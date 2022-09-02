Тариф на снижение

На фоне значительного снижения тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев промышленных опасных объектов (ОСОПО) на рынке ждут падения сборов страховщиков на 30-40% и ухода до четверти игроков. Для оживления рынка, полагают эксперты, необходимо расширить страховое покрытие либо скорректировать тарифы для сохранения интереса страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Произведенная на днях ЦБ коррекция базовых ставок тарифов по ОСОПО приведет к снижению сборов страховщиков и уходу части игроков из сегмента, полагают опрошенные “Ъ” участники рынка.

По оценке «Абсолют Страхования», сборы могут упасть примерно на 30%. В «РЕСО-Гарантии» говорят о 40%. По оценке «АльфаСтрахования» и Национального союза страховщиков ответственности (НССО), падение может превысить 40%.

Гендиректор «РТ-Страхования» Николай Галушин считает, что страховщики с небольшими — до 20 млн руб.— сборами покинут рынок, поскольку им просто будет невыгодно нести расходы, в том числе на содержание команды. Заместитель гендиректора компании «Союз страховые брокеры» Степан Деревянский оценивает, что сегмент могут покинуть до четверти компаний.

К опасным производственным объектам относятся гидротехнические сооружения, автозаправочные станции жидкого моторного топлива, а также лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы. ЦБ указанием, опубликованным в начале недели, со второй декады сентября для большей части таких объектов снизил нижнюю границу тарифа на 50%. Для отдельных видов объектов тарифный коридор расширился на 25% по нижней и верхней границе. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

По данным НССО, сборы премий по ОСОПО в 2021 году сократились на 10%, до 2,5 млрд руб. В 2012–2013 годах их объем превышал 9 млрд руб. При этом число заключенных договоров в 2021 году составило около 240 тыс., оставаясь на этом уровне в последние десять лет. В сегменте работают 26 страховщиков.

Участники рынка настаивают на социальной значимости этого вида страхования. Управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что ОСОПО направлено на защиту людей, пострадавших от различных аварий и техногенных катастроф. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина подтверждает, что в течение последних пяти лет 57–64% выплат приходится на возмещение вреда жизни и здоровью. Самые крупные страховые суммы (до 100 млн руб.) выплачивались по авариям на угольных шахтах. В других случаях выплаты в основном ограничиваются 7–10 млн руб.

Как уточняет начальник отдела страхования опасных объектов компании «Ингосстрах» Наталья Лунякова, частота аварийных событий на опасных объектах в целом небольшая. Причем на небольших объектах вроде участка трубопроводов теплосетей происходит максимальное количество событий. При этом, отмечает она, сами аварии на ОПО могут быть масштабными, носить катастрофический характер, наносить значительный ущерб, вплоть до того, что страховой суммы, установленной законодательством, бывает недостаточно для осуществления выплат всем потерпевшим в полном объеме.

Господин Галушин добавляет, что размер страховых премий для угольных шахт, хотя и находится на верхнем уровне для рынка, не соответствует масштабам выплат возмещения в случае серьезных инцидентов, когда страдает большое число людей. Объем выплат регламентируется нормативными документами, подчеркивают участники рынка.

Тем не менее в страховых компаниях все еще считают сегмент привлекательным. По словам господина Деревянского, здесь есть понятный поток страховых премий за счет того, что все предприятия обязаны страховаться и уровень пролонгации полиса высокий. К отрицательным факторам он относит регулярное снижение тарифов. Кроме того, управляющий директор по имущественным видам страхования компании «Ренессанс страхование» Марина Зюганова отмечает, что количество объектов остается приблизительно на одном уровне каждый год.

По словам директора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексея Хуторянского, рост премий по страхованию особо опасных объектов может произойти только в случае принятия решения об увеличении страховых сумм для отдельных объектов и лимитов на одного пострадавшего. Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов добавляет, что этому мог бы способствовать и пересмотр объема страхового покрытия, например включение в него экологического ущерба.

Юлия Пославская