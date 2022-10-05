От мировой торговли многого не ждут

Объем мировой торговли в 2022 году увеличится на 3,5% по сравнению с 2021-м, ожидают во Всемирной торговой организации (ВТО). Полгода назад этот показатель прогнозировался ее экспертами на уровне 3% — пересмотр ожиданий связан с резким ростом денежных оборотов в мире из-за удорожания энергоресурсов и продовольствия. В следующем году прирост может составить всего 1% вместо ранее ожидавшихся 3,4% — замедление торговли будет происходить на фоне снижения деловой активности в крупнейших экономиках мира, включая страны Европы, США и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: Denis Balibouse, Reuters Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: Denis Balibouse, Reuters

Мировая торговля в этом году прибавит в объеме 3,5% — прогноз ВТО, таким образом, заметно улучшен по сравнению с апрельскими 3%. В следующем году, однако, прирост составит всего 1% вместо ранее ожидавшихся 3,4%. Отметим, что по прогнозу на этот год в организации дают «вилку» в 2–4,9% роста, а на следующий год возможный диапазон изменения оборота еще шире — от минус 2,8% в случае реализации негативных рисков до плюс 4,6% при положительных «сюрпризах».

Базовый прогноз ВТО предусматривает увеличение глобального ВВП на 2,8% в 2022 году и на 2,3% в 2023-м (последняя оценка снижена с 3,2%).

В Европе сокращение деловой активности будет связано с ростом цен на энергию, в США — с ужесточением монетарной политики (это влияет на рынок жилья, спрос на автомобили и на капвложения), в Китае — с ослаблением внешнего спроса и влиянием антиковидных ограничений.

С самым большим спадом оборотов в этом году ожидаемо столкнутся страны СНГ+ (в целях анализа к этому региону относят не только государства содружества, но и Украину, Грузию и Туркменистан). Торговля товарами у них в апреле—июне упала на 10,4% квартал к кварталу, импорт сократился на 21,7%. В целом по году в регионе ожидается сокращение экспорта на 5,8%, импорта — на 24,7%. Самый значительный рост торговли в этом году будет наблюдаться в странах Ближнего Востока — экспортные поставки вырастут на 14,6%, импорт — на 11,1%. В Европе экспорт вырастет на 1,8%, импорт — на 5,4%. В Северной Америке — на 3,4% и 8,5% соответственно.

Во втором квартале на фоне ускорения инфляции оборот мировой торговли в денежном выражении, по данным ВТО, вырос на 17%.

При этом цены на энергоресурсы к августу достигли годового роста на 78% (в том числе стоимость газа увеличилась на 250%, нефти — на 36%). Цены на продовольствие выросли на 11% (в том числе на зерно — на 15%). Рост цен на удобрения — 60%, с 2020 года они уже утроились, уменьшение их использования может негативно сказаться на урожае следующего года, предупреждают в организации.

Отметим, что снижению цен на энергоресурсы будет препятствовать сокращение квот в рамках ОПЕК+ — в среду страны-участники согласовали снижение потолка добычи на 2 млн баррелей в сутки. При этом импортеры топлива, в частности, Турция, уже столкнулись с резким ростом дефицита торгового баланса — в сентябре, согласно заявлению Минторга этой страны, он увеличился до $10,4 млрд, тогда как суммарно с января по август дефицит торговли товарами составил $73,4 млрд против $29,8 млрд годом ранее (это не рекордное значение показателя, в целом турецкая торговля весьма волатильна — в 2013 году дефицит составил $99,3 млрд).

Татьяна Едовина