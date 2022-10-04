Конкурс с элементами возврата

Накануне расширения бюджетного стимулирования «адаптации экономики к новым условиям» — размер стимула проектом бюджета на 2023–2025 годы оценивается в несколько триллионов рублей — Минфин намерен радикально изменить правила доступа компаний к этим деньгам. Правительство внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу, реализующие единую конкурентную модель распределения субсидий, в рамках которой их должны получить те компании, которые предложат лучшие с точки зрения правительства результаты такой господдержки. Модель уже была реализована Белым домом в меньшем масштабе в рамках нацпроекта «Поддержка экспорта» — однако затем была де-факто свернута из-за протекционизма и осложнения внешней торговли. Теперь же бизнес не уверен в том, что сейчас подходящее время для новаций, и просит хотя бы отложить их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму поправки Минфина к Бюджетному кодексу — они унифицируют порядок распределения между участниками рынка средств господдержки, выделяемых правительством в виде субсидий. Если документ будет принят, значительная часть средств, выделение которых сейчас регламентируется отдельными актами Белого дома или министерств и ведомств, будет проходить на конкурентной основе по принципу «средства получает субъект рынка, который предложит наибольшую результативность их использования». Для этого в БК вносится норма, по которой распределение субсидий должно будет проводиться «в порядке, установленном нормативным правовым актом правительства», а решения органов государственной власти и иных главных распорядителей бюджетных средств должны будут этому порядку соответствовать. Та же норма будет применяться к предоставляемым в форме субсидий грантам юридическим и физическим лицам и ИП — за вычетом тех, порядок распределения которых прямо описан распоряжениями президента.

Новый подход предполагается распространить по всей вертикали власти — по проекту, на федеральном уровне он должен заработать уже с 2023 года, с 2024 года порядок будет применяться на региональном, а с 2025-го — и на муниципальном уровне, профильные нормативные акты субъектов и муниципальных образований при этом должны быть приведены в соответствие федеральным требованиям. Для отбора получателей субсидий предлагается использовать конкурсы и запросы предложений, которые ГРБС должны будут проводить в электронном виде с использованием системы «Электронный бюджет», отражая в ней как процесс отбора, так и его результаты (за вычетом относящихся к гостайне или информации ограниченного доступа).

Сам порядок отбора пока не определен — в пресс-службе Минфина вчера подтвердили, что его и единые правила, описывающие «в том числе различные особенности проводимых отборов», только предстоит подготовить — они будут закреплены отдельными нормативными актами правительства. Отметим, впрочем, что механизм «конкурсного» выделения субсидий для правительства не нов — впервые масштабная унификация порядка их распределения обсуждалась тогда вице-премьером Дмитрием Козаком при распределении промышленной господдержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2018 году (см. “Ъ” от 29 и 30 ноября 2018 года): тогда Минпромторг консолидировал большую часть отраслевых субсидий на десятки миллиардов рублей, привязав их выделение к наращиванию компаниями экспорта в рамках комплексных программ повышения эффективности — соглашения о предоставлении субсидий предполагали обязательства компаний по выполнению обещаний и возврат госсредств при нарушении обязательств. Однако с нарастанием протекционизма, обещаниями импортозамещения и ухудшением экспортных перспектив при вице-премьере Юрии Борисове де-факто система была в значительной степени разобрана.

В РСПП вчера заявили “Ъ” о наличии большого количества вопросов к планам Минфина, отдельные замечания высказали и представители «Опоры России» и «Деловой России» (так, их беспокоит, что господдержка может стать недоступной для компаний, которым она нужна, чтобы выжить, см. «Ъ-Онлайн»). «В целом корректировка системы предоставления субсидий в текущих условиях вызывает сомнения, потребует длительной настройки (нужно переиздание большого объема нормативных актов) и может создать риски для предоставления мер поддержки»,— так описывают главную проблему в РСПП, предлагая «как минимум» перенести срок применения нового порядка федерального субсидирования с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года. В Минфине, однако, настаивают на том, что порядок будет действительно унифицированным, а «принятие отдельных НПА для каждой субсидии не предусмотрено». Отметим также, что тренд на поддержку эффективного бизнеса, а не «компаний-зомби», возник до (см. “Ъ” от 8 июля 2019 года), но стал мейнстримом в период обсуждения постковидного восстановления во всем мире, включая Россию (см. “Ъ” от 7 октября 2020 года).

Ответственным за прохождение проекта в Госдуме правительством назначен курирующий госзакупки замглавы Минфина Алексей Лавров — вероятно, этим вызвано появление в проекте норм, прямо не относящихся к вопросам контроля субсидирования: так, попутно правкой п. 3 ст. 166.1 БК Минфин наделяется «функцией по контролю (анализу) финансовых и хозяйственных операций» госкомпаний в понимании ФЗ-223 — пока только по прямым поручениям президента, правительства и главы Минфина. Также поправки к БК учитывают недавнюю (см. “Ъ” от 27 сентября) инициативу Минфина по централизации учета обязательств бюджета, выходящих за горизонт бюджетного планирования — требование соответствия долгосрочных госконтрактов, заключаемых ГРБС, новым требованиям прописывается в соответствующую статью БК.

Чем бизнесу не нравится конкуренция Представители деловых объединений называют несколько сложностей, которые могут возникнуть в процессе унификации механизма распределения бюджетных субсидий. Так, по словам заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, оценить готовность бизнеса к такому подходу можно будет только после подготовки подзаконных актов. Также он указывает на риски того, что компании, которым субсидии «нужны для выживания», в конкурентной борьбе победить не смогут. «В последние два года — в период COVID-19 и на фоне текущей экономической ситуации, связанной с санкциями и разрывом логистических цепочек,— субсидии стали не поощрением лучших, а инструментом поддержки всего пострадавшего бизнеса. С другой стороны,— добавляет Иван Ефременков,— существуют и риски того, что "поддержка лучших" обернется тем, что одни компании будут регулярно получать поддержку, а остальные — нет». Член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков видит в унификации получения субсидий, грантов и мер поддержки и плюсы («чем проще получить меры поддержки, тем больше вероятность, что это возымеет положительный эффект»), и минусы («фактически их смогут получать только те, кто показывает хорошие финансовые результаты и имеет возможность нанимать специалистов для заполнения и подачи заявок, снижая тем самым шансы получить субсидии другим предпринимателям, которые испытывают финансовые затруднения или занимаются заполнением заявок самостоятельно»). «Несколько настороженно» относятся к проекту Минфина в РСПП, объясняя это «рисками злоупотребления размещаемой на едином портале бюджетной системы информацией», в том числе о проектах, продукции и направлениях НИОКР компаний, как конкурентами, так и «недружественными юрисдикциями». РСПП настаивает на ограничении публичного раскрытия таких данных и обсуждении их «чувствительности» с компаниями — в том числе речь идет о возможности учета в проекте необходимости ограничения раскрытия «информации, которая формально не содержит сведений, составляющих гостайну, и не является информацией ограниченного доступа». Также в союзе отмечают, что с субсидиями для определенных категорий получателей (промышленных компаний, МСП и т. д.) эффективнее и менее затратно работать на уже профинансированных бизнесом специализированных порталах. Евгения Крючкова

Олег Сапожков, Евгения Крючкова