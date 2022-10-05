На нефть и судна нет

Послы стран—членов Евросоюза в среду согласовали новый — восьмой с конца февраля — пакет персональных и экономических санкций против России. Окончательно одобрить его должны главы государств и правительств ЕС на открывающемся в четверг саммите в Праге. В черный список будут, по данным СМИ, внесены 29 человек и 7 компаний из РФ. Кроме того, новый пакет предусматривает введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую танкерами из ЕС по морю в третьи страны, и расширение списка запрещенной к импорту в Евросоюз продукции из РФ. Украине и некоторым странам ЕС эти меры показались недостаточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины и не снижать санкционное давление на Россию, даже если это ударит по самим европейцам

Фото: Virginia Mayo, AP Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины и не снижать санкционное давление на Россию, даже если это ударит по самим европейцам

Фото: Virginia Mayo, AP

В четверг в Праге откроется неформальный двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран—членов сообщества, как ожидается, одобрят новый пакет антироссийских ограничительных мер. Он вступит в силу, как только его опубликуют в «Официальном журнале ЕС», что может произойти до конца недели.

Предложения по новому пакету санкций против России Еврокомиссия представила 28 сентября как ответ на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Постоянные представители стран—членов ЕС подробно обсудили их во вторник, после чего в среду положили на бумагу. Судя по посту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter, большая часть предложений ЕК была принята. «Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить (цену.— “Ъ”)»,— написала она.

МИД Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, вкратце сообщил, о каких мерах идет речь.

Во-первых, это «запрет на морскую транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной и запрет на связанные (с этим.— “Ъ”) услуги».

Как поясняет Politico, это дополнение к запрету на импорт российской нефти в ЕС, который вступит в силу 5 декабря. «Перед европейскими лидерами стоит задача найти новые способы уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, избегая при этом риска дефицита, резкого роста цен и потенциальных отключений электроэнергии у себя дома предстоящей зимой»,— поясняет издание.

Идея запретить морские перевозки российской нефти и страхование судов, перевозящих ее, в третьи страны по цене выше согласованного предела изначально вызвала недовольство Греции, Кипра и Мальты, чей судоходный флот и страховые компании могут понести серьезные убытки. Однако в итоге они сняли свои возражения: по данным СМИ, трем странам были обещаны отсрочки введения новых правил перевозок и страхования российской нефти, а такие иные меры поддержки.

При этом, как пишет Politico, в согласованный постпредами стран ЕС текст вошел пассаж о создании специальной мониторинговой комиссии, которая будет следить за тем, чтобы судовладельцы не пытались обойти санкции, например, при помощи смены флага. Если же к таким мерам будет прибегать значительное число компаний, комиссия должна будет предложить меры реагирования.

Ранее за введение ценового потолка на экспортируемую Россией нефть высказались страны G7. «Однако пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущих ограничений, хотя США предположили, что они появятся в течение нескольких недель»,— говорится в статье Politico.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто при этом еще во вторник заявил: его страна «добилась того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти». «Мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности,— уточнил он.— В случае чрезвычайной ситуации он (ценовой потолок.— “Ъ”) не будет распространяться и на морской транспорт, заменяющий трубопроводы».

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду предупредил, что Россия не будет продавать сырье клиентам, которые присоединятся к такого рода санкциям. «Мы против таких нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку… Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования»,— сказал он журналистам.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил на Energy Intelligence Forum в Лондоне, что введение ценового потолка на российскую нефть «будет настоящей проблемой с точки зрения реализации». Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе того же мероприятия также назвал идею введения предельной цены на российскую нефть «плохой».

Вторая часть санкционного пакета касается расширения запрета на импорт российской продукции.

В МИД Чехии уточнили, что речь идет о продукции сталелитейной промышленности и машиностроения, бытовой технике, древесной массе, бумаге, химических продуктах, пластике и сигаретах. При этом, по данным EU Observer, Бельгия и Италия добились временных послаблений в плане введения ограничений на импорт стали из РФ.

Третья часть санкций коснется возможностей предоставления структурами из Евросоюза российским предприятиям юридических услуг, а также услуг из сферы IT и инжиниринга. В-четверых, будет расширен запрет на экспорт технологий. И в-пятых, гражданам ЕС будет запрещено занимать высокие посты в госкомпаниях РФ.

В персональные же черные списки, как ожидается, будут внесены музыкант Николай Расторгуев, философ Александр Дугин, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, а также ряд лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте в среду призвал страны—члены объединения продолжать поддерживать Украину и не снижать санкционное давление на Россию, даже если это ударит по самим европейцам. «Цена, которую нам приходится платить, оправданна. Если мы ее не заплатим сейчас, то потеряем в будущем гораздо больше»,— заявил он.

Между тем представители ряда стран ЕС сочли новые ограничения в отношении России недостаточно жесткими.

«Время сильных пакетов прошло. Читаешь представленные документы (по восьмому раунду санкций.— “Ъ”), и создается впечатление, что в них больше исключений, чем запретов»,— посетовал в эфире радиостанции Ziniu Radijas министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (цитата по ТАСС). «Пакет мог бы быть намного сильнее»,— сказал в среду агентству Reuters и постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось.

Недовольны новым пакетом санкций ЕС и на Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в конце прошлой недели в эфире телеканала France 24, что предложения «не соответствуют уровню угрозы, которую представляет Россия в своем стремлении к аннексии и продолжению агрессии». По мнению главы МИД Украины, «необходимо больше секторальных санкций в дополнение к этому пакету». «Прежде всего в таких сферах, как энергетика, банковское дело и сотрудничество в области использования атомной энергии»,— отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщали, что страны Балтии, Польша и Ирландия выступали за запрет на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ограничение импорта алмазов из РФ (в том числе посредством внесения в санкционный список компании АЛРОСА). Однако в итоговый документ эти предложения не вошли.

В МИД РФ тем временем в среду заявили, что ужесточать санкционное давление на Россию Европу принуждают США. Таким образом, как считают в ведомстве, «американская администрация стремится повысить собственную долю на рынке энергоресурсов ЕС в ущерб экономике партнеров».

Елена Черненко