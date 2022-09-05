Вас призывает Транссиб

В правительстве рассматривается возможность увеличения численности железнодорожных войск с целью ускорения работ на БАМе и Транссибе. Речь идет о создании двух новых корпусов. По данным Минобороны, на это понадобится 254 млрд руб. из бюджета. Военные уже активно работают на Восточном полигоне, собираются досрочно завершить вверенный им участок, и в ОАО РЖД приветствуют увеличение количества военных строителей. По мнению экспертов, желдорвойска в любом случае пригодятся как на Восточном полигоне, так и при восстановлении разрушенных в ходе военных действий на Украине путей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина от 27 июля, из которого следует, что численность железнодорожных войск может быть увеличена для ускорения работы над расширением БАМа и Транссиба. В документе говорится, что формирование двух железнодорожных корпусов вне численности вооруженных сил РФ может потребовать, по оценке Минобороны, выделения из бюджета 254 млрд руб., а возможные сроки, по оценке ОАО РЖД, составят 1,5–2 года. В секретариате господина Хуснуллина комментариев не дали, в Минтрансе переадресовали запрос “Ъ” в Минобороны, где, как и в Минфине, на него не ответили.

Сейчас железнодорожные войска работают на участке БАМа Улак—Февральск протяженностью 340 км. Им поручено строительство 19 объектов, и, как утверждал в августе заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, работы идут с опережением графика. «В этом году мы сдаем десять, и на следующий год мы сдадим девять объектов,— рассказал чиновник телеканалу "Звезда".— Мы в следующем году завершим, сейчас уже три участка сдали, верхнее строение пути кладут, и семь сдадим к концу года. Идем с опережением графика на год».

В ОАО РЖД “Ъ” уточнили, что сейчас на стройке Восточного полигона занято около 1,8 тыс. военных железнодорожников. «Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении их к работам на БАМе и Транссибе в рамках третьего этапа»,— подчеркнули в монополии.

Об увеличении численности железнодорожных войск под нужды БАМа год назад просил помощник президента Игорь Левитин, президент поставил на письме резолюцию «согласен» (см. “Ъ” от 12 октября 2021 года). «Учитывая дефицит трудовых ресурсов и производственных мощностей строительных организаций на отдаленных территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, значительные объемы работ и сжатые сроки их реализации, задачи по выполнению отдельных работ по строительству, ремонту железнодорожных путей и искусственных сооружений могут быть выполнены железнодорожными войсками»,— пояснял господин Левитин.

Чиновник предлагал ежегодно до 2030 года резервировать средства, поступающие в бюджет за выполненные работы на Восточном полигоне, «для дальнейшего направления их на содержание и оснащение» этого рода войск.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что опыт привлечения железнодорожных войск к расшивке узких мест Восточного полигона позитивный и его «обязательно нужно тиражировать, особенно в условиях санкций, когда это направление становится основным для ряда грузов».

Сейчас, пока не введены вторичные санкции, благоприятный момент для закупки оборудования и техники, особенно с учетом крепкого рубля, в Китае, подчеркивает эксперт. В 2023 году, по его мнению, ситуация может существенно ухудшиться из-за ослабления рубля и дополнительных ограничений, которых будут опасаться китайские поставщики.

Необходимо любой ценой интенсифицировать работы на Восточном полигоне, полагает господин Бурмистров, отмечая, что железнодорожные войска понадобятся не только там, но и в проектах расширения подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и при восстановлении разрушенной железнодорожной инфраструктуры в ДНР, ЛНР и на территории Украины, контролируемой РФ.

Наталья Скорлыгина