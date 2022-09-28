Полковник не подстраховалась

Как стало известно “Ъ”, 11 лет лишения свободы получила бывший начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина. Суд признал ее виновной в получении взятки в размере 40 млн руб. за лоббирование интересов сомнительной страховой компании, в которой министерство в 2018 году застраховало жизни и здоровье всех своих 788 тыс. сотрудников. Двое посредников во взяточничестве, одним из которых оказался супруг полковника Алешиной, получили восемь и семь лет колонии строгого режима.

Оглашение приговора по делу в отношении Светланы Алешиной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ее супруга Сергея Алешина и бизнесмена Эдуарда Полюдова, которым вменялось в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), заняло у судьи Кузьминского райсуда Москвы Юлии Фроловой около трех часов. Вину подсудимых, которые, по данным “Ъ”, обвинения в свой адрес отвергали, она сочла полностью доказанной. При этом основным фигурантам — Светлане Алешиной и ее мужу Сергею Алешину — госпожа Фролова назначила одиннадцать и восемь лет колонии соответственно, что оказалось на один и два года меньше затребованного гособвинителем в ходе прений срока. Зато коммерсант Эдуард Полюдов вместо запрошенных прокурором пяти лет получил семь. Кроме того, осужденной Алешиной назначен штраф в размере 80 млн руб., а Эдуарду Полюдову предстоит заплатить 40 млн руб.

Как следует из материалов дела, которое расследовало главное следственное управление СКР по Москве, и приговора, преступление фигуранты совершили в период с января по март 2018 года. В это время конечный бенефициар ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО) Роман Палеев, находящийся сейчас в розыске, передал через посредников Полюдова и Алешина супруге последнего 40 млн руб. За эти деньги тогдашний начальник отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Алешина обещала поспособствовать страховому обществу в подготовке документации для участия в открытом конкурсе и победу в нем с последующим заключением с МВД РФ контракта обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников ведомства на 2018–2019 годы.

Причем, как полагали в правоохранительных органах, полковник прекрасно понимала, что собой представляет ЦСО. Еще в 2016 году общество чудом не лишилось лицензии за нарушения, связанные с «исполнением страховой компанией плана восстановления платежеспособности». Тогда в организацию была введена временная администрация. Впрочем, уже через полгода регулятор счел, что она свою задачу выполнила, и ЦСО заработало в обычном режиме. А 14 декабря 2017 года страховая компания получила лицензию на обязательное страхование сотрудников МВД и военнослужащих, а буквально через несколько дней после этого получила, как выяснилось, за взятку выгодный контракт с полицейскими. При этом ЦСО смогло обойти таких маститых конкурентов, как СК МАКС, «Согаз» и «ВТБ Страхование».

Согласно договору, который был рассчитан на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, ЦСО должно было получить от министерства 13,7 млрд руб. Однако в мае 2018 года у Центробанка возникли новые претензии к страховщику в связи с «несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов». На этот раз все закончилось отзывом у ЦСО лицензии. По данным самого МВД, страховщику оно успело перевести не более 250 млн руб.

О передаваемых сотруднице МВД взятках правоохранительным органам стало известно в ходе расследования другого уголовного дела — о фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые ЦСО направляло в Центробанк. Во время обысков и выемки документов в страховой компании и по месту жительства ее сотрудников была обнаружена финансовая отчетность о вознаграждениях, переданных за контракт с министерством. Таким образом следствию удалось подсчитать точную сумму переданных, полученных и обещанных незаконных вознаграждений. При этом, получив 40 млн руб., полковник Алешина якобы рассчитывала на получение еще 325 млн руб. уже после того, как министерство застрахует в ЦСО жизнь и здоровье всех своих 788 тыс. сотрудников.

По данным “Ъ”, адвокаты фигурантов этого дела намерены обжаловать вынесенный приговор.

Олег Рубникович