«Хобби совмещаться не хотели»
Павел Шинский – о том, как появилась Leica
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Инженер-оптик Оскар Барнак работал у Карла Цейса и Эрнста Ляйца, строил микроскопы и колдовал над затворами для фотокамер. Ещё он любил Австрию, горные прогулки и фотографию. Хобби, однако, совмещаться не хотели. Из-за астмы Барнак с трудом мог таскать по горам тяжелую камеру со стеклянными пластинами.
Боролся с трудностями он, как и полагается инженеру, конструкторским путем. В 1914 году вручил боссу первые два прототипа новой камеры. Компактная коробочка помещалась в ладони, а тяжелое стекло заменила почти невесомая кинопленка.
На то, чтобы заставить пленку четко фиксировать картинку, ушло несколько лет. Ещё некоторое время Ляйц собирался с духом, чтобы вложиться в производство маленьких смешных фотоаппаратиков. На прилавках Leica, то есть камера Ляйца, появилась в 1925 году и тут же навсегда изменила мир, открыв эпоху репортажной фотографии, светской хроники и наглых папарацци. Астма — двигатель прогресса. Это ещё как посмотреть.