Рост пошел на спад

Конфликт на Украине и ускорение глобальной инфляции приведут к снижению темпа роста мировой экономики в 2023 году до 2,2% после 3% в 2022-м, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР. Хотя общий прогноз на этот год эксперты организации оставили без изменений, оценки роста США и Китая, а также отдельных стран зоны евро снижены. Спад экономики РФ, соглашается ОЭСР с российскими правительственными прогнозистами, будет менее выраженным, чем ожидалось ранее, но более продолжительным: снижение ВВП в следующем году может составить 4,5% после 5,5% в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Темпы роста мировой экономики замедлятся с 3% в 2022 году до 2,2% в 2023-м, считает ОЭСР. Среди главных причин — события на Украине и повсеместный рост цен. Прогноз на этот год оставлен без изменений по сравнению с июньской оценкой, на следующий — понижен на 0,6 процентного пункта (п. п). Суммарные глобальные доходы в 2023 году могут быть на $2,8 трлн ниже, чем ожидалось год назад (эквивалентно 2% глобального ВВП при расчете по паритету покупательной способности).

Рост в странах «большой двадцатки», согласно прогнозу, замедлится в этом году до 2,8% (в прошлом он был равен 6,2%), в следующем — до 2,2%. Наиболее выраженным замедление роста будет в США, Китае и в некоторых странах Европы. В США прирост ВВП в этом году составит 1,5% против 5,7% годом ранее (прогноз снижен сразу на 1 п. п.), в следующем году ВВП может вырасти всего на 0,5% (минус 0,7 п. п. по сравнению с июнем).

Рост в Китае в этом году на фоне ковидных ограничений и спада на рынке недвижимости сократится до 3,2% (с 8,1% в прошлом году, прогноз снижен на 1,2 п. п.), но наращивание господдержки может поспособствовать восстановлению темпов роста в следующем году до 4,7% (минус 0,2 п. п.).

Для России в ОЭСР ожидают сокращения экономики на 5,5% в этом году (прогноз улучшен на 4,5 п. п.) и на 4,5% в следующем (оценка ухудшена на 0,4 п. п.).

Высокими же останутся темпы роста в Индии, Индонезии и Саудовской Аравии.

По странам зоны евро прогноз на этот год улучшен на 0,5 п. п., до 3,1%, в следующем же году ожидается рост всего на 0,3% (минус 1,3 п. п.). Но отдельные страны Европы в течение зимних месяцев могут столкнуться и с падением выпуска, предупреждают в ОЭСР. В Германии рост этого года на 1,2% ВВП может смениться спадом на 0,7%. Во Франции, Италии и Испании темпы роста снизятся, но останутся в положительной зоне. Более выраженные ограничения в поставках энергоносителей, в том числе газа, однако, могут привести к сокращению роста в Европе дополнительно на 1,25 п. п. в следующем году при росте инфляции более чем на 1,5 п. п., а также к снижению глобального прогноза на 0,5 п. п., полагают в организации.

В ОЭСР при этом ждут ускорения инфляции в странах «большой двадцатки» в 2022 году до 8,2% с 3,8% по итогам прошлого года и ее замедления до 6,5% в 2023-м.

В развитых странах «двадцатки» инфляция в этом году может составить 6,2%, в следующем — 4%. Ожидается, что ужесточение монетарной политики и решение проблем с поставками снизят давление на цены в следующем году, но повышение стоимости энергии и рост зарплат будут сдерживать этот процесс.

Большинству развитых стран потребуется дальнейшее повышение ставок для борьбы с инфляцией и снижения долгосрочных ожиданий, полагают в ОЭСР. Отметим, что в ЕЦБ уже заявили, что «ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет еще ухудшаться». Глава регулятора Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, пообещала дальнейшее повышение ставок «по итогам нескольких следующих заседаний». ФРС США уже повысила ставку до диапазона 3–3,25% годовых и, судя по ожиданиям участников комитета по открытым рынкам регулятора, может довести ее до уровня 4,25–4,5% еще в этом году.

Татьяна Едовина