Явка на выборах в Израиле побила 45-летний рекорд

По мнению экспертов, высокая явка обусловлена тем, что это первые выборы в стране со времени нападения на Израиль группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Как утверждают аналитики, многие избиратели рассматривают выборы как возможность выразить свое отношение к действиям правительства во время нападения и после него.