Индия «не ощущает» давления США в связи с закупками российской нефти
США не оказывали давления на Индию с целью побудить ее снизить закупки российской нефти. Об этом заявил в интервью Reuters министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. «Я никогда этого (давления — ''Ъ'') не чувствовал»,— отметил он.
По словам министра, до начала конфликта на Украине Индия импортировала из России 0,2% необходимой ей нефти. Но в последние несколько лет импорт значительно вырос благодаря хорошим скидкам, которые предлагает Россия. Однако в сентябре Индия сократила закупки в РФ, поскольку нарастила импорт из стран Персидского залива, которые теперь тоже продают сырье со скидкой.
«Что бы там люди ни говорили и ни делали, в конце концов все упирается в их личную выгоду»,— отметил индийский министр, поясняя выбор Индией поставщиков нефти на данном этапе. Он также добавил, что сейчас Индия расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности, чтобы иметь возможность удовлетворять внутренний спрос и экспортировать нефтепродукты.