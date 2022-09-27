Молдавия готовится к зиме и обороне

Власти Молдавии задумались о новой стратегии национальной безопасности, поскольку нейтральный статус страны больше не защищает ее от внешних рисков. Одна из возможных защитных мер — укрепление обороноспособности страны. Тем временем в Молдавии растет угроза внутренней дестабилизации. Бессрочный протест в центре Кишинева, организованный оппозицией, связанной с Москвой, постепенно радикализируется, а вероятность того, что контракт с «Газпромом» будет прекращен, растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиправительственный митинг перед зданием администрации президента Молдавии

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Антиправительственный митинг перед зданием администрации президента Молдавии

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

На фоне боевых действий в соседней Украине, которую Кишинев полностью поддерживает в ее противостоянии с Россией, власти Молдавии задумались об укреплении обороноспособности. Пока речь о том, чтобы к апрелю будущего года подготовить новую стратегию национальной безопасности. По словам советника президента страны по вопросам обороны и безопасности Дорина Речана, полагаться только на нейтральный статус республики больше нельзя. «Очевидно, что эта необходимость уже назрела, особенно после того, как Россия начала войну против Украины. Очевидно, что Молдова больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет, и должна перейти непосредственно к развитию обороноспособности»,— заявил господин Речан на круглом столе по вопросам безопасности, организованном молдавским Институтом европейских политик и реформ.

С тем, что стране надлежит повышать собственную обороноспособность, согласился и глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ. «Политика национальной безопасности должна быть сосредоточена на следующих областях: международные отношения и меняющаяся среда безопасности, укрепление общественной безопасности, борьба с коррупцией, обеспечение энергетической и кибербезопасности, предотвращение гибридных угроз и борьба с ними, урегулирование приднестровского конфликта и укрепление национальной обороны»,— сказал он.

Последние высказывания молдавских чиновников, курирующих сферу безопасности, продемонстрировали эволюцию, которая произошла меньше чем за полгода.

Когда боевые действия на территории Украины только начались, в Кишиневе больше напирали на нейтральный статус страны, призывали к миру и предпочитали обходить тематику «жесткой безопасности». Сейчас же власти Молдавии активно осуждают действия Москвы и говорят о том, что нейтралитет — больше не панацея.

Если новая стратегия национальной безопасности только обсуждается, то жестче реагировать на внутренние вызовы власти намерены уже сейчас. К этому 26 сентября призвала президент Майя Санду. «На фоне растущих угроз и внешних проблем мы наблюдаем консолидацию действий преступных группировок, которые на протяжении последних 30 лет грабили всю страну. Государство будет уважать право граждан на мирный протест, однако госструктуры обязаны противодействовать любым провокациям. Правоохранительные органы должны оперативно выявлять источники незаконного финансирования и тех, кто платит за участие в протестах, и жестко пресекать любые попытки агрессии, провокаций или дестабилизации»,— заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Речь идет о протестах, которые каждое воскресенье в центре молдавской столицы организует партия «Шор» беглого предпринимателя и политика Илана Шора. Господин Шор и его сторонники требуют отставки всех сразу и проведения досрочных выборов президента и парламента. Власть они обвиняют в неспособности справиться с ростом цен и, главное, энергетическим кризисом.

Перед зданием парламента сторонники Илана Шора по его призыву разбили палаточный городок и ночуют в нем вторую неделю. В поддержку протеста высказываются и другие оппозиционные силы и политики. В акции 25 сентября (по данным организаторов, на последний протест вышли 45 тыс. человек, а по данным полиции — 6 тыс.), например, участвовал депутат от Партии коммунистов Константин Старыш. А из-под домашнего ареста, под которым он находится с мая, к участию в протестах призывает и экс-президент страны Игорь Додон. Это должно создать впечатление объединения оппозиции против власти во главе с Майей Санду.

Разными способами свою поддержку противникам госпожи Санду демонстрирует Москва. В начале сентября депутатов молдавского парламента — коммунистов и от партии «Шор» — принимал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Смысл таких встреч — сигнализировать о том, кому доверяет Москва. Недавно же стало известно, что под контроль людей, связанных с партией Илана Шора, перешли несколько молдавских телеканалов, ранее контролировавшихся другой пророссийской партией — Партией социалистов. Как выяснило молдавское издание NewsMaker, речь идет о каналах Primul in Moldova и Accent TV. Первый транслирует передачи российского «Первого канала», а второй — канала «Пятница».

Контроль над медиаресурсами также всегда был маркером российской поддержки. Пока фаворитом Москвы в Молдавии был Игорь Додон и его Партия социалистов, право транслировать контент российских телеканалов (такой контент всегда был рейтинговым, а каналы его дистрибуции привлекали рекламодателей) было предоставлено связанным с ним медиа.

То, что теперь эти медийные ресурсы перешли к Илану Шору, можно считать дополнительным подтверждением того, что у политика, проживающего в Израиле, установились весьма тесные контакты с Москвой.

Свой следующий большой протест Илан Шор, обещавший не уходить с улицы, пока власть в стране не сменится, намерен провести 2 октября. Между тем в Молдавии с тревогой ожидают другую дату — 1 октября. Дело в том, что, согласно контракту с «Газпромом», цена на поставляемый в республику газ должна с этой даты существенно снизиться, поскольку формула, согласно которой цена топлива на 30% формируется из цены нефтяной корзины и на 70% из рыночной стоимости газа, должна развернуться, и 70% в ней будет составлять нефтяная корзина, а 30% рыночная цена на газ.

Майя Санду заявила, что у молдавских властей «нет уверенности в том, что "Газпром" будет соблюдать контракт, подписанный с "Молдовагаз"». У российской монополии есть основания расторгнуть нынешний контракт, поскольку молдавская сторона не оплатила аванс за сентябрьские поставки и не провела обещанный аудит своего долга перед «Газпромом». Если события будут развиваться по сценарию, вероятность которого упомянула госпожа Санду, это будет означать, что Молдавия зимой не получит более дешевого газа. Следовательно, у Илана Шора и его сторонников появится дополнительный повод еще громче призывать к отставке действующей власти.

Владимир Соловьев