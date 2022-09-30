Ульянов и не Ленин, и не адвокат

Как стало известно “Ъ”, Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного защитника, члена коллегии «Закон и человек» Алексея Ульянова. Согласно выводам коллег, адвокат фактически отстаивал интересы обвинения, а не подзащитного. Одним из его клиентов, кстати, является фигурант дела в отношении экс-губернатора Сергея Фургала, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве. Именно с этим делом господин Ульянов и связывает свои проблемы.

Рассмотрев ранее вынесенное заключение квалификационной комиссии, совет Адвокатской палаты Москвы пришел к выводу, что действия Алексея Ульянова не соответствуют требованиям Кодекса профессиональной этики адвоката и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». А именно по заявлению известного адвоката Роберта Зиновьева и его коллег было установлено, что господин Ульянов в отсутствие законных оснований соглашения (заключенного с соответствующими требованиями) целый месяц в конце прошлого года осуществлял защиту заместителя гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Александра Савостьянова, обвиняемого главным следственным управлением СКР в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и 204 (участие в преступном сообществе и коммерческий подкуп) УК РФ. При этом, как рассказал своему адвокату по соглашению Зиновьеву Савостьянов, новый защитник участвовал в предъявлении ему обвинения и в допросе, склонял его к признанию вины, заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой и отказу от прежних защитников.

Совет адвокатской палаты единогласно решил, что господин Ульянов должен быть лишен своего статуса с запретом допуска к квалификационным экзаменам на два года. Только сдав экзамены, защитник может попытаться восстановить свое членство в адвокатском сообществе.

Сам господин Ульянов не был доступен для комментариев, но, по данным близких к нему источников, он обжалует принятое советом решение. Для этого у экс-защитника два способа — обратиться в суд или Федеральную палату адвокатов.

В своих возражениях на решение квалификационной комиссии защитник Ульянов, в частности, указывал, что ничего криминального в том, что свое согласие на участие в деле он написал на имя следователя, а не клиента, нет, поскольку это «не искажает суть» защиты. Господин Ульянов также отрицал, что уговаривал своего клиента признать вину. В качестве довода в свою пользу он привел данные о том, что «безупречно ведет практику» и что ранее жалоб на него не поступало.

При этом защитник связал действия коллег с тем, что его хотят «выключить» прежде всего из уголовного дела Сергея Фургала. Процесс по обвинению бывшего губернатора Хабаровского края в серии убийств и покушений сейчас проходит в Подмосковье. В нем господин Ульянов представляет интересы Николая Мистрюкова — бывшего делового партнера Сергея Фургала.

Признав свою вину, Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, в рамках которого рассказал о причастности бывшего чиновника к инкриминируемым ему преступлениям. Его отстранение от процесса, считает защитник, может повлиять на выводы присяжных, с участием которых проходит разбирательство.

Невиновность адвоката Ульянова засвидетельствовал и следственный главк, приславший письмо в Адвокатскую палату Москвы. В нем сообщалось, что защитник действовал в соответствии со своим статусом, зато отмечались нарушения, якобы допущенные его процессуальными противниками из адвокатов.

Кстати, свою вину признавал и еще один клиент господина Ульянова — бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. В суде он, правда, изменил позицию, получив десять лет колонии строгого режима за взятки, а также штраф в размере 275 млн руб. Однако впоследствии экс-губернатор был освобожден от наказания по состоянию здоровья.

Николай Сергеев