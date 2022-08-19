В защитнике усмотрели обвинителя

Как стало известно “Ъ”, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы (АПМ) обнаружила нарушения Кодекса профессиональной этики в действиях столичного защитника Алексея Ульянова. Теперь совет палаты может вынести ему наказание вплоть до лишения статуса. Коллеги юриста обращают внимание на то, что после общения с ним его подзащитные дают нужные следствию признательные показания. Жалобу на адвоката написал обвиняемый в получении коммерческих подкупов в составе ОПС замгендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Александр Савостьянов, заявивший, что господин Ульянов предлагал ему «сдаться» и отказаться от других адвокатов. Ранее господин Ульянов защищал фигурантов дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и бывшего главы Удмуртии Алексея Соловьева, и в тех случаях к нему якобы были вопросы.

По данным источников “Ъ”, жалобу на действия адвоката АПМ Алексея Ульянова в мае этого года написал его бывший клиент, заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Александр Савостьянов. Как сообщал “Ъ”, последний был задержан следователями центрального аппарата СКР в Краснодаре с предполагаемыми сообщниками по подозрению в получении около 20 млн руб. «откатов» от местных предпринимателей в конце ноября прошлого года. О том, что его доставили в Москву, помимо силовиков знала только его супруга, которая успела передать ему 100 тыс. руб. для оплаты первоначальных услуг адвокатов. Защищать газовика взялся известный столичный адвокат Роберт Зиновьев вместе с двумя коллегами. Как рассказал “Ъ”, господину Зиновьеву увидеться с клиентом в СКР не удалось, и встретились они лишь в Басманном суде, куда Александра Савостьянова привезли для рассмотрения ходатайства следователей об избрании ему меры пресечения в виде ареста в рамках уголовного дела о восьми эпизодах коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Там же выяснилось, что ордер на защиту господина Савостьянова выписан на адвоката межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Алексея Ульянова. Как выяснилось позже, он появился на основе соглашения с некоей женщиной. Этот защитник, хотя и прибыл к залу судебных заседаний, участвовать в процессе не стал, зато позже присутствовал в СИЗО 7 декабря прошлого года при предъявлении официального обвинения задержанному, которое в марте этого года было «утяжелено» статьей о создании ОПС и участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Между тем, как уже сообщал “Ъ”, Александр Савостьянов в камере подвергся серьезному давлению со сторону сокамерников, которые настойчиво советовали ему пойти на сделку со следствием, дать необходимые показания и т. д. По словам Роберта Зиновьева и его коллег, определенную роль в попытке добиться как самооговора, так и оговора других лиц якобы мог сыграть и адвокат Ульянов. В открытых источниках есть упоминания о признательных показаниях, якобы появившихся в громких делах Сергея Фургала и Алексея Соловьева не без участия господина Ульянова. В итоге Александр Савостьянов отказался от услуг защитника, а потом и написал на него жалобу в АПМ. По ней сразу же было возбуждено дисциплинарное производство. 7 июля, по данным “Ъ”, состоялось заседание квалификационной комиссии АПМ. Тогда было принято решение запросить дополнительные материалы о сложившейся ситуации как у самого Алексея Ульянова, так и у нынешних защитников господина Савостьянова. Адвокат Ульянов участвовал в заседании по видео-конференц-связи. Любопытно, что в юридическом споре принял участие и СКР, причем на стороне господина Ульянова. Следователь, по данным “Ъ”, направил на имя главы АПМ письмо, в котором пояснил: адвокат Роберт Зиновьев не принимал участия в ряде судебно-следственных действий по делу в отношении Александра Савостьянова, хотя приглашался на них. А потому представитель СКР просил проверить, соответствуют ли подобные действия Кодексу профессиональной этики адвоката и федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Впрочем, эти претензии юрист парировал ссылками в том числе на разъяснение пленума Верховного суда, содержащееся в п. 12 постановления от 30 июня 2015 года «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»: если защиту обвиняемого осуществляют несколько приглашенных им адвокатов, неявка кого-либо из них при надлежащем уведомлении не препятствует проведению судебного разбирательства при участии хотя бы одного из адвокатов. «Я уже немолодой человек, несколько раз переболевший тем же COVID-19, и зачастую в СИЗО ходят мои более молодые коллеги, в то время как я занимаюсь больше процессуальными и организационными вопросами»,— пояснил господин Зиновьев, отметив, что подобные вопросы заранее обсуждаются при разработке тактики защиты как с коллегами, так и с подзащитным.

Тем временем в действиях господина Ульянова квалифкомиссия нашла нарушения Кодекса профессиональной этики адвоката, проголосовав единогласно. В частности, сомнения возникли относительно предоставленного палате по запросу в органы соглашения с некоей женщиной, на основе которого Алексей Ульянов начал защищать Александра Савостьянова.

Теперь судьбу господина Ульянова будет решать совет АПИ. Напомним, юристу грозит одно из трех видов наказания — замечание, предупреждение и лишение статуса адвоката.

Сам Алексей Ульянов для комментариев оказался недоступен.

Сергей Сергеев