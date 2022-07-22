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Коммерсантъ FM
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Смартфоны с подержкой

Покупатели переключаются на бывшие в употреблении устройства

По данным ритейлеров, спрос на подержанные смартфоны в июне вырос более чем вдвое, объем их продаж в среднем увеличивается на 50%. Продажи новых устройств при этом упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах. По словам экспертов, увеличение спроса связано с продолжающимся дефицитом устройств, которые после начала военных действий на Украине в России больше официально не продаются, в том числе с недостаточным объемом ввоза техники в рамках параллельного импорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В июне спрос на подержанные смартфоны вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем, рассказал “Ъ” директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. Тенденцию подтвердили в МТС. Собеседник “Ъ” в другом крупном ритейлере также говорит об увеличении спроса на подержанные смартфоны. По его словам, в последнее время продажи таких устройств растут на 50% в штуках ежемесячно. «Новые устройства пока не могут обеспечить прежний уровень повышения продаж по причине сохраняющегося дефицита устройств на рынке»,— уточнил источник “Ъ”.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» сообщили, что в сегменте подержанных смартфонов наибольшим спросом пользуются устройства известных брендов — Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. «При выборе подержанных смартфонов пользователи отдают предпочтение флагманским моделям разных лет, а также устройствам, характеристики которых близки к флагманам. Например, среди iPhone в сегменте ресейла популярны Xr, 11 и более новые модели, а среди Samsung — S10, S20 и S21»,— рассказал представитель сервиса.

Тенденция развивается на фоне падения продаж новых смартфонов. По данным «Марвел-Дистрибуции», продажи этой категории в июне упали на 35,5% в штуках и на 38,7% в деньгах год к году. Серьезное снижение наблюдается и месяц к месяцу. По данным «Марвел-Дистрибуции», в июне было продано 1,5 млн смартфонов на 32,5 млрд руб., тогда как в мае — 1,7 млн устройств на 39,3 млрд руб. (падение на 11,8% в штуках и 17,4% в деньгах).

«Снижение продаж может быть связано в том числе с ростом популярности подержанных устройств. Кроме того, часть спроса мог оттянуть на себя серый рынок смартфонов, данных по которому мы не видим»,— рассказал бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Собеседник “Ъ” в крупном ритейлере уточнил, что на статистику может влиять низкая база: «"Связной" продает подержанные телефоны только полтора года, а сотовые операторы и того меньше: "МегаФон" — три месяца, МТС — полтора месяца».

После начала военных действий РФ на Украине многие иностранные вендоры ограничили поставки своей продукции в Россию, включая Apple, Samsung, Asus и других. Дефицит наблюдается не только на готовые устройства, но и на компоненты для них. Так, в конце июня ритейлеры рассказывали “Ъ”, что из-за дефицита запчастей на смартфоны, планшеты и ноутбуки сервисы по ремонту вынуждены использовать некоторые устройства в качестве «доноров», разбирая их на запчасти (см. “Ъ” от 29 июня). Кроме того, участники рынка отмечают, что из-за отсутствия известных брендов, которые ушли из России, отечественный рынок смартфонов начал наполняться китайскими вендорами, по их оценке, к осени до 90% поставляемых устройств будут из Китая (см. “Ъ” от 4 июля).

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», подержанная электроника «может стать альтернативой для потребителей и имеет потенциал с учетом устойчивого спроса на известные бренды и технику в разных ценовых диапазонах».

Однако гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что рынок подержанных устройств в 2022 году займет лишь до четверти от общего объема продаж. При этом общий объем продаж смартфонов в стране, скорее всего, серьезно снизится: «Раньше в России за год продавалось порядка 30 млн новых смартфонов, однако в нынешних условиях из-за дефицита устройств и недостаточного объема параллельного импорта, а также из-за снижения покупательской способности населения этот показатель будет заметно ниже».

Тимофей Корнев

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