Конституционный суд вписался в историю

Конституционный суд (КС) в воскресенье днем опубликовал четыре постановления, которыми признал международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей соответствующими Конституции. Главным мотивом для подписания этих документов КС посчитал спасение жизней жителей четырех регионов, ведь «жизнь человека — это самое святое на Земле», пояснил журналистам председатель суда Валерий Зорькин. Вечером того же дня президент внес эти договоры на ратификацию в Госдуму вместе с четырьмя законопроектами о присоединении к России новых субъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КС Валерий Зорькин уверен, что присоединение к России четырех новых регионов было вызвано суровой необходимостью

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель КС Валерий Зорькин уверен, что присоединение к России четырех новых регионов было вызвано суровой необходимостью

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как и в случае с соглашением 2014 года о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя, КС рассматривал не вступившие в силу международные договоры без проведения публичных слушаний. Председатель КС Валерий Зорькин отметил, что решения суда (по каждому договору принято отдельное постановление) последовали достаточно быстро и это даже могло вызвать удивление. Но к тому предрасполагали два обстоятельства, объяснил он журналистам: «Само развитие событий, достаточно напряженное, и то, что у нас был ранее опыт в решении этого вопроса — я имею в виду постановление в связи с вступлением в состав Российской Федерации республики Крым и города Севастополь».

Действительно, в части оценки порядка подписания, заключения и введения в действие международных договоров КС фактически повторил аргументы, которые использовал в 2014 году.

Также суд подчеркнул, что оценивает не политическую, а правовую составляющую документов. Однако на этот раз КС также счел необходимым зафиксировать и фактические обстоятельства дела — исходя из той оценки, которая была ранее дана этим обстоятельствам подписавшими договор сторонами. По мнению суда, это оправданно, так как факты являются «очевидными и неоспоримыми», а также «достоверно подтверждают обоснованность соответствующих оценок ситуации».

В частности, отмечается в постановлениях КС, «в условиях острого социально-экономического и политического кризиса, а также установления фактически внешнего управления со стороны коллективного Запада власти Украины проводили и продолжают проводить целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют себя как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности». А военная политика Украины проявилась еще и в подготовке к очередному наступлению на ДНР и ЛНР с использованием полученных от ряда стран вооружений и военных советников, что создавало непосредственную угрозу для РФ, подчеркивает суд.

В сложившихся обстоятельствах, отмечает КС, и после официальной просьбы о помощи со стороны ДНР и ЛНР наша страна «была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию», которая фактически представляет собой реализацию Россией ее неотъемлемого права на самооборону. В ходе этой операции «освобождены значительные территории», население которых тоже «настроено на реализацию права на самоопределение вне Украины», подчеркивается в постановлении КС. Однако власти Украины не прекращают попыток насильственным путем вернуть эти территории, что приводит к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также влечет риски трансграничных катастроф.

Таким образом, объяснил журналистам Валерий Зорькин, КС признал договоры соответствующими Конституции прежде всего исходя из того, что существует прямая угроза жизни населения регионов.

А «жизнь человека — это самое святое на Земле», подчеркнул председатель КС. В такой ситуации жители этих регионов вправе были воспользоваться принципами международного права и провозгласить свою независимость, уверен господин Зорькин.

Упомянуты в постановлениях суда и «упреки в нарушении существующих международных границ другого государства», прозвучавшие со стороны «ряда стран». Но они, по мнению КС, должны оцениваться с учетом как вышеупомянутых обстоятельств, так и «известной в международно-правовой практике конкуренции этого принципа с принципом равноправия и самоопределения народов и с правом на самооборону».

В ответ на вопрос журналистов о том, высказал ли кто-либо из судей особое мнение по этому решению, Валерий Зорькин напомнил, что по новому закону о КС такие мнения разглашению не подлежат. Но на всякий случай уточнил: «Не хочу, чтобы мой ответ истолковали так, как будто были соответствующие выступления против».

Как отмечает доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова, все четыре постановления КС практически идентичны. А их содержательная часть не сильно отличается от постановления по Крыму 2014 года — если не считать внушительного по объему вступления, в котором КС обосновывает необходимость спецоперации и присоединения новых территорий, добавляет эксперт.

Почти идентичны и сами договоры, внесенные 2 октября президентом на ратификацию в Госдуму.

Как и в случае с присоединением Крыма, все четыре новых субъекта считаются принятыми в РФ с даты подписания договоров, а для интеграции с Россией вводится переходный период, который продлится до 1 января 2026 года. Пределы территории регионов определяются границами, существовавшими «на день их образования и день принятия в РФ». Жители новых регионов автоматически получают гражданство РФ, но в течение месяца вправе заявить о желании «сохранить имеющееся у них иное гражданство либо остаться лицами без гражданства». ДНР и ЛНР входят в Россию в качестве республик с теми же наименованиями, их руководители будут называться главами республик. Запорожская и Херсонская области сохранят статус областей, а их руководители станут именоваться губернаторами. Врио глав четырех новых регионов президент РФ должен назначить в течение десяти дней с момента присоединения, а выборы их руководителей и законодательных органов пройдут в ближайший единый день голосования в сентябре 2023 года.

Валерий Зорькин не исключил, что на этот раз переходный период может сопровождаться серьезными проблемами, разрешение которых потребует дополнительных усилий. В частности, КС счел необходимым непосредственно в тексте своих постановлений предусмотреть возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех жителей новых субъектов РФ, которые проходят военную службу в вооруженных силах Украины и в силу понятных причин не могут ее сейчас оставить «без риска для жизни». При этом, делает оговорку КС, это возможно, «если ими при прохождении данной службы не совершались преступления».

Одновременно с договорами Владимир Путин внес в Госдуму проекты четырех федеральных конституционных законов о принятии в РФ новых субъектов. В них уточняются и детализируются некоторые нормы соответствующих договоров, а также подробно расписывается порядок интеграции регионов в РФ.

Например, в законопроектах указано, что жители всех четырех территорий (в том числе выехавшие в Россию) признаются гражданами РФ при условии прохождения «обязательной дактилоскопической регистрации». А лица, получившие паспорт РФ до принятия новых субъектов и сохранившие украинское гражданство, должны сначала подать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. При этом существующие в российском законодательстве запреты на иностранное гражданство для чиновников и депутатов в течение переходного периода действовать не будут.

В отношении функционирования органов власти в новых субъектах законопроектами предусмотрены некоторые отличия. Так, в ДНР и ЛНР ранее избранные парламенты будут работать вплоть до выборов-2023 как полноценные законодательные органы: они «вправе осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов, которые не могут противоречить Конституции» и законам РФ. А вот в Запорожской и Херсонской областях до избрания заксобраний «нормативно-правовое регулирование может осуществляться нормативными правовыми актами временно исполняющего обязанности губернатора», хотя уставы субъектов РФ вправе будут принять только новоизбранные парламенты. Кроме того, если ДНР и ЛНР смогут уже в ближайшее время делегировать в Совет федерации представителей от исполнительной и законодательной власти, то две области пока смогут назначить лишь сенаторов от врио губернаторов.

Большинство других статей законопроектов описывают, как сказано в пояснительных записках, сроки и порядок интеграции новых регионов «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ», а также связанные с этим «особенности правового регулирования отдельных сфер общественных отношений». В частности, в них идет речь о создании территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и прокуратуры, судов разных уровней. Помимо этого, документы содержат нормы о порядке использования выданных Украиной документов, гарантиях социальной защиты граждан на переходный период, особенностях применения налогового и бюджетного законодательства, а также оборота недвижимости, градостроительства, лицензирования, госзакупок и т. д. А в законопроекте о Запорожской области также отдельно прописаны вопросы деятельности Запорожской АЭС.

Напомним, что Госдума рассмотрит договоры и законопроекты о принятии новых субъектов 3 октября, а на следующий день их должен одобрить Совет федерации. Все документы вступят в силу после подписания президентом.

Анастасия Корня, Дмитрий Камышев