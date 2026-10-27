«В этом сезоне многое было предсказуемо»
Владимир Осипов — о вручении премии «Золотой мяч»
Главный индивидуальный приз в мировом футболе — «Золотой мяч» — получил нападающий клуба «Бавария», англичанин Гарри Кейн. Впервые за 70 лет существования премии вручение проводилось в лондонском театре «Палладиум». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Все началось, как всегда, с визита многочисленных звездных гостей, в основном, конечно, футбольных, которые проходили по красной ковровой дорожке и раздавали автографы. Правда, приехать смогли не все. Например, Месси открывал кубок своего имени в США, а россиянин Матвей Сафонов, который претендовал на звание лучшего вратаря, играл за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Леона».
Ждать заветной минуты объявления победителя пришлось долго. Гостей было слишком много, плюс пробки в Лондоне, так что старт церемонии серьезно сдвинулся. В итоге Москва узнала победителя около двух ночи. Его имя назвал знаменитый бразильский форвард Рональдо.
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии искренне волновался, хотя слез не было. Он серьезно приготовился к торжественной речи. У него были специальные таблички, и Кейн долго перечислял всех, кто помогал ему на футбольном пути, даже вспомнил свой первый клуб «Тоттенхем». Во время этой речи режиссеры периодически показывали крупным планом других претендентов на «Золотой мяч». Француз Киллиан Мбаппе из «Реала» сидел с каменным лицом. Юный испанец Ламин Ямаль свои эмоции сдерживал хуже.
В этот раз среди претендентов на «Золотой мяч» шла серьезная борьба, уверен журналист Константин Клещёв, который представляет в этом голосовании нашу страну и поставил Кейна на первое место:
«Выбор был невероятно сложен, потому что, на мой взгляд, кроме Кейна, Мбаппе, Ямаля и Месси, заслуживали "Золотого мяча" и Родри, и Кварацхелия. Все они были лучшими на каких-то отдельных этапах прошлого сезона. Но Кейн наиболее четко отвечал критериям выбора премии».
Главный критерий, конечно, голы. Гарри Кейн в прошлом сезоне забил 73 мяча в 65 матчах. Наконец-то на первое место при выборе лучшего игрока вышли чисто футбольные параметры, а не медийность или любовь прессы. Так что в этот раз журналисты, которые голосовали, сделали правильный выбор, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Я считаю, что это форвард, который уже заслужил как минимум три таких премии. Это однозначно лучший центральный нападающий на протяжении последних нескольких лет. Наконец-то, футболисту дали награду именно за личные заслуги, не за командные, не за выигрыш Лиги чемпионов или чемпионата мира. Я думаю, сыграл факт и своего поля в какой-то степени».
Кроме главного приза, Кейн получил также награду лучшего нападающего. Ламин Ямаль вот уже третий раз подряд взял приз как «Лучший молодой игрок». Лучшим тренером стал Луис Де ла Фуэнте, который выиграл с Испанией чемпионат мира. Вратарскую премию им. Льва Яшина забрал испанец Унай Симон. Самым лучшим клубом был признан ПСЖ, что после двух подряд побед в Лиге чемпионов неудивительно. Так что в этом сезоне многое было предсказуемо, и единственной серьезной неожиданностью для многих, пожалуй, стала продолжительность тожественной церемонии.