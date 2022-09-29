У опасных объектов дорожают риски

Депутаты предлагают существенно увеличить лимиты страховых выплат в сегменте страхования ответственности владельцев опасных объектов. Страховщики отмечают, что данная мера сделает сегмент еще менее привлекательным на фоне снижения тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В четверг, 29 сентября, комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО). Так, лимит выплат пострадавшим при аварии третьим лицам и сотрудникам предприятия в случае смерти или ущерба здоровью будет повышен в полтора раза, до 3 млн руб. Кроме того, размер выплат на погребение увеличивается с 25 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Выплаты по имущественному вреду для юрлиц увеличиваются в два раза, до 1 млн руб. Без изменений остался только лимит выплат за ущерб имуществу физлиц (750 тыс. руб.). Глава комитета Анатолий Аксаков пояснил, что суммы выплат, нормы которых были установлены не меньше десяти лет назад, уже обесценились из-за инфляции.

К опасным производственным объектам относятся гидротехнические сооружения, автозаправочные станции жидкого моторного топлива, а также лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы. По данным НССО, сборы премий по ОСОПО в 2021 году сократились на 10%, до 2,5 млрд руб. Число заключенных договоров в 2021 году составило около 240 тыс. В сегменте работают 26 страховщиков, лидерами сегмента являются СОГАЗ, «Ингосстрах», «Росгосстрах».

Вместе с тем участники рынка и эксперты с осторожностью смотрят на инициативу по увеличению лимитов выплат.

Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский отмечает, что в результате повышения лимитов может возрасти убыточность страховщиков.

К тому же в начале сентября ЦБ снизил тарифы по ОСОПО, что, по прогнозам экспертов, приведет к падению сборов на 30–40% (см. “Ъ” от 2 сентября). Управляющий директор по имущественным видам страхования компании «Ренессанс Страхование» Марина Зюганова считает, что если тарифы оставят на текущем уровне, то можно прогнозировать рост убыточности примерно на 50%.

Участники рынка уверены, что в таких условиях сегмент может стать еще менее привлекательным.

Господин Хуторянский отмечает, что следует ожидать ухода с рынка небольших страховщиков, поскольку возросшая убыточность и расходы на ведение дела, которые достаточно существенны, особенно в части автоматизации, сделают для них данный вид страхования нерентабельным. При этом, по словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, учитывая расширение тарифного коридора в сегменте и невысокий (в пределах 10–20%) текущий уровень отношения страховых выплат к страховым взносам в ОСОПО, у лидеров этого направления достаточно маневра для того, чтобы перестроить андеррайтинговую политику компании и сохранить эту линию бизнеса плюсовой с точки зрения финансового результата.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова считает, что по ряду рисков страховщикам придется устанавливать тарифы, ориентируясь на верхние границы коридора, и, как вариант, возвращаться к их дальнейшему пересмотру, чтобы сохранить устойчивость сегмента ОСОПО. Вопрос тарифов будет рассмотрен, чтобы учесть интересы всех сторон, отметил господин Аксаков.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что рынок лукавит, когда говорит о том, что повышение тарифов усилит привлекательность страхования ОСОПО. По ее мнению, повышать привлекательность финансовых продуктов рынку следует не изменением тарифов, а работой с потребителем и убеждением его в необходимости и выгоде приобретения этих продуктов.

Юлия Пославская