Путин договорился со Стуббом и Стере о дальнейших прямых контактах
Президент России Владимир Путин условился продолжать прямые контакты по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом стороны договорились во время сегодняшнего телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время беседы господа Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского президента со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с господином Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Собеседники Владимира Путина «приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США», следует из пресс-релиза. Грядущие переговоры будут посвящены вопросам безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий.