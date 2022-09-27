Бизнес борется за работников

В борьбу за сохранение персонала на фоне объявленной в России частичной мобилизации включились агропроизводители. Отраслевые ассоциации просят Минсельхоз помочь в предоставлении отсрочки для работников, подчеркивая риски срыва уборочной кампании, дефицита фруктов и роста цен. С аналогичной просьбой в правительство обратились производители стройматериалов, где в первые дни под мобилизацию попали целые цеха. Они опасаются, что военный призыв затронет высококвалифицированных специалистов, которым сложно найти замену. Эксперты надеются, что власти дополнительно урегулируют правоотношения по мобилизации, чтобы отдельные сектора производства не переставали работать.

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Яблони в тылу

“Ъ” ознакомился с письмом председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова от 23 сентября главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой «оказать содействие» в предоставлении отсрочки в мобилизации работникам отрасли.

В обращении говорится, что мобилизация занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства работников приведет к срыву уборочной кампании и нарушению технологического цикла производства. Современное садоводство — непрерывный цикл, начиная от выращивания саженцев до переработки продукции, и нехватка специалистов грозит сбоями в поставках на всех этапах, сказано в письме. В Минсельхозе комментарий не предоставили.

Как рассказал “Ъ” Айдын Ширинов, под мобилизацию могут подпасть работники, которых почти невозможно заменить: агрономы, гидротехники, специалисты по защите растений, инженеры. По его словам, сделать исключение для садоводства необходимо, так как в отрасли не достигнуты показатели по самообеспеченности. Россия обеспечивает себя яблоками только на 40%, вместо установленных 60–70%, поясняет господин Ширинов.

По его словам, нехватка кадров может привести к приостановке инвестиций, снижению производства плодов и росту цен уже в будущем году. По оценкам Минсельхоза, в 2022 году урожай ягод и фруктов в РФ может вырасти с 1,4 млн до 1,5 млн тонн.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Она должна охватить 300 тыс. резервистов, в первую очередь с необходимыми военными специальностями и боевым опытом. От частичной мобилизации планируется освободить работников ОПК, сферы информационных технологий и ряда других отраслей.

Собеседники “Ъ” на рынке производства овощей указывают, что заменить специалистов в этой отрасли также почти невозможно. По словам источников “Ъ”, сейчас ситуация особенно осложняется продолжающейся уборкой урожая, поэтому отсрочка требуется хотя бы до завершения сезонных работ. Некоторых специалистов фактически «забирают прямо с поля», утверждает собеседник “Ъ” в крупном агрохолдинге.

Собеседник “Ъ” в мясной отрасли опасается, что длительное отсутствие на рабочем месте высококвалифицированных специалистов может привести к серьезным перебоям производства. По его мнению, логично было бы на первом этапе создать не список конкретных людей, которые не подлежат мобилизации, а перечень критически важных позиций в структурах. По словам одного из собеседников “Ъ”, Минсельхоз «пытается минимизировать риски для отрасли, но процесс идет медленно и пока без видимого эффекта».

Между тем зампред правления «Руспродсоюза» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май») Дмитрий Леонов считает неверным распространять иммунитет от призыва или давать отсрочки полностью на какие-то сектора. Но сохранить руководителя и определить некоторое количество незаменимых сотрудников от общей численности по спискам, поданным от предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, было бы вполне разумно, признает он.

Стройиндустрия без кадров

Помимо представителей АПК право предоставлять отсрочку от мобилизации сотрудникам, имеющим редкие и высокотехнологичные специальности и состоящими на воинском учете, власти просит Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ). Организация направила 23 сентября соответствующее обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Глава НОПСМ Александр Ручьев пояснил “Ъ”, что это обращение было составлено по многочисленным запросам предприятий стройотрасли. В аппарате господина Хуснуллина и Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.

В письме вице-премьеру НОПСМ утверждает, что предприятия по выпуску стройматериалов столкнулись с проблемой призыва на военную службу высококлассных специалистов, что ставит под угрозу производственный процесс, в том числе системообразующих предприятий.

Аналогичное письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Гендиректор АПТС Владислав Ткаченко напоминает, что предприятия отрасли, в том числе трубной продукции и продукции для нужд сферы ЖКХ, обеспечивают поставки по оборонному госзаказу, реализацию нацпроектов, принимают участие в программе газификации регионов РФ и в федеральных программах по строительству, которые без квалифицированного персонала могут быть сорваны.

К тому же, впереди отопительный сезон, а авария на предприятиях водоснабжения и теплоснабжения приведет к остановке функционирования всех систем, добавляет он. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

«Мы получаем сообщения, что целые цеха предприятия по производству трубопроводных систем уходят по мобилизации»,— сообщил “Ъ” Владислав Ткаченко. Стройиндустрия уже начала терять кадры, так как многие сотрудники, отвечающие за реализацию крупных проектов, покинули рабочие места, опасаясь мобилизации, добавляет управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев.

«Значительная часть сотрудников наших предприятий отвечает критериям отбора в первую волну мобилизации, и их призыв может вынудить компанию остановить производства, так как замену быстро найти не удастся»,— говорит гендиректор ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» (производитель стройматериалов) Рафаэль Зохрабян. В таких условиях производства начнут терять рентабельность, считает Владислав Ткаченко.

Мобилизация сотрудников строительных компаний, как сообщили в Минстрое еще 23 сентября, будет «осуществляться в общем порядке». Там утверждают, что в отрасли «сформирован значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья». Однако по кадровому потенциалу стройиндустрии нанесла серьезный удар еще пандемия — с этим отрасль не справилась до сих пор, возражает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Дальнейшее сокращение профессиональных кадров неминуемо приведет к снижению темпов реализации, в том числе, ключевых проектов и падению их качества, предупреждает гендиректор «РКС Девелопмент» Марина Щербакова. Сейчас на проектирование одного дома уходит три-шесть месяцев, а если уйдет часть проектировщиков, то сроки могут увеличиться до года, подчеркивает коммерческий директор DARS Development Дмитрий Софронов.

Максим Лещев добавляет, что в крупных строительных компаниях на высококвалифицированных кадрах завязана большая часть процессов, передача которых другому сотруднику потребует немало времени, что может увеличить сроки реализации проектов. Зачастую на производстве используется сложное оборудование и техника, работе на которой специалисты обучаются не один год, а многие компании используют технологии, требующие серьезных специальных знаний, соглашается Александр Ручьев.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что госорганы в любом случае рано или поздно придут к необходимости дополнительно урегулировать правоотношения по мобилизации, чтобы отдельные сектора производства не переставали работать. Пока же, полагает юрист, инициатива в руках участников рынка.

Алексей Полухин, Дарья Андрианова