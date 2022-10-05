Классифайд перезвонит

«Авито» выходит на вторичный рынок смартфонов. Компания запустила выкуп у своих пользователей телефонов, которые будет ремонтировать и сама перепродавать, снабжая собственной гарантией. Партнером проекта стал сервис ремонта телефонов «Педант». «Авито» выходит в конкурентный сегмент — в этом году все крупные операторы связи занялись перепродажей подержанных телефонов вслед за ритейлерами электроники. Преимуществом классифайда может стать трафик на платформе, считают эксперты, но сомневаются, что он сможет наладить массовый выкуп устройств и предложить выгодные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Авито» запускает выкуп смартфонов у частных пользователей своего сервиса для последующей перепродажи с гарантией от трех месяцев до года, рассказали “Ъ” в компании. Партнером «Авито» стал сервис ремонта «Педант», который осуществляет оценку и сервис устройств (проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов). Коммерческие условия сотрудничества не раскрываются. В дальнейшем планируется расширить количество партнеров, уточнили в «Авито». Пользователь, желающий продать смартфон классифайду, может самостоятельно привезти его в один из сервисных центров или вызвать сотрудника «Педанта» к себе. Стоимость устройства определяется после проверки.

Продажи смартфонов на «Авито» в сентябре выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в сервисе. В целом за год число объявлений о продаже смартфонов в классифайде за год увеличилось на 39%. «Авито» надеется, что проект выкупа телефонов активирует сегмент «спящих продавцов» (которые не готовы продавать свои гаджеты частным покупателям, встречаться с ними, торговаться), говорят в компании. Там уточняют, что с сентября выкуп смартфонов доступен в крупных городах, где присутствует «Педант». Основатель сервиса Роман Персиянов уточнил, что у компании более 400 точек в 150 городах страны. Другой сервис бесплатных объявлений «Юла» отказался комментировать перспективы запуска подобного проекта.

В этом году на вторичный рынок смартфонов активно начали выходить ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров (предполагает выкуп старого устройства в обмен на скидку при покупке нового). Выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустили в апреле «Связной» и «МегаФон», а в мае — МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». Ранее сотовые ритейлеры (МТС, «МегаФон», «Вымпелком») скупали подержанные смартфоны только в рамках программы trade-in, но не занимались перепродажей.

Существующий ассортимент новых гаджетов в различных ценовых категориях не позволил ни одному ритейлеру за последние годы выстроить эффективный бизнес на перепродаже подержанных устройств, считает источник “Ъ” в отрасли. «Авито» выходит на уже перегретый рынок с типовым предложением, отметил независимый эксперт Сергей Вильянов: «У классифайда есть преимущество перед другими игроками — масштабная площадка для сбыта, но проблематично будет выстроить массовый выкуп устройств».

«Авито» не будет конкурировать с собственными клиентами — частными продавцами и покупателями, платформа предложит им дополнительный сервис — ремонт и гарантию, полагает партнер Data Insight Борис Овчинников. Востребованность услуги будет зависеть от разницы между ценой покупки или продажи, предлагаемой «Педантом», и ценой прямой сделки двух частников, добавил эксперт.

«Авито» сможет занять весомую долю вторичного рынка смартфонов, только если предложит выгодные цены продавцам гаджетов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. С выходом в сегмент подержанных устройств крупных участников рынок становится более системным, а условия на нем — более прозрачными, считает он. По оценке эксперта, за последние семь месяцев этот рынок вырос на 70% в количестве предложений. Это, по его мнению, связано с сокращением ассортимента и снижением реальных доходов россиян. Летом спрос на подержанные смартфоны, по оценке ритейлеров, вырос более чем вдвое, объем их продаж в среднем увеличивается на 50% (см. “Ъ” от 22 июля). При этом продажи новых устройств упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах.

Анастасия Гаврилюк