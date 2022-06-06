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Коммерсантъ FM
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Век не учись

Онлайн-образование пострадало от военных действий

Рост рынка онлайн-образования в России серьезно замедлился после начала военных действий на Украине. Больше других может пострадать сегмент образовательных программ для взрослых — в 2022 году, по прогнозу «Нетологии», инвестиции в него снизятся на 80%, а весь рынок вырастет только на 20% вместо ожидаемых 50%. Одним из заметных факторов снижения рынка станет падение спроса в корпоративном сегменте, поскольку компании сокращают бюджеты на обучение сотрудников. Участники рынка рассчитывают на рост интереса к цифровым профессиям и господдержку этого направления.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инвестиции в EdTech-компании в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО) в 2022 году могут составить только около 20% от объема 2021 года, около $30 млн. Такой прогноз “Ъ” дали в «Нетологии». В прошлом году, по данным исследования «Нетологии» и Аналитического центра агентства инноваций Москвы (АИМ) (есть у “Ъ”), общий объем вложений в этот рынок составил $149,2 млн. В связи с «текущим кризисом» все фонды замерли и не инвестируют, поясняют в «Нетологии».

Замедлится и динамика доходов EdTech-рынка в целом: в 2022 году он увеличится только на 20%, до 270 млрд руб. В начале года в «Нетологии» ожидали роста на 50%. По данным Smart Ranking, в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2021 года выручка топ-100 компаний (учитывались разные сегменты EdTech, по некоторым компаниям дана примерная выручка по оценке Smart Ranking) на рынке образования упала более чем на 13%, до 21,7 млрд руб. Сокращение рынка относительно предыдущего квартала наблюдается впервые за два года.

В «Нетологии» ожидают снижения по итогам 2022 года в B2B-обучении (продажа программ компаниям), поскольку бизнес сокращает бюджет на обучение сотрудников, а также в направлении обучения методистов и продюсеров онлайн-курсов. В то же время, по прогнозу компании, вырастет сегмент IT-профессий, в частности, по направлениям программирования и аналитики: в первом квартале спрос на них год к году в компании вырос в два и три раза соответственно. Направление интернет-маркетинга, по прогнозу «Нетологии», останется на уровне 2021 года: «Сейчас спрос снизился, но мы ожидаем, что к концу года он вырастет обратно».

Возможным новым барьером для роста рынка может стать изменение условий рассрочки со стороны банков, отмечает гендиректор онлайн-платформы «Учи.ру» Илья Паршин: «Программы ДПО, как правило, имеют высокий чек, многие привыкли покупать их в рассрочку. Так как ставки на рассрочку растут, это становится серьезным препятствием к покупке курсов». В то же время, считает господин Паршин, по итогам 2022 года рынок останется в плюсе за счет востребованности в В2С-сегменте и тенденции на освоение цифровых профессий. Фактором роста, полагает эксперт, окажется и господдержка, в частности, реализация программы «Цифровые профессии».

Гендиректор Ultimate Education Никита Подлипский признает, что есть «некоторая просадка в гуманитарных профессиях», в частности, в сегменте маркетинга: «Это связано с пертурбациями внутри самой профессии из-за блокировки привычных каналов продвижения». Но в конечном итоге это провоцирует только больший спрос на профессионалов в этой отрасли, поскольку механики становятся сложнее и требуют большей квалификации, отмечает Никита Подлипский. Также, по его словам, рынок будет поддерживать уход западных брендов (о приостановке работы в РФ сообщала Coursera).

Падение будет не только в секторе B2B, меньшим интересом будут пользоваться и программы по Soft skills или хобби, считает основатель и гендиректор MAXIMUM Education Михаил Мягков: «Но в целом сегмент точно покажет рост, возможно, не такой амбициозный, как предполагался до кризиса, но значимый». Скорее всего, в этом году не стоит ждать громких инвестиционных раундов, признает он. В то же время, уточняет господин Мягков, малым и средним платформам будет сложнее на нестабильном рынке конкурировать с большими EdTech-компаниями, поэтому возможна «серия покупок или даже крупных консолидаций».

Валерия Лебедева

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