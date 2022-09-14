Евросоюз не рассматривает сценарии смягчения санкций в отношении России и будет решительно поддерживать Киев в противостоянии с Москвой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду утром с программной речью перед депутатами Европарламента. А вечером было объявлено, что ЕС еще на полгода продлевает санкции против 1206 физических и 108 юридических лиц, которые были введены за «подрыв суверенитета» Украины. Между тем полного единства по этому вопросу в странах Евросоюза все-таки нет. Как признали накануне в МИД Венгрии, антироссийские ограничительные меры уже спровоцировали в Европе «нехватку электроэнергии и значительный скачок цен», что в конечном счете может привести к пересмотру санкционного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война за наше будущее. Это автократия против демократии» — так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (на фото) определила суть текущего момента

Фото: Jean-Francois Badias, AP «Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война за наше будущее. Это автократия против демократии» — так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (на фото) определила суть текущего момента

Фото: Jean-Francois Badias, AP

С посланием о положении дел в Евросоюзе — аналогичным тому, которое каждый год оглашает перед Конгрессом президент США,— председатель Европейской комиссии обращается к евродепутатам ежегодно уже двенадцать лет. Урсула фон дер Ляйен выступала в этом качестве в третий раз. И лейтмотив речи стал понятен еще до того, как госпожа фон дер Ляйен заняла свое место на трибуне: на ней была светло-синяя блузка и ярко-желтый жакет. «Никогда прежде этот парламент не обсуждал ежегодное послание на фоне войны, бушующей на европейской земле»,— обратилась она к депутатам.

Речь ее, правда, была для военного (по словам политика) времени достаточно оптимистичной. Госпожа фон дер Ляйен не скрывала своего удовлетворения тем, как четко функционирует Евросоюз. «15 лет назад у нас ушли годы на поиск долгосрочных решений во время финансового кризиса. Когда разразилась глобальная пандемия, нам потребовались недели,— вспоминала она.— Но в этом году, как только российские войска пересекли границу с Украиной, наша реакция была единой, решительной и немедленной. И мы должны этим гордиться».

В светлом будущем Украины глава Еврокомиссии не сомневается: «Украина уже является растущим технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний. Поэтому я хочу, чтобы мы мобилизовали всю мощь нашего единого рынка, чтобы помочь ускорить рост и создать возможности». Госпожа фон дер Ляйен напомнила, что в марте Украина стала частью энергетической системы Евросоюза (и теперь экспортирует в ЕС электроэнергию), уже приостановлены импортные пошлины на украинские товары, а в будущем страна войдет в зону без роуминга с Евросоюзом и в перспективе станет частью единого рынка ЕС. Детали политик намерена обсудить в Киеве, куда она направилась вскоре после выступления в компании супруги президента Украины Елены Зеленской, приглашенной послушать речь в Европарламенте.

Впрочем, признала госпожа фон дер Ляйен, трудные времена еще впереди. «Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война за наше будущее. Это автократия против демократии»,— обращалась она к присутствовавшим в зале евродепутатам. Урсула фон дер Ляйен уверена: ЕС выйдет победителем из этого противостояния.

«Я убеждена, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа одержит верх»,— заявила она. И добавила: «Сегодня у мужества есть имя. И имя это — Украина».

Из речи госпожи фон дер Ляйен можно было сделать вывод, что если Украина, встав на европейский путь, обеспечила себе немалые выгоды, то российская экономика якобы находится в плачевном состоянии. «Российский финансовый сектор дышит на ладан. Три четверти банковского сектора мы отрезали от международных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом,— скороговоркой перечисляла она.— Промышленность России в руинах».

Власти РФ, напомним, такие тезисы постоянно оспаривают. Например, 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил: «Россия уверенно справляется с внешним давлением, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже».

Так или иначе, если тезисы госпожи фон дер Ляйен встретят полное понимание в ЕС, то первую скрипку в выстраивании политики в отношении Москвы смогут играть не европейские тяжеловесы, а страны, традиционно критически смотрящие на восток.

«Мы должны были слушать тех, кто знает Путина,— убеждала европарламентариев госпожа фон дер Ляйен.— Мы должны были прислушаться к голосам внутри ЕС — в Польше, в Прибалтике, во всей Центральной и Восточной Европе». Вообще, политика ЕС на восточном направлении может существенно измениться: с трибуны Европарламента Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый проект «Европейского политического сообщества» с участием стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

Не вся речь председателя Еврокомиссии была посвящена Украине и России. Позже она перешла к проблемам европейской экономики, вакцинации, почтила память британской королевы Елизаветы II. Но чего в этой речи не было — это даже малейшего намека на стремление сохранить контакты хотя бы с частью российского общества или как-то искать выход из сложившегося кризиса.

«Я хочу четко заявить: санкции никуда не денутся. Пришло время проявлять решимость, а не примиренчество»,— предупредила Урсула фон дер Ляйен.

Как бы в подтверждение этих слов вечером из Брюсселя поступила новость о продлении индивидуальных санкций. «Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года. Санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам»,— говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Речь идет об ограничениях на поездки физических лиц, замораживании активов и запрете на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Впрочем, говорить о полном единстве взглядов в ЕС по этому вопросу все-таки не приходится. Так, во вторник представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер не исключил возможности пересмотра Евросоюзом уже этой осенью антироссийских ограничительных мер. «Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен (в Европе.— “Ъ”). Все больше людей видят реальное положение дел. Когда наступают холода и необходимо (при этом.— “Ъ”) управлять экономикой, реальность стучится в двери каждой страны»,— сказал он в эфире венгерского телеканала М1.

Санкционный порыв ЕС «к настоящему моменту во многом выхолощен», констатировал в этой связи 12 сентября Владимир Чижов, с 2005 года занимавший пост постпреда России при союзе, а на днях объявивший о завершении длительной командировки в Брюссель. Впрочем, «возврата к прежним отношениям с ЕС уже не будет», заключил он.

Галина Дудина, Павел Тарасенко