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Коммерсантъ FM
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Парковки ограничивают в возможностях

Застройщиков хотят обязать обеспечивать инвалидов бесплатными местами для машин

Людям с ограниченными возможностями необходимо предоставлять 10% мест на всех парковках у домов, включая подземные, а не только на стоянках общего пользования. С жалобой, содержащей такое требование, в Конституционный суд (КС) РФ обратилась семья из Санкт-Петербурга после конфликтов за парковочные места у своего восьмисотквартирного дома. До 2019 года в законодательстве была закреплена обязанность застройщиков выделять инвалидам десятую часть мест на всех парковках без оговорок, указывает юрист заявителей. В Госдуме считают, что заявители неверно трактуют законодательство.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С жалобой в КС обратились супруги Ирина и Владимир Барынины. Они оспаривают конституционность формулировок ч. 9 ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ». Заявители утверждают, что действующая редакция документа «более не гарантирует» выделения для автомобилей инвалидов не менее 10% мест на стоянках у жилых домов в том случае, если это не «парковки общего пользования». Супруги Барынины проживают в 800-квартирном доме на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге. Инвалид третьей группы Ирина Барынина обладает автомобилем «Ока», выделенным ей собесом, но припарковать его у дома фактически не может, поясняется в жалобе. Вблизи жилого комплекса оборудовано 617 парковочных мест (в том числе 60 мест на подземной стоянке), но инвалидам выделены лишь 23 места. «Из-за нехватки мест для инвалидов между ними случались перепалки»,— говорится в заявлении в КС. Владимир Барынин апеллировал к застройщику, «разумно полагая, что места для нужд инвалидов должны быть предоставлены на каждой стоянке, в том числе и в подземном гараже». После получения ответа, что подземная стоянка запланирована для продажи, супруги решили судиться.

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга в мае 2020 года встал на сторону супругов Барыниных. В инстанции сослались на ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ», по которой инвалидам полагалось не менее 10% мест «на каждой стоянке транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур». Суд пришел к выводу, что у застройщика «нет основания для толкования данной нормы» так, чтобы не оборудовать стоянки для инвалидов, в том числе и на подземной стоянке. В райсуде решили, что застройщик обязан оборудовать 62 машино-места для инвалидов из 617 имеющихся. Впрочем, Петербургский городской суд в сентябре 2020 года отменил это решение, сославшись на изменившуюся к тому времени норму законодательства. Так, в 2019 году Госдумой были приняты, а в июле 2020 года вступили в силу поправки к ч. 9 ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ», где фраза о 10% мест на «каждой стоянке» для инвалидов была заменена на «парковки общего пользования». «Обязанность лиц — застройщиков, собственников зданий — по выделению специализированных мест возникает только при наличии парковок общего пользования»,— заключил суд. Третий кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ оставили это решение без изменения, после чего супруги Барынины и обратились в КС.

«Это принципиальный иск инвалида к застройщику, который должен создавать социальную инфраструктуру, но он этого не делает, а законодатели попустительствуют таким явлениям»,— считает адвокат заявителей Григорий Вайпан. Он обратил внимание, что Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов, а в 2014 году Госдума в связи с этим расширила норму о 10% мест для инвалидов. Ранее их надлежало оборудовать у больниц, театров, стадионов, «предприятий торговли и сферы услуг», а после корректировки — у любых социальных, инженерных и транспортных объектов, включая жилые дома. В свою очередь, норма о местах на «парковках общего пользования» была в 2019 году внесена в Госдуму ко второму чтению правительственного проекта о федеральном реестре инвалидов, а затем принята. «Поправки продавили под шумок без обсуждения и объяснений»,— жалуется господин Вайпан.

Минтруд в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать жалобу в КС рекомендовал обратиться с запросом в Минстрой, так как это ведомство инициировало поправки к законодательству в 2019 году.

Зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев говорит, что права заявителей ущемлены не были, призывая обратить внимание на ч. 8 ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ». В ней говорится, что инвалиды имеют «внеочередное право» на государственные и муниципальные земельные участки вблизи места жительства для оборудования стоянки или строительства гаража. «Речь о разных плоскостях регулирования. Если парковочное место под домом принадлежит муниципалитету, вступает в силу эта норма. Тогда как для территории супермаркета действует девятая часть статьи закона, потому что это парковка общего пользования и владелец магазина обязан обеспечить доступность стоянки для инвалидов. Но, как правило, парковка под домом принадлежит собственнику, а не государству, и требование обеспечить там машино-место инвалиду будет ущемлением прав собственника»,— пояснил “Ъ” господин Терентьев.

Александр Воронов, Наталья Костарнова

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