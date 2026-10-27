«Хобби совмещаться не хотели»

На то, чтобы заставить пленку четко фиксировать картинку, ушло несколько лет. Ещё некоторое время Ляйц собирался с духом, чтобы вложиться в производство маленьких смешных фотоаппаратиков. На прилавках Leica, то есть камера Ляйца, появилась в 1925 году и тут же навсегда изменила мир, открыв эпоху репортажной фотографии, светской хроники и наглых папарацци. Астма — двигатель прогресса. Это ещё как посмотреть.