% против 16%). Как поясняют в ПСБ, наиболее активно штат наращивали средние предприятия производственной сферы.

Отметим, что рост инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства второй месяц подряд происходит на фоне замедления инвестиций крупного бизнеса. МСП-сектор быстрее крупных компаний адаптируется к изменениям. Рост его инвестиционной активности косвенно подтверждают и недавние данные ЦБ о кредитовании малого бизнеса: регулятор отчитался о росте объемов выданных валютных кредитов — с 182 млн руб. в июне до 90,9 млрд руб. в июле. Укрепление рубля позволило предпринимателям закупить доступное импортное оборудование по выгодному курсу.

Между тем успехам малого бизнеса в стремлении занять ниши после ухода иностранных компаний может помешать снижение потребительской активности. В сентябре аналитики уже зафиксировали спад общих потребительских расходов, допуская, что накопленный отложенный спрос был невелик и уже реализован (см. “Ъ” от 9 сентября, 12 сентября и 13 сентября). Отчасти поддержать спрос может кредитование граждан, однако объем совокупного долга домохозяйств в 2022 году существенно ниже показателей 2021 года (на 2 трлн руб.).

Диана Галиева