Не до зрелищ

Билетные сервисы сообщают о проседании продаж после объявления частичной мобилизации в России: 21 сентября снижение составляло 30–40%. Ситуацию можно сравнить с концом февраля, когда начались военные действия на Украине, говорят участники рынка, хотя настолько же явной волны возвратов, как тогда, пока нет. Эксперты ожидают дальнейшего снижения глубины продаж билетов, которая и так упала еще в пандемию: зрители все реже покупают билеты на мероприятия заранее, что сказывается на стабильности бизнеса организаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На билетных витринах МТС (МТС Live и Ticketland) 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали почти на 30% по сравнению с 20 сентября или со средними продажами по средам, сообщили “Ъ” в «МТС Энтертейнмент» (структура МТС). «По нашей оценке, за месяц падение не должно превысить 10%, если сравнить прогноз продаж до конца месяца с учетом падения 21 сентября со стандартным прогнозом продаж этого года»,— уточнили в компании.

Ситуацию можно сравнить с концом февраля, когда в моменте продажи за один день упали более чем на 50%, говорят в «МТС Энтертейнмент»: «Весной восстановление заняло больше трех месяцев, но сравнивая уровень падения и потребительские паттерны, мы можем предположить, что сейчас рынок восстановится уже к концу сентября — началу октября, если не произойдет других потрясений».

Другие участники рынка подтверждают данные «МТС Энтертейнмент». Общие продажи TicketsCloud просели за вчерашний день на 30%, сообщил канал «Концертная индустрия» со ссылкой на гендиректора сервиса Егора Егерева (на запрос “Ъ” он не ответил). Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич говорит о снижении в целом по рынку на 30–40%: «Оно коснулось всех типов мероприятий и билетов. Прогнозируем, что в течение одной-двух недель падение составит 40–50%, но рынок восстановится к середине октября».

В то же время пока нет волны возвратов, подобной той, что была в феврале, уточняет господин Бабич: «Есть данные о штучных, единичных возвратах, но коллеги не связывают их с событиями в стране». В «Яндекс.Афише», «Кассир.ру», «Радарио» отказались от комментариев.

«Такие события» прямо влияют на психологическое состояние аудитории, поясняет общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских: «Все осторожничают, приобретая тот или иной билет, зритель пока в целом не понимает, сможет ли он ходить на зрелищные мероприятия. Это не разрушительно для рынка и не парализует его, но создает дополнительные препятствия и условия для стагнации». Лавинной волны возвратов билетов, по ее мнению, сейчас нет, потому что «новость о мобилизации была более ожидаемой» в отличие от начала военных действий в феврале.

Ситуация может спровоцировать сокращение глубины продаж на рынке, прогнозирует Ольга Шпигальских: «Мы в период пандемии уже адаптировались к тому, что билеты условно покупают за две недели перед мероприятием. Сейчас их будут приобретать, судя по всему, еще ближе к дате. Из-за этого рынок становится менее стабильным, так как все выплаты организаторами мероприятий осуществляются заранее — гонорары, покупка авиабилетов для артистов, плата за аренду площадок и рекламных мест».

Очевидно, в текущей ситуации падение не будет столь значительным, как весной, а рынок динамично восстановится, уверен главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов: «На это в том числе повлияют продажи на новогодние мероприятия, по которым зрители за два года сильно соскучились».

Эксперт отмечает, что также рынок столкнулся с общим снижением количества мероприятий. Как писал “Ъ” 2 сентября, с начала года на фоне отмены туров иностранных артистов продажи билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом, также покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов.

Валерия Лебедева