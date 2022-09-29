Мобилизация без зрителей

Билеты в кино, как и на концерты, после объявления частичной мобилизации в России стали покупать реже. Киносети сообщают о падении сборов за уикенд на 15–20% к предыдущей неделе, хотя ситуация с показателями у них и так была критической из-за отсутствия голливудских блокбастеров. В перспективе ключевым фактором для проката будет оставаться расписание релизов, а не текущие события, надеются эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В опрошенных “Ъ” киносетях заявляют о снижении продаж после объявления частичной мобилизации в России. Гендиректор сети «Премьер-зал», которая управляет кинотеатрами в регионах, Владимир Петелин рассказал, что с 22 по 25 сентября сборы сети снизились на 10–15%: «Ввиду информационной повестки и без ярких премьер мы рискуем в ближайший уикенд увидеть еще падение на 15–20%». Роста возвратов не было, говорит Владимир Петелин: «Люди в основном покупают билеты в течение нескольких часов перед сеансом, и планы в такой короткий срок редко меняются». Представитель объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» заявил, что спад продаж был зафиксирован в четверг и пятницу, 22 и 23 сентября, а в выходные 24 и 25 сентября кинотеатры отработали на уровне предыдущей недели: «В четверг чуть больше, в пятницу меньше спад, в среднем, да, около 15%. Вероятно, что спад связан именно с новостной повесткой». В сети в то же время рассчитывают на повышение спроса в начале октября в связи с выходом крупного российского релиза — «Сердце пармы» (экранизация одноименного романа Алексея Иванова, выйдет в прокат 6 октября). В «Каро» отказались от комментариев. На фоне новостей о мобилизации падали продажи и в других сегментах рынка развлечений: билетные сервисы сообщали о проседании продаж на 30–40% (см. “Ъ” от 23 сентября).

В то же время, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, антирекорда по посещаемости в минувший уикенд поставлено не было: в кинотеатры пришли 625 тыс. зрителей против 661 тыс. в прошлый уикенд, но в начале августа фиксировались показатели, например, в 453,8 тыс. зрителей. «После того как у нас в индустрии несколько месяцев продолжалось падение на 60–80%, снижение последнего уикенда не выглядело заметным»,— отмечает Владимир Петелин.

Голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России из-за военных действий на Украине, все эти месяцы усугубляется снижение выручки и посещаемости кинотеатров. Как писал “Ъ” 14 сентября, сети замораживают работу части залов, некоторые закрываются. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и компании Comscore, с февраля в РФ прекратили работу 125 кинотеатров, их общее число уменьшилось на 6%, до 1994.

В целом сентябрь прошел для российского кинопроката стабильно: все четыре уикенда по суммарной выручке уложились в интервал менее 20 млн руб., другое дело, что стабильность эта наблюдается в пределах 35–45% от сборов в сентябре прошлых лет, говорит аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. Следующий уикенд почти наверняка окажется несколько слабее, но ключевым фактором все-таки будет ситуация в кинопрокате, а не новости, считает эксперт: «Просто нет премьер, способных заинтересовать массового зрителя».

Главные отечественные премьеры сентября «Календарь май(я)» и «Красная шапочка» идут даже лучше ожиданий, но без серьезной рекламной поддержки многого добиться было сложно, говорит Станислав Демиденко: «Именно по этой причине рынок очень надеется на фильм "Сердце пармы". Рекламная кампания его стартовала еще летом, телевизионные ролики идут больше месяца. Ничего подобного со времени ухода в начале марта студийного голливудского кино не было».

Валерия Лебедева