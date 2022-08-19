Смартфоны потерялись в сетях

Продажи телефонов в розничных сетях операторов связи во втором квартале упали из-за проблем с поставками смартфонов. Так, выручка МТС от этого направления во втором квартале снизилась на 47%, Tele2 — на 12%. Тенденцию подтверждают и в «Вымпелкоме». Пока сами операторы не говорят о сокращении розничных сетей, но аналитики уверены, что компаниям придется оптимизировать до 10% точек из-за нерентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам второго квартала выручка от продаж телефонов МТС сократилась на 47%, до 7,9 млрд руб., следует из отчетности оператора. При этом количество салонов продаж год к году выросло на 1,5%, до 5,4 тыс. Общая выручка группы увеличилась на 0,7%, до 127 млрд руб., а чистая прибыль упала на 36, 4%, до 10,9 млрд руб.

В ходе звонка с инвесторами президент МТС Вячеслав Николаев признал, что розничный сегмент наряду с финтехом больше всего пострадал от кризиса, вызванного военными действиями на Украине: «У нас прекратился доступ к определенному количеству товаров, и в связи с этим было подорожание. Но это не привело к снижению реального денежного потока, поэтому ритейл чувствует себя точно не растущим, но пока в здоровом состоянии». OIBDA розничного сегмента сократилась на 0,2 млрд руб., до 1,9 млрд руб. В августе Mobile-review.com обратило внимание, что МТС запустила в Москве новый премиальный розничный бренд — GURU.

В МТС “Ъ” уточнили, что падение выручки в рознице, в частности, обусловлено проблемами поставок в Россию смартфонов Apple и Samsung: «Продажи этих брендов вносили существенный вклад в выручку ритейла. Сейчас интерес покупателей меняется в сторону китайских Xiaomi и Realme, а спрос в целом постепенно увеличивается». О том, что в России заканчиваются запасы Apple и Samsung, “Ъ” рассказывал 11 августа. По итогам июля Realme обошел по продажам эти бренды, вместе взятые, достигнув 17% рынка в штуках в июле. Samsung занял по итогам месяца только 8,5% рынка в штуках, а Apple — 7%.

В Tele2 “Ъ” сообщили, что в их сети во втором квартале выручка от продаж смартфонов сократилась на 12%, что «связано с динамическим ценообразованием на устройства массового спроса». «Цены росли на фоне дефицита поставок, скачков курсов и общей неопределенности,— пояснили в компании.— Снижение выручки связано со снижением спроса покупателей к покупкам устройств в отчетный период». В Tele2 уточнили, что в пандемию уже «усушили» розницу, поэтому «сейчас сеть сбалансирована»: во втором квартале количество торговых точек сократилось на 2% год к году. Оператор планирует в ближайшие годы «зафиксировать розницу в текущем объеме» порядка 2,7 тыс. точек.

Тенденцию снижения динамики продаж устройств и аксессуаров в рознице во втором квартале “Ъ” подтвердили и в «Вымпелкоме», подчеркивая, что она «справедлива для всего рынка». В пресс-службе «МегаФона» лишь сообщили, что не сокращают количество салонов и постоянно рассматривают возможность открывать новые, «чтобы увеличить доступность клиентского обслуживания для абонентов». Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк полагает, что падение спроса на телефоны операторы частично компенсировали высокими ценами начала второго квартала.

По итогам 2021 года GfK оценивала общее число салонов связи в России на уровне 18,9 тыс. Это избыточный объем для операторов с учетом того, что они сохраняются сейчас исключительно как окно приема граждан по вопросам, связанным с работой мобильного оператора, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «В период пандемии операторы уже сократили число салонов на 7–8%, и в этом году тенденция может возобновиться, поскольку большая часть точек нерентабельна». По прогнозу аналитика, в 2022 году может быть закрыто до 10% салонов сотовых операторов.

Юлия Тишина