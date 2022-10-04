Парковки достают из-под земли

Московские застройщики просят мэрию дать им возможность размещать плоскостные парковки рядом с многоквартирными домами. Строить подземные гаражи им зачастую невыгодно из-за их высокой себестоимости. Юристы считают, что таким образом девелоперы пытаются добиться учета таких парковок в нормативе требуемого количества машино-мест в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы (КИМ; объединяет столичных застройщиков) Владислава Преображенского от 23 сентября вице-мэру Москвы и главе стройкомплекса города Андрею Бочкареву с просьбой включить вид разрешенного использования (ВРИ) земли «Стоянка автотранспортных средств» в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. В пресс-службе стройкомлпекса на запрос “Ъ” не ответили.

Один из приказов Росреестра позволяет застройщикам получать разрешение на размещение надземных и подземных паркингов, личных гаражей собственников, стоянок служебного и общественного транспорта, а также плоскостных парковок. Но с 13 августа 2022 года размещение плоскостных парковок для личного транспорта собственников жилых комплексов выделили в отдельный ВРИ, но этот пункт сейчас отсутствует в ПЗЗ Москвы. Таким образом, застройщики не смогут законно размещать такие парковки у новостроек. В КИМе опасаются, что это вызовет многочисленные жалобы жильцов в органы власти города.

Размещение плоскостных парковок, в том числе гостевых, предусмотрено в абсолютном большинстве девелоперских проектов, добавляет директор по правовым вопросам ГК «А101» Павел Антонов. Более того, девелоперы по законодательству обязаны выполнять нормативы по размещению гостевых парковок для многоквартирных домов, а их можно создавать только на плоскостных парковках, добавляет заместитель гендиректора MR Group Андрей Кирсанов.

Очевидно, что те изменения, которые появились в классификаторе по стоянкам транспортных средств, необходимо соотнести с другими нормативными актами, в том числе ПЗЗ Москвы, отмечает директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «БЭЛ Девелопмент» Олег Гришунин. Застройщики, которые все-таки размещают плоскостные парковки, уже получают предписания с требованиями устранить их, но с января 2023 года они будут оштрафованы, пояснил Владислав Преображенский. В крайнем случае за нецелевое использование земли власти могут расторгнуть договор аренды с девелопером и изъять участок, добавляет он. Это создаст сложности для застройщиков, желающих обеспечить комфортную среду обитания для жителей домов, соглашается господин Гришунин.

Президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус говорит, что московские застройщики никогда не размещали отдельные плоскостные парковки, а на территории двора жилого дома с проезжей частью жителям не запрещено оставлять автомобили, но парковкой это не считается. Отсутствие возможности строительства плоскостной парковки может оказаться проблемой для девелопера, предупреждает она.

По словам эксперта, зачастую застройщики не могут решить вопрос строительства достаточного количества подземных парковочных мест для жильцов из-за высокой стоимости таких работ: их себестоимость может достигать от 0,9 млн до 2 млн руб. По данным bnMap.pro, средняя цена парковки в новостройках Москвы для их жильцов составляет 2,7 млн руб.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что инициатива КИМа требует более развернутой формулировки. Иначе, продолжает он, при получении разрешения на строительство домов может возникнуть риск, что норматив количества необходимых парковочных мест будет рассчитываться не только за счет машино-мест, крытых парковок и мест во дворах, но и за счет придорожных карманов и плоскостных парковок рядом с жилым комплексом. От наличия парковок зависит стоимость квартир, напоминает Александра Белоус. «Но дополнительные машино-места на плоскостных парковках не находятся в исключительном пользовании собственников помещений многоквартирного дома»,— резюмирует господин Кучембаев.

Дарья Андрианова