«В этом сезоне многое было предсказуемо»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии искренне волновался, хотя слез не было. Он серьезно приготовился к торжественной речи. У него были специальные таблички, и Кейн долго перечислял всех, кто помогал ему на футбольном пути, даже вспомнил свой первый клуб «Тоттенхем». Во время этой речи режиссеры периодически показывали крупным планом других претендентов на «Золотой мяч». Француз Киллиан Мбаппе из «Реала» сидел с каменным лицом. Юный испанец Ламин Ямаль свои эмоции сдерживал хуже.