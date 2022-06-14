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Глобализация с тонкими нюансами

РФ поддерживает общие правила ВТО и локальную торговлю в БРИКС

В Женеве открылась первая с 2017 года министерская конференция ВТО — встреча представителей торговых ведомств всех членов организации. Ее участники обсуждают продовольственную безопасность в свете сокращения поставок с Украины, а также реформу ВТО, которая бы позволила возобновить работу апелляционного органа организации. Этому препятствует позиция США — страна блокирует назначение новых судей, тогда как большинство развивающихся стран призывают сохранить возможность рассмотрения апелляций.

Фото: Denis Balibouse, Reuters

Фото: Denis Balibouse, Reuters

В Женеве в эти выходные открылась 12-я министерская конференция ВТО — регулярная встреча представителей торговых ведомств всех стран и территорий, которые являются членами организации (их 164). Предполагалось, что конференция пройдет в июне 2020 года в Казахстане, но она дважды переносилась (предыдущая прошла в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе). На повестку в этот раз вынесены вопросы продовольственной безопасности, меры реагирования на пандемию COVID-19 и субсидии в сфере рыболовства, а также декларация по санитарным и фитосанитарным мерам.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что страны с низким уровнем дохода на душу населения могут столкнуться с «катастрофой» из-за роста цен на продовольствие, начавшегося в 2021 году и усугубившегося из-за событий на Украине. Глава ВТО также призвала участников форума обеспечить «свободное движение продовольственного и сельскохозяйственного импорта», оценив потери от возможного распада мировой торговли на «самодостаточные торговые блоки» в 5% мирового ВВП.

Большинство стран призвали к реформе организации и возобновлению работы апелляционного органа ВТО. Она приостановлена с 10 декабря 2019 года, когда истек срок полномочий еще одного судьи (решения принимаются минимум тремя судьями), а США до сих пор блокируют назначение новых судей. Основной орган по разрешению споров ВТО продолжает работать, но исполнение его решений фактически становится добровольным — окончательным считается решение именно апелляционной инстанции.

В рамках конференции Китай заявил о том, что ВТО должна способствовать глобализации, а не препятствовать ей, а Бразилия предложила проводить министерские конференции ежегодно. В заявлении США признается важность реформы ВТО, но конкретных предложений не содержится; отдельной инициативой Минторга США стала публикация на сайте ведомства заявления в поддержку Украины — под ним подписались 50 членов ВТО.

Российская сторона также призвала избегать фрагментации ВТО. «Эту и другие проблемы, подрывающие полноценную работу ВТО, нужно решать с учетом интересов всех стран—членов организации»,— говорится в обращении замглавы Минэкономики РФ Владимира Ильичева. По повестке ВТО Россия выступает за прорыв в переговорах по продовольствию, совместный же успех (членов ВТО – “Ъ”) в обеспечении продбезопасности зависит «от способности членов обеспечить объективную и сбалансированную оценку текущей ситуации и ее основных причин».

РФ участвует и в обсуждении торговой повестки в рамках БРИКС — на прошлой неделе прошла встреча министров экономики и внешней торговли этих стран. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, товарооборот РФ и БРИКС в первом квартале вырос на 38% год к году (в прошлом году прирост составил 40% — до $164 млрд). По итогам встречи, с одной стороны, принята декларация о необходимости реформы ВТО и одобрена инициатива по укреплению цепочек поставок (включает гармонизацию стандартов и информобмен между странами для повышения эффективности морского фрахта), с другой — российская сторона, по данным “Ъ”, предложила сформировать «страховочные» или даже альтернативные механизмы для двусторонней торговли и осуществления платежей внутри БРИКС.

Татьяна Едовина

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