Явка на выборах в Израиле побила 45-летний рекорд
К 10:00 по местному времени (11:00 мск) на парламентских выборах в Израиле приняли участие 16,68% избирателей (более 1,2 млн человек). Для страны это рекордный показатель за последние 45 лет, сообщает газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на Центральный избирательный комитет Израиля.
По мнению экспертов, высокая явка обусловлена тем, что это первые выборы в стране со времени нападения на Израиль группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Как утверждают аналитики, многие избиратели рассматривают выборы как возможность выразить свое отношение к действиям правительства во время нападения и после него.
В общей сложности за 120 мест в однопалатном парламенте Израиля борьбу ведут кандидаты от 36 партий. Правом голоса в стране обладают 7,3 млн человек. Избирательные участки закроются в 22:00 по местному времени (23.00 мск). В это же время телеканалы страны выйдут с результатами экзит-поллов.