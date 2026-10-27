Индия «не ощущает» давления США в связи с закупками российской нефти

По словам министра, до начала конфликта на Украине Индия импортировала из России 0,2% необходимой ей нефти. Но в последние несколько лет импорт значительно вырос благодаря хорошим скидкам, которые предлагает Россия. Однако в сентябре Индия сократила закупки в РФ, поскольку нарастила импорт из стран Персидского залива, которые теперь тоже продают сырье со скидкой.