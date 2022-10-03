ОАО РЖД сплачивает подряды

ОАО РЖД видит потенциальные риски для проекта расширения Восточного полигона из-за мобилизации сотрудников подрядных организаций. Монополия опасается утраты более 60% рабочей силы. По мнению экспертов, работникам на Восточном полигоне в первую очередь среди инфраструктурных проектов следует предоставить бронь — как для выполнения работ в срок, так и в качестве меры стимулирования притока кадров на объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

ОАО РЖД беспокоят потенциальные потери кадров у подрядных организаций, работающих на Восточном полигоне, вследствие мобилизации. Это следует из материалов ОАО РЖД к совещанию у первого вице-премьера Андрея Белоусова 29 сентября, рассказал “Ъ” источник, знакомый с их содержанием.

ОАО РЖД отмечает, что от подрядных организаций приходят уведомления о выдаче повесток сотрудникам, задействованным на объектах строительства железнодорожной инфраструктуры. «В первую очередь призывают людей с дефицитными профессиями (например, механизаторов, машинистов строительной техники, электромонтеров, мостовиков)»,— отмечает монополия. Работникам подрядных организаций уже вручено более 940 повесток, более 330 человек мобилизованы. Кроме того, отмечается тенденция невыхода сотрудников на работу в связи с объявлением мобилизации. Также ОАО РЖД отмечает, что 12 регионов опубликовали приказы, запрещающие выезд за пределы региона или города всем военнообязанным — в том числе Дагестан, Татарстан, Якутия, Северная Осетия, Амурская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Самарская, Смоленская, Челябинская и Тверская области. Ранее в этом списке числилась и Свердловская область, но она разрешила перемещение военнообязанных.

По предварительным оценкам ОАО РЖД, сообщается в материалах, подрядные организации могут лишиться более 60% рабочей силы, «в частности, узкоквалифицированного персонала, с отсутствием возможности восполнения трудовых ресурсов».

Монополия просит содействия в предоставлении работникам подрядных организаций брони во избежание срыва строек. В секретариате Андрея Белоусова от комментариев отказались, в секретариате курирующего стройку вице-премьера Марата Хуснуллина мобилизацию не комментируют.

Всего, как ранее сообщало ОАО РЖД, на Восточном полигоне сейчас работают 13,5 тыс. человек. Однако потребность в кадрах заметно возрастет, говорит собеседник “Ъ”, и уже в 2023 году составит 30 тыс. рабочих.

Также на БАМе работает 1,8 тыс. военных железнодорожников, рассматривается увеличение штатной численности железнодорожных войск под нужды Восточного полигона (см. “Ъ” от 5 сентября).

Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ заявлял, что отказ от расширения БАМа и Транссиба был ошибкой. Подрядные организации, работающие на Восточном полигоне и опрошенные “Ъ”, комментариев не дали.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что приоритетной целью частичной мобилизации должно являться привлечение тех контрактников, которые досрочно расторгли контракты после 24 февраля, представителей силовых структур, частных охранных предприятий. В связи с этим попытка решить проблемы нехватки сил в армии за счет мобилизации сотрудников крупных предприятий и строительных рабочих на крупных инфраструктурных проектах — как минимум ошибка. А в случае с Восточным полигоном такие действия вообще выглядят как диверсия против ориентированных на экспорт отраслей экономики, поскольку если строительство замедлится, то с учетом нового витка ужесточения санкций возникнут риски остановки производств, в том числе непрерывно действующих. Сейчас бронь для строителей на Восточном полигоне, полагает он, это не только необходимый элемент для сохранения хотя бы текущих темпов ввода объектов, но и механизм привлечения кадров, которых все еще не хватает для ускорения проекта с учетом растущего запроса экспортеров на провозные мощности в восточном направлении.

Наталья Скорлыгина